Conheça Fred Constantino, ex-auxiliar e novo treinador do Inter

O Internacional optou por um caminho pouco convencional e efetivou o auxiliar técnico Fred Constantino como treinador do time feminino. Aos 32 anos, o profissional está em sua segunda temporada no clube e fazia parte da comissão técnica de Maurício Salgado, demitido em agosto.

Agora, terá pela primeira vez a missão de comandar de forma definitiva uma equipe profissional, com contrato até dezembro de 2027. “O Clube do Povo e o Departamento de Futebol Feminino dão respaldo ao novo comandante para a continuidade do trabalho, em busca dos objetivos traçados para as Gurias Coloradas”, afirmou o Internacional em nota oficial.

À Veja, Renata Armiliato, gerente de futebol feminino, classificou a efetivação como um reconhecimento.

“A efetivação do Fred não foi uma movimentação aleatória ou uma aposta. É o reconhecimento e a oportunidade dada a um profissional exemplar, que possui um currículo sólido e uma trajetória marcada por experiência e competência, que conhece nosso grupo e nosso clube. Dessa forma o Fred conta com total suporte e respaldo do clube e da direção para assumir esse novo desafio. Reforçamos também um princípio importante dentro do nosso trabalho: além de formar e desenvolver atletas, também acreditamos em formar, desenvolver e oportunizar profissionais que já fazem parte da nossa casa. Valorizar quem conhece a nossa cultura, nosso DNA colorado, os nossos processos e acredita no nosso projeto de crescimento do departamento”, disse a gestora.

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Quem é Fred Constantino

Frederico Gonçalves Constantino nasceu em 8 de agosto de 1994, em Belo Horizonte (MG), e é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde concluiu a graduação em 2017. Sua trajetória no esporte começou antes de chegar ao futebol profissional, com trabalhos à frente de equipes de futsal masculino e feminino.

Em 2018, assumiu o cargo de coordenador de futebol na startup WIT Soccer. No ano seguinte, passou a trabalhar como treinador na Next Academy Belo Horizonte, experiência que antecedeu sua entrada no futebol feminino profissional.

Em 2020, Fred chegou ao Cruzeiro e integrou a comissão técnica da equipe feminina inicialmente comandada por Jorge Victor. Naquela temporada, o time terminou o Campeonato Mineiro na segunda colocação e garantiu a permanência na elite do futebol feminino nacional.

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O profissional permaneceu no clube mineiro até 2022 e acompanhou diferentes momentos da equipe, trabalhando ao lado de Jorge, Rodrigo Campos e Felipe Freitas. Em 2021, teve uma primeira experiência no comando de uma equipe profissional de forma interina: após a expulsão de Rodrigo Campos, Fred dirigiu o Cruzeiro na goleada por 9 a 0 sobre o Funorte, pelo Campeonato Mineiro.

Em 2023, voltou a trabalhar com Jorge Victor, desta vez no América-MG, também como auxiliar técnico. No clube gaúcho, Fred integrou a comissão de Maurício Salgado e, após a saída do treinador, passou a ser uma das opções internas para a continuidade do trabalho.

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Desde a demissão de Salgado, o Inter teve como alvo Humberto Simão, treinador à frente do Red Bull Bragantino, mas o profissional optou por seguir no clube de Bragança. Ex-Inter e Corinthians, Lucas Piccinato também foi cotado por torcedores, mas, segundo ele, não houve contato oficial da diretoria colorada.

A temporada das Gurias Coloradas

O Inter lutou até a última rodada para classificar ao mata-mata do Brasileirão Feminino, mas encerrou sua participação na fase de grupos – ficou em nono de oito vagas. A campanha foi de 17 jogos, com oito vitórias, três empates e seis derrotas.

As Gurias Coloradas seguem com chance de título na Copa do Brasil e no Gauchão Feminino. Na Copa, enfrenta o Atlético Mineiro pelas quartas de final, com jogos de ida e volta em outubro, nos dias 15 e 22. Já no estadual, estreia em 20 de setembro, contra o Juventude, às 15h.

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