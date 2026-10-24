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Como joga o Dragonas IDV? Conheça o rival das Brabas na Libertadores

Analista de desempenho destaca talento das equatorianas e alerta para problemas defensivos antes do confronto deste sábado

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 17h00
Time de futebol feminino posando para foto em campo de grama verde, com arquibancadas azuis e roxas ao fundo. As jogadoras usam uniformes roxos, exceto uma goleira de verde. Elas sorriem atrás de um banner branco com CONMEBOL LIBERTADORES FEMENINA e logotipos de patrocinadores. Uma jogadora segura um troféu roxo.
Independiente del Valle (Dragonas) disputa a Libertadores Feminina. (Gustavo Pineda, treinador do IDV Dragonas. Alice Tosta, goleira do IDV Dragonas. (Staff Images Woman/Conmebol)/Divulgação)
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O Independiente del Valle, conhecido como Dragonas, chega ao confronto com o Corinthians pelas quartas de final da Libertadores Feminina com jovens talentos e alternativas ofensivas, mas também apresenta fragilidades defensivas que podem ser exploradas pelo adversário. A partida acontece hoje, às 21h, no Banco Guayaquil.

A avaliação é de Lara Fontenele, analista de desempenho com experiências na Seleção Brasileira e na Ferroviária. Ela destaca a qualidade técnica das equatorianas, especialmente no meio-campo, mas aponta problemas de posicionamento e coordenação na defesa. “Avalio que defensivamente ainda é muito frágil”, avalia Lara. Na análise da equipe, a profissional identifica dificuldades para proteger a profundidade e coordenar o posicionamento da linha defensiva. Contra o Palmeiras, por exemplo, as bolas nas costas da defesa provocaram problemas para o Dragonas, que precisou recorrer à goleira Alice para cobrir os espaços.

Meio-campo versátil e juventude

Entre os destaques da equipe estão jogadoras jovens, algumas delas ainda presentes no contexto da seleção equatoriana sub-20. A volante Evelyn Burgos, de 19 anos, é um exemplo de versatilidade: além de atuar como camisa 5, pode jogar na lateral direita e aparecer na área para finalizar.

A capitã Charcopa, lateral-direita de origem, também já foi utilizada mais adiantada. Pico se destaca pela qualidade técnica e pela capacidade de atuar em diferentes funções no meio-campo, enquanto Mary Guerra oferece dribles curtos e habilidade para provocar faltas. Mussia, por sua vez, chama a atenção pela velocidade e pelos chutes de média e longa distância.

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Outro nome é Fiorella Pico, uma das jovens promessas do futebol equatoriano. Aos 19 anos, a meio-campista atua pelo Dragonas IDV e acumula passagens pelas seleções de base e pela equipe principal do Equador. Integrante da geração equatoriana que conquistou vaga no Mundial Sub-20 de 2026, a jogadora se destaca pela qualidade técnica e pela versatilidade no meio-campo.

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Segundo a análise de Lara Fontenele, Pico pode atuar em diferentes funções do setor, como volante, meia central e armadora, oferecendo alternativas para a construção das jogadas da equipe.
A combinação de juventude, mobilidade e qualidade técnica torna o Dragonas uma equipe interessante, mas a falta de coordenação defensiva pode comprometer o desempenho diante de adversários com maior capacidade de circulação de bola.

Jogadora de futebol com camisa e shorts rosa, faixa de cabelo vermelha, braços abertos e expressão de esforço em campo
Burgos, meia do IDV Dragonas. (Staff Images Woman/Conmebol) (Staff Images Woman/Conmebo/Divulgação)
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Alice Tosta, a brasileira no gol do Dragonas IDV

A goleira Alice Tosta, de 25 anos, é a representante brasileira na posição pelo Dragonas IDV. Natural de Maceió (AL), ela iniciou a formação na União Desportiva Alagoana (UDA), passou pelo Iranduba e defendeu o Red Bull Bragantino por cinco temporadas antes de se transferir para o futebol equatoriano em 2026. No primeiro ano no exterior, conquistou a Superliga Feminina do Equador e assumiu papel importante na equipe. Contra o Corinthians, Alice será uma peça relevante diante da qualidade ofensiva das brasileiras. A análise de Lara Fontenele também aponta que a goleira precisa lidar com os espaços deixados pela linha defensiva do Dragonas, que tem apresentado dificuldades de posicionamento e proteção à profundidade. Contra o Palmeiras, foi comum vê-la saindo do gol para evitar a aproximação das atacantes adversárias.

Goleira de cabelo preso, vestindo uniforme lilás com o nome KE TOSTA e número 1, gritando e comemorando em campo, usando luvas brancas, com arquibancada azul desfocada ao fundo
Alice Tosta, goleira do IDV Dragonas. (Staff Images Woman/Conmebol) (Staff Images Woman/Conmebo/Divulgação)

Transições podem ser o caminho contra o Corinthians

O confronto desta sexta-feira apresenta um desafio importante para as equatorianas. Lara destaca que o Corinthians tem movimentação ofensiva, qualidade técnica e capacidade de criar superioridade numérica no ataque, características que podem dificultar a organização defensiva do Dragonas.

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Por outro lado, a analista identifica nas transições ofensivas uma das principais possibilidades de ameaça da equipe equatoriana. A estratégia passa por utilizar passes curtos para atrair a pressão adversária e, em seguida, acelerar com lançamentos para os espaços nas costas da defesa, aproveitando a velocidade de jogadoras como Mussia e Mary Guerra.
“Os dois lados o Dragonas pode aproveitar essa transição ofensiva”, afirma Lara.

Para o Dragonas, a capacidade de explorar esses espaços pode ser decisiva diante de um Corinthians que costuma construir suas jogadas com movimentação e aproximação entre as atletas. O desafio será equilibrar a busca pelo ataque com a necessidade de proteger a própria defesa. Apesar das limitações identificadas, Lara vê potencial no projeto equatoriano, que aposta em atletas jovens e em uma proposta de jogo definida. A partida contra o Corinthians será um teste importante para medir até que ponto a equipe consegue transformar sua qualidade técnica em competitividade diante de um adversário com maior poder ofensivo.

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Homem de pele clara, cabelo curto e escuro, vestindo camisa e blazer pretos, aponta para cima com o braço direito estendido, boca aberta e expressão de comando em um campo de futebol
Gustavo Pineda, treinador do IDV Dragonas. Alice Tosta, goleira do IDV Dragonas. (Staff Images Woman/Conmebol) (Alice Tosta, goleira do IDV Dragonas. (Staff Images Woman/Conmebol)/Divulgação)
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