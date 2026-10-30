🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Imagem Blog

Linha de Frente

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

Cabe no seu time? Veja destaques estrangeiros da Libertadores Feminina

Mesmo com final brasileira, torneio continental também evidenciou talentos de outros países que podem despertar interesse do mercado brasileiro

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 11h50 | Atualizado em 30 out 2026, 11h51
Jogador de futebol com tranças e faixa branca na cabeça, beijando a gola da camisa verde e branca, exibindo tatuagens nos braços e pescoço, em campo de jogo
Ingrid Guerra, do Deportivo Cali, foi um dos destaques da Libertadores Feminina 2026. (Staff Images Woman/Conmebol) (/)
Continua após publicidade
Cabe no seu time? Veja destaques estrangeiros da Libertadores Feminina Priorize VEJA no Google

A Libertadores Feminina de 2026 chega ao fim neste sábado (31), com uma decisão inteiramente brasileira entre Corinthians e Cruzeiro, às 21h (de Brasília), em Quito, no Equador. Mais cedo, Olimpia, do Paraguai, e Santa Fe, da Colômbia, entram em campo pela disputa do terceiro lugar, encerrando uma edição que, além do protagonismo dos clubes brasileiros, apresentou jogadoras de diferentes nacionalidades que se destacaram ao longo da competição.

O domínio brasileiro no torneio continental também ajuda a explicar um movimento cada vez mais presente no mercado sul-americano. Com clubes mais estruturados, maior competitividade e condições salariais geralmente superiores às encontradas em boa parte dos países vizinhos, o futebol feminino do Brasil tem atraído atletas estrangeiras em busca de oportunidades de desenvolvimento profissional. A ampliação dos investimentos, a visibilidade das competições nacionais e a possibilidade de disputar torneios internacionais tornam o país um destino desejado, embora ainda existam diferenças importantes de estrutura e remuneração entre os próprios clubes brasileiros.

Nesse cenário, a Libertadores funciona como uma vitrine para atletas que atuam fora do Brasil e encontram na competição a oportunidade de enfrentar adversárias de maior investimento e exposição. Mesmo entre equipes eliminadas nas primeiras fases, houve atuações individuais que merecem atenção, seja pela qualidade técnica, pela capacidade de organização ou pelo protagonismo em momentos decisivos.

Para fechar essa lista, VEJA contou com a colaboração do consultor tático Luis Felipe Pereira, especializado em futebol feminino, e com Lara Fontenele, analista de desempenho com passagens pela Ferroviária e Seleção Brasileira.

Siga
Continua após a publicidade

Confira os destaques dos clubes estrangeiros da Libertadores Feminina

Independiente Dragonas (Equador)

  • Alice Tosta* – Goleira (única brasileira da lista, mas que atua pelo IDV)
  • Nicole Charcopa – Lateral
  • Burgos – Meio-campista
  • Mary Guerra – Meio-campista
  • Karen Páez – Atacante
Time de futebol feminino com 11 jogadoras sorrindo, vestindo uniformes rosa escuro e roxo claro, posando em campo de grama verde à frente de um banner branco com CONMEBOL LIBERTADORES FEMENINA e logotipos de patrocinadores. Ao fundo, arquibancadas vazias de um estádio iluminado.
Dragonas IDV disputou a Libertadores Feminina 2026. (Staff Images Woman/Conmebol) (Staff Images/Conmebol/Divulgação)

Santa Fe (Colômbia)

  • Ospina – Goleira
  • Daniela Garavito – Meio-campista
  • Kelly Ibargüen – Meio-campista
  • Zamorano – Atacante
Continua após a publicidade
Time de futebol feminino posando para foto em campo de estádio vazio, com arquibancadas vermelhas e brancas ao fundo. As jogadoras vestem uniformes vermelhos e uma goleira usa amarelo. Elas sorriem, com um banner da Conmebol Libertadores Feminina à frente.
Santa Fe disputou a Libertadores Feminina 2026. (Staff Images Woman/Conmebol) (Staff Images Woman/Conmebol/Divulgação)

Olimpia (Paraguai)

  • Tânia Riso – Zagueira
  • Griselda Garay – Meio-campista
  • Pamella Villalba – Atacante

LDU Quito (Equador)

  • Maylin Arreaga – Lateral/ala
  • Barahona – Atacante
Continua após a publicidade

Time de futebol feminino posa sorridente no gramado de um estádio iluminado, com arquibancadas vazias ao fundo. Elas vestem uniformes claros e estão atrás de uma placa branca com o texto CONMEBOL LIBERTADORES FEMENINA e logotipos de patrocinadores.

Deportivo Cali (Colômbia)

  • Yessica Bermeo – Zagueira
  • Ingrid Guerra – Atacante

Belgrano (Argentina)

  • Alaides Paz – Meio-campista
  • Florencia Ceballos – Atacante
Continua após a publicidade
Time de futebol feminino posando para foto em campo de estádio, com arquibancadas azuis e roxas ao fundo. As 12 jogadoras vestem uniformes azuis e verdes, sorrindo. À frente, um banner branco com CONMEBOL LIBERTADORES FEMENINA e logotipos de patrocinadores.
Belgrano disputou a Libertadores Feminina 2026. (Staff Images Woman/Conmebol) (Staff Images/Woman/Divulgação)

Libertad (Paraguai)

  • Paola Genes – Zagueira
  • Luján Tamay – Atacante

Universidad de Chile (Chile)

  • Su Helen Galaz – Zagueira
  • Valentina Díaz – Lateral/ala
Continua após a publicidade

Universitario (Peru)

  • Mia Shalit – Goleira
  • Pierina Núñez – Atacante
Publicidade
TAGS:
Futebol Feminino
Futebol internacional
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).