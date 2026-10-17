Byanca e Camila decidem, e Cruzeiro estreia com vitória na Libertadores

O Cruzeiro iniciou sua primeira participação na Libertadores Feminina com uma vitória por 2 a 1 sobre a LDU, na noite desta sexta-feira (16), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, o Casa Blanca, em Quito, no Equador. Em uma partida marcada por oscilações de rendimento e pela pressão das donas da casa, as Cabulosas contaram com uma atuação decisiva de Byanca Brasil, que participou diretamente dos dois gols, e com as intervenções de Camila Rodrigues para conquistar os primeiros três pontos na competição continental e assumir a liderança do Grupo C.

O resultado, embora histórico para o clube mineiro, que vive sua primeira participação na Liberta. O Cruzeiro começou impondo intensidade, conseguiu explorar os espaços deixados pela defesa equatoriana e abriu o placar ainda nos primeiros minutos, mas perdeu o controle das ações com o crescimento da LDU, que encontrou oportunidades.

Continua após a publicidade

Byanca Brasil comanda ataque e decide em momento de pressão

Principal referência ofensiva do Cruzeiro, Byanca Brasil foi determinante para que a equipe mineira conseguisse transformar uma estreia complicada em vitória. A camisa 10 participou da construção do primeiro gol, quando cobrou uma falta no travessão e viu Gisseli aproveitar o rebote para abrir o placar aos nove minutos, além de protagonizar jogadas individuais.

Continua após a publicidade

A atuação da atacante ganhou ainda mais importância no segundo tempo, quando o Cruzeiro enfrentava dificuldades para sustentar a posse de bola e sofria com a pressão das equatorianas. Em uma das principais transições ofensivas da equipe, Marília encontrou um passe preciso nas costas da defesa adversária, e Byanca Brasil demonstrou inteligência na movimentação e tranquilidade na definição ao invadir a área pela esquerda e tocar na saída da goleira Suárez, recolocando as Cabulosas em vantagem.

Continua após a publicidade

Camila Rodrigues sustenta Cruzeiro diante da pressão da LDU

Se Byanca Brasil foi o principal nome do Cruzeiro no ataque, Camila Rodrigues teve uma atuação igualmente importante para garantir o resultado. A goleira foi exigida principalmente no segundo tempo, quando a LDU cresceu no jogo.

Continua após a publicidade

Ainda no primeiro tempo, Camila realizou duas boas defesas em tentativas de Briones, impedindo que a reação das donas da casa se transformasse em uma virada antes do intervalo. A goleira não conseguiu evitar o empate de Justine Cuadra, aos 34 minutos, mas continuou sendo uma das principais responsáveis por manter o Cruzeiro em condições de disputar a vitória.

Continua após a publicidade

Na segunda etapa, com a LDU novamente pressionando, Camila espalmou uma cobrança de falta rasteira e defendeu em dois tempos uma cabeçada de Caicedo na pequena área, além de chute de Milagros, no segundo tempo. A atuação da goleira ganhou relevância justamente pela quantidade de situações em que precisou intervir, funcionando como a última proteção de uma equipe que nem sempre conseguiu impedir a progressão das equatorianas.

Cruzeiro começa intenso, mas perde controle após abrir o placar

A equipe comandada por Jonas Urias apresentou seus melhores momentos coletivos no início da partida, quando conseguiu pressionar a LDU, acelerar a circulação de bola e explorar lançamentos nas costas da defesa adversária. Logo aos cinco minutos, Vanessinha recebeu em profundidade, ficou diante da goleira e acertou a trave, antecipando uma postura ofensiva que seria recompensada pouco depois com o gol de Gisseli.

A vantagem, entretanto, não se traduziu em controle territorial durante o restante da primeira etapa. Com o passar dos minutos, a LDU conseguiu superar a pressão inicial do Cruzeiro e passou a encontrar espaços para avançar, aproveitando especialmente as dificuldades brasileiras na coordenação dos encaixes individuais de marcação e na aproximação entre os setores defensivos.

Em diferentes momentos, as jogadoras equatorianas conseguiram receber com liberdade ou atacar espaços deixados pelas movimentações da defesa celeste, obrigando Camila Rodrigues a trabalhar e permitindo que a LDU acumulasse situações perigosas. O empate de Cuadra, aos 34 minutos, foi consequência desse crescimento, enquanto o gol de cabeça de Barahona, cinco minutos depois, chegou a colocar as donas da casa em vantagem, mas acabou anulado após revisão do VAR identificar que a bola havia saído pela lateral no início da jogada.

A dificuldade para reorganizar a equipe após sofrer o empate também ficou evidente na retomada da partida, quando a LDU manteve a iniciativa e conseguiu chegar com frequência ao campo ofensivo. As alterações promovidas por Jonas Urias durante o segundo tempo contribuíram para melhorar a compactação do Cruzeiro, embora a equipe ainda dependesse de intervenções individuais para impedir que as adversárias aproveitassem as oportunidades criadas.

Ofensivamente, as Cabulosas encontraram alternativas principalmente quando conseguiram acelerar as transições, sem depender de uma construção prolongada diante da marcação equatoriana. Foi justamente dessa maneira que surgiu o segundo gol, com Marília aproveitando o espaço nas costas da defesa para encontrar Byanca Brasil, que definiu a partida.

A vitória, portanto, deixa duas leituras importantes para o Cruzeiro: a capacidade de decidir confrontos a partir da qualidade individual de suas principais jogadoras e a necessidade de encontrar maior equilíbrio coletivo para não permitir que adversárias assumam o controle da partida por períodos tão longos. Em uma competição de fase de grupos curta, a eficiência ofensiva e a atuação de Camila Rodrigues garantiram um resultado importante, mas as dificuldades defensivas também oferecem pontos de atenção para a sequência do torneio.

Cruzeiro assume liderança e enfrenta Bolívar na segunda rodada

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos três pontos e assumiu a liderança isolada do Grupo C, beneficiado também pelo empate entre Bolívar e Olimpia na outra partida da rodada. A LDU, que disputou a estreia diante de sua torcida, terminou a primeira rodada sem pontuar e na última colocação da chave.

As Cabulosas voltam a campo na próxima segunda-feira (19), às 17h (de Brasília), para enfrentar o Bolívar, novamente no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. No mesmo dia, a LDU encara o Olimpia, às 21h.