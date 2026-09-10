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Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

Conheça Fred Constantino, ex-auxiliar e novo treinador do Inter

Profissional de 32 anos assinou até o fim de dezembro de 2027 com as Gurias Coloradas

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 16h18 | Atualizado em 10 set 2026, 18h17
Homem de pele clara, cabelo escuro e barba rala, vestindo jaqueta preta com detalhes e logo vermelho do Internacional, olhando fixamente para frente. Ao fundo, arquibancada vazia com assentos azuis e amarelos
Fred Constantino assume o Inter com disputas da Copa do Brasil e do Gauchão Feminino. (Lara Vantzen/Divulgação)
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O Internacional optou por um caminho pouco convencional e efetivou o auxiliar técnico Fred Constantino como treinador do time feminino. Aos 32 anos, o profissional está em sua segunda temporada no clube e fazia parte da comissão técnica de Maurício Salgado, demitido em agosto.

Agora, terá pela primeira vez a missão de comandar de forma definitiva uma equipe profissional, com contrato até dezembro de 2027. “O Clube do Povo e o Departamento de Futebol Feminino dão respaldo ao novo comandante para a continuidade do trabalho, em busca dos objetivos traçados para as Gurias Coloradas”, afirmou o Internacional em nota oficial.

À Veja, Renata Armiliato, gerente de futebol feminino, classificou a efetivação como um reconhecimento.

“A efetivação do Fred não foi uma movimentação aleatória ou uma aposta. É o reconhecimento e a oportunidade dada a um profissional exemplar, que possui um currículo sólido e uma trajetória marcada por experiência e competência, que conhece nosso grupo e nosso clube. Dessa forma o Fred conta com total suporte e respaldo do clube e da direção para assumir esse novo desafio. Reforçamos também um princípio importante dentro do nosso trabalho: além de formar e desenvolver atletas, também acreditamos em formar, desenvolver e oportunizar profissionais que já fazem parte da nossa casa. Valorizar quem conhece a nossa cultura, nosso DNA colorado, os nossos processos e acredita no nosso projeto de crescimento do departamento”, disse a gestora.

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Quem é Fred Constantino

Frederico Gonçalves Constantino nasceu em 8 de agosto de 1994, em Belo Horizonte (MG), e é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde concluiu a graduação em 2017. Sua trajetória no esporte começou antes de chegar ao futebol profissional, com trabalhos à frente de equipes de futsal masculino e feminino.

Em 2018, assumiu o cargo de coordenador de futebol na startup WIT Soccer. No ano seguinte, passou a trabalhar como treinador na Next Academy Belo Horizonte, experiência que antecedeu sua entrada no futebol feminino profissional.

Em 2020, Fred chegou ao Cruzeiro e integrou a comissão técnica da equipe feminina inicialmente comandada por Jorge Victor. Naquela temporada, o time terminou o Campeonato Mineiro na segunda colocação e garantiu a permanência na elite do futebol feminino nacional.

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O profissional permaneceu no clube mineiro até 2022 e acompanhou diferentes momentos da equipe, trabalhando ao lado de Jorge, Rodrigo Campos e Felipe Freitas. Em 2021, teve uma primeira experiência no comando de uma equipe profissional de forma interina: após a expulsão de Rodrigo Campos, Fred dirigiu o Cruzeiro na goleada por 9 a 0 sobre o Funorte, pelo Campeonato Mineiro.

Em 2023, voltou a trabalhar com Jorge Victor, desta vez no América-MG, também como auxiliar técnico. No clube gaúcho, Fred integrou a comissão de Maurício Salgado e, após a saída do treinador, passou a ser uma das opções internas para a continuidade do trabalho.

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Desde a demissão de Salgado, o Inter teve como alvo Humberto Simão, treinador à frente do Red Bull Bragantino, mas o profissional optou por seguir no clube de Bragança. Ex-Inter e Corinthians, Lucas Piccinato também foi cotado por torcedores, mas, segundo ele, não houve contato oficial da diretoria colorada.

A temporada das Gurias Coloradas

O Inter lutou até a última rodada para classificar ao mata-mata do Brasileirão Feminino, mas encerrou sua participação na fase de grupos – ficou em nono de oito vagas. A campanha foi de 17 jogos, com oito vitórias, três empates e seis derrotas.

As Gurias Coloradas seguem com chance de título na Copa do Brasil e no Gauchão Feminino. Na Copa, enfrenta o Atlético Mineiro pelas quartas de final, com jogos de ida e volta em outubro, nos dias 15 e 22. Já no estadual, estreia em 20 de setembro, contra o Juventude, às 15h.

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Homem de pele clara, cabelo castanho escuro e sorriso largo, vestindo uma camiseta branca com detalhes vermelhos e o escudo do Internacional, sobre um fundo branco. Ele usa um relógio inteligente preto no pulso esquerdo
Fred Constantino, novo treinador do Internacional. (Internacional/Divulgação)
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Futebol Feminino
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