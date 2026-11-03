Congresso de goleiros terá palestra do preparador da Seleção Feminina

Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

A Liga Brasileira de Goleiros e Goleiras (LBGO) abriu as inscrições para o Congresso Brasileiro de Treinamentos de Goleiros e Goleiras, que será realizado entre novembro e dezembro, de forma online. Entre os destaques da programação está Michel Recarti, preparador de goleiras do Palmeiras e da Seleção Brasileira Feminina, que participará de uma palestra dedicada às particularidades do treinamento de atletas da posição.

O encontro com Recarti está marcado para o dia 19 de novembro, às 20h (de Brasília), e terá como tema “Treinamento de goleiras: demandas, contextos e caminhos de desenvolvimento”. A atividade será uma das 12 palestras previstas no congresso, que reunirá profissionais de diferentes áreas para discutir a formação, a preparação e o desenvolvimento de goleiros e goleiras, desde as categorias de base até o alto rendimento.

Preparador da Seleção Feminina discutirá formação de goleiras

A palestra de Michel Recarti será a principal atividade da programação dedicada especificamente ao futebol feminino. O profissional, que trabalha no Palmeiras e na Seleção Brasileira Feminina, abordará as demandas e os diferentes contextos de preparação das goleiras, além dos caminhos para o desenvolvimento das atletas.

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Outro tema importante para a formação de goleiras será discutido pela psicóloga Daniele Domingues, do Ceará, que apresentará a palestra “Psicologia do goleiro: confiança, controle emocional e superação do erro”. A atividade ainda não tem data definida e abordará aspectos emocionais relacionados à posição.

O congresso também terá uma palestra sobre análise de desempenho aplicada ao trabalho com goleiros, no dia 24 de novembro, com José Carlos e Rogério Lima, preparadores da Portuguesa, e Felipe Bonholi, analista de desempenho do Santos.

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Congresso terá profissionais com experiência internacional

Além dos representantes do futebol feminino, o congresso reunirá profissionais com passagens por seleções nacionais e clubes do exterior. Entre os convidados estão Carlos Pracidelli, preparador de goleiros da Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo de 2002, e Elinton Andrade, bicampeão mundial de beach soccer por Portugal e vencedor da Luva de Ouro da Fifa em 2019.

A programação também contará com Ricardo Pereira, preparador de goleiros do Norwich City, da Inglaterra, e Fred Bragaglia, que trabalha no Seattle Sounders, dos Estados Unidos. As palestras abordarão desde o planejamento dos treinamentos até os critérios para identificar talentos, desenvolver atletas e integrar o goleiro ao modelo de jogo das equipes. O evento também abrirá espaço para discussões sobre carreira, marketing e patrocínio esportivo.

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Segundo Rafael Carvalho, presidente da Liga Brasileira de Goleiros e Goleiras, a proposta é proporcionar uma troca de experiências que possa ser aplicada no cotidiano dos profissionais. “Queremos que o Congresso seja um espaço de aprendizado e troca de experiências sobre o que vivemos diariamente com os goleiros. Quem atua no gol e quem trabalha na preparação tem muito a contribuir com essa conversa”, afirmou.

Confira a programação completa do congresso

Todas as palestras com datas confirmadas estão previstas para as 20h (de Brasília).

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10 de novembro: Nelcirio Franchin e Carlos Pracidelli. O papel do treinador de goleiros no futebol atual.

11 de novembro: Leonardo Signorelli, preparador de goleiros e CEO da Keeper Metrics. Planejamento e organização do treinamento de goleiros.

16 de novembro: Elinton Andrade, ex-goleiro de futebol e beach soccer. A vivência do goleiro como base para identificar potencial e orientar seu desenvolvimento.

18 de novembro: André Croda, preparador de goleiros do PSS Sleman. Preparação física específica para goleiros.

19 de novembro: Michel Recarti, preparador de goleiras do Palmeiras e da Seleção Brasileira Feminina. Treinamento de goleiras: demandas, contextos e caminhos de desenvolvimento.

23 de novembro: Bruno Costa, CEO da N1 Gloves Brasil. Muito além de uma marca: a trajetória da N1 e o impacto do marketing e do patrocínio esportivo.

24 de novembro: José Carlos e Rogério Lima, preparadores da Portuguesa, e Felipe Bonholi, analista de desempenho do Santos. Análise de desempenho aplicada ao goleiro.

25 de novembro: Ricardo Pereira, preparador de goleiros do Norwich City. Da formação ao alto rendimento: critérios para identificar potencial e desenvolver goleiros.

30 de novembro: Fred Bragaglia, preparador de goleiros do Seattle Sounders. O futuro da posição e da profissão de treinador de goleiros.

Palestras com datas a definir:

Eduardo Melgarejo, preparador de goleiros do Internacional. Desenvolvimento de jovens goleiros: formação e longo prazo.

Henrique Teixeira, treinador da equipe Sub-20 do Atlético-MG. O goleiro integrado ao modelo de jogo da equipe.

Daniele Domingues, psicóloga do Ceará. Psicologia do goleiro: confiança, controle emocional e superação do erro.

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Inscrições abertas para profissionais e estudantes

Fundada em 2023, a Liga Brasileira de Goleiros e Goleiras reúne mais de 60 associados e possui representantes em todas as regiões do país. A instituição desenvolve ações de capacitação, treinamentos, cursos e iniciativas voltadas à valorização da posição.

O congresso é destinado a treinadores e treinadoras de goleiros, estudantes de Educação Física e profissionais envolvidos na formação e no desenvolvimento de atletas. Os participantes receberão certificado validado pela entidade.

As inscrições estão disponíveis no site oficial da Liga Brasileira de Goleiros e Goleiras, com valores a partir de R$ 100. As palestras serão transmitidas pela plataforma Zoom.

Serviço: Congresso Brasileiro de Treinamentos de Goleiros e Goleiras, a partir de 10 de novembro, às 20h (de Brasília). Inscrições pelo site Liga Brasileira de Goleiros e Goleiras