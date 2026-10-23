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Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

Brasileiros dominam primeira fase e são favoritos na Libertadores Feminina

Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras entram em campo neste fim de semana por vagas nas semifinais

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 13h49 | Atualizado em 23 out 2026, 13h55
Três jogadoras de futebol feminino sorrindo em campo. À esquerda, uma atleta do Corinthians de camisa branca comemorando. Ao centro, uma jogadora do Palmeiras de camisa branca com tatuagens no braço, beijando o punho. À direita, uma atleta do Cruzeiro de camisa azul fazendo um sinal com a mão
Duda Sampaio, do Corinthians, Brena, do Palmeiras, e Byanca Brasil, do Cruzeiro, são os destaques das equipes brasileiras na competição. (Staff Images Woman/Conmebol) (Staff Images Woman/Conmebo/Divulgação)
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Brasileiros dominam primeira fase e são favoritos na Libertadores Feminina Priorize VEJA no Google

A fase de grupos da Libertadores Feminina de 2026 terminou nesta quinta-feira (22) com um cenário de protagonismo brasileiro. Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras confirmaram a classificação às quartas de final sem sofrer derrotas, terminaram na liderança de seus respectivos grupos e chegam ao mata-mata como as principais equipes a serem batidas na competição. Corinthians e Cruzeiro disputam a semifinal neste sábado (24) e o Cruzeiro no domingo (25).

O desempenho das três equipes reforça a força do futebol brasileiro no continente. Enquanto Corinthians e Cruzeiro alcançaram os 100% de aproveitamento, com três vitórias em três partidas, o Palmeiras somou sete pontos, resultado de duas vitórias e um empate. Juntos, os representantes nacionais acumularam oito vitórias, um empate, 27 gols marcados e apenas quatro sofridos.

O Corinthians apresentou o ataque mais produtivo da primeira fase, com 14 gols marcados e apenas um sofrido, além de registrar o maior saldo da competição, com 13 gols de diferença. A equipe paulista encerrou a participação no Grupo A com nove pontos e demonstrou sua força especialmente nas goleadas por 7 a 0 sobre o Caracas e 5 a 1 diante do Independiente Santa Fe, adversário que também garantiu classificação.

O Cruzeiro, por sua vez, confirmou o excelente momento em sua participação continental ao terminar o Grupo C com três vitórias, oito gols marcados e um sofrido. Depois de superar a LDU por 2 a 1 na estreia e vencer o Bolívar por 3 a 0, a equipe mineira encerrou a primeira fase com outra vitória por 3 a 0, desta vez diante do Olimpia, consolidando uma campanha de 100% de aproveitamento.

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Já o Palmeiras encontrou um caminho diferente para assegurar a primeira colocação do Grupo B. A equipe estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Universitario, superou o Belgrano por 2 a 1 e empatou por 1 a 1 com o Independiente Dragonas na última rodada, encerrando a fase com sete pontos, cinco gols marcados e dois sofridos. Embora tenha apresentado números ofensivos inferiores aos de Corinthians e Cruzeiro, o Palmeiras demonstrou competitividade em confrontos equilibrados. 

Duas jogadoras de futebol disputam a bola em campo molhado pela chuva. Uma, de camisa azul e shorts pretos, tenta driblar a outra, de camisa e shorts brancos, que estende a perna para interceptar a jogada. A bola está no chão, entre elas.
Tainá Maranhão disputa sua primeira Libertadores Feminina pelo Palmeiras. (Staff Images/Conmebol) (Staff Images/Conmebol/Divulgação)
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Artilharia e Rainha da América

A superioridade coletiva dos clubes brasileiros também aparece na corrida pela artilharia da Libertadores Feminina. Byanca Brasil, do Cruzeiro, terminou a primeira fase na liderança isolada, com quatro gols, seguida por um grupo de jogadoras com três, entre elas Duda Sampaio, do Corinthians, e Bia Zaneratto, do Palmeiras.

No Corinthians, Duda Sampaio se destaca pela participação ofensiva, com três gols. Jaque Ribeiro e Vic Albuquerque, ambas com dois gols, também aparecem entre os principais nomes da competição.

Pelo Palmeiras, Bia Zaneratto soma três gols e divide a vice-artilharia com Duda Sampaio, Zamorano, do Santa Fe, Alaides Paz e Ceballos, do Belgrano, além de Barahona, da LDU. Brena, com dois gols, também aparece entre as principais goleadoras, reforçando a participação das meio-campistas na construção dos resultados alviverdes.

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Duas jogadoras de futebol em campo. Uma mulher de tranças e uniforme azul e branco chuta a bola no ar, enquanto outra mulher de dreads e uniforme vermelho a observa, com arquibancadas vermelhas ao fundo
Byanca Brasil dribla adversária em Cruzeiro x LDU, pela Libertadores Feminina. (Staff Images/Conmebol) (Staff Images/Conmebol/Divulgação)

Brasileiros são as equipes a serem batidas nas quartas

O desempenho da fase de grupos coloca os três representantes brasileiros em posição de destaque na disputa pelo título, mas a mudança para os confrontos eliminatórios exige uma leitura diferente da competição. A partir das quartas de final, a margem para erros diminui e a capacidade de adaptação às características dos adversários passa a ter peso ainda maior.

Corinthians e Cruzeiro avançaram com campanhas perfeitas, enquanto o Palmeiras mostrou capacidade de competir mesmo em partidas de menor produção ofensiva. O desafio agora será sustentar essa consistência diante de equipes que também demonstraram força na primeira fase.

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O Independiente del Valle, conhecido como Dragonas, terminou o Grupo B invicto, com cinco pontos, e voltará a enfrentar uma equipe brasileira, desta vez o Corinthians. O Santa Fe, segundo colocado do Grupo A, terá pela frente o Palmeiras, enquanto o Cruzeiro enfrentará o Libertad, que também avançou sem derrotas, com uma vitória e dois empates.

O Deportivo Cali completa a lista de líderes dos grupos e aparece como um dos principais concorrentes das equipes brasileiras. O clube colombiano somou sete pontos, marcou seis gols e sofreu três, encerrando a primeira fase invicto e garantindo um confronto com o Olimpia nas quartas de final.

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Jogadora de futebol com cabelo preso, vestindo camisa branca do Corinthians e shorts pretos, sorri e aponta para os lados com os braços abertos, em campo verde com arquibancada vermelha ao fundo
Vic Albuquerque marcou o primeiro gol do Corinthians na edição 2026 da Libertadores Feminina. (Rebeca Reis / Staff Images Woman / CONMEBOL) (Rebeca Reis / Staff Images Woman / CONMEBOL/Divulgação)

Quartas de final: datas, horários e confrontos

As quartas de final da Libertadores Feminina serão disputadas no sábado (24) e no domingo (25), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador. Os confrontos serão realizados em partidas únicas, com horários de Brasília.

Sábado, 24 de outubro

  • 17h: Palmeiras x Independiente Santa Fe
  • 21h: Corinthians x Independiente del Valle

Domingo, 25 de outubro

  • 17h: Deportivo Cali x Olimpia
  • 21h: Cruzeiro x Libertad

Campanhas dos brasileiros na primeira fase

Corinthians, líder do Grupo A

  • 9 pontos
  • 3 vitórias em 3 jogos
  • 14 gols marcados
  • 1 gol sofrido
  • Saldo de 13 gols
  • Aproveitamento de 100%

Palmeiras, líder do Grupo B

  • 7 pontos
  • 2 vitórias e 1 empate
  • 5 gols marcados
  • 2 gols sofridos
  • Saldo de 3 gols
  • Aproveitamento de 78%

Cruzeiro, líder do Grupo C

  • 9 pontos
  • 3 vitórias em 3 jogos
  • 8 gols marcados
  • 1 gol sofrido
  • Saldo de 7 gols
  • Aproveitamento de 100%
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TAGS:
Corinthians
Cruzeiro
Futebol Feminino
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