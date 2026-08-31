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Esporte

Brasileirão Feminino: onde assistir aos jogos das quartas de final

Veja datas, horários e estádios dos jogos que definirão os semifinalistas da competição

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 17h08 | Atualizado em 31 ago 2026, 17h33
Arco de entrada roxo do Brasileirão Feminino A1 em um campo de futebol, com grama verde e uma linha branca central. O arco tem o logo da CBF e o nome do campeonato, sob um céu claro
O Campeonato Brasileiro Feminino está nas quartas de final.  (Beatriz Palmieri / Staff Images Woman/Divulgação)
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Brasileirão Feminino: onde assistir aos jogos das quartas de final Priorizar nos meus resultados Google

O mata-mata do Brasileirão Feminino começou no último sábado (29), com o empate sem gols entre Grêmio e São Paulo e a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre a Ferroviária. Nesta segunda-feira (31), Cruzeiro e Corinthians reeditam a final da última edição, agora pelas quartas de final, enquanto Bahia e Palmeiras se enfrentam na Arena Fonte Nova. Veja como chegam as equipes, onde assistir e tudo o que está em jogo na disputa pelo título.

Como foi a primeira fase

A primeira fase do Brasileirão Feminino reuniu 18 equipes em 17 rodadas, no formato de pontos corridos, e definiu os oito classificados para as quartas de final. O São Paulo terminou na liderança, com 41 pontos, resultado de 13 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, além da melhor defesa da competição, com 11 gols sofridos. O Corinthians ficou em segundo, com 38 pontos, enquanto Palmeiras e Ferroviária completaram o grupo dos quatro primeiros, com 36 e 31 pontos, respectivamente. Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Grêmio fecharam o G8 e garantiram presença no mata-mata.

A classificação também mostrou diferenças importantes entre as equipes que avançaram. O Corinthians teve o melhor ataque da primeira fase, com 42 gols, enquanto São Paulo e Palmeiras sofreram apenas 11 gols cada. O Flamengo terminou em quinto, com 30 pontos, seguido por Bahia, com 29, Cruzeiro, com 28, e Grêmio, com 27. Internacional e Bragantino também terminaram com 27 e 26 pontos, respectivamente, mas não conseguiram alcançar as oito primeiras posições. Na parte de baixo da tabela, Fluminense, Santos, Atlético-MG, Mixto, Juventude e América-MG ficaram fora da disputa pelo título. Vitória e o Botafogo acabaram caindo para a Série A2, a segunda divisão nacional.

Cruzeiro x Corinthians

Cruzeiro e Corinthians reeditam nesta segunda-feira (31) a final do Brasileirão Feminino de 2025, mas agora já nas quartas de final. O primeiro encontro será às 19h15, no Independência, em Belo Horizonte, e coloca frente a frente o vice-líder da primeira fase e o sétimo colocado. O Corinthians somou 38 pontos, com 12 vitórias, dois empates e três derrotas, enquanto o Cruzeiro terminou com 28 pontos, após sete vitórias, sete empates e três derrotas. O duelo de 2026 também marca mais um capítulo de uma rivalidade recente no mata-mata do Brasileiro. Em 2025, as equipes fizeram uma final equilibrada, vencida pelo Corinthians por 1 a 0.

Siga

O Cruzeiro decidiu levar o primeiro jogo para o Independência, em vez de atuar na Arena do Jacaré, buscando um estádio com maior capacidade para receber a torcida. O clube preparou uma promoção para a partida: na compra de um ingresso, o torcedor pode adquirir outro com 100% de desconto. Os bilhetes custam R$ 20 para sócios e R$ 30 para não sócios. A expectativa é de um dos maiores públicos do Cruzeiro no futebol feminino na temporada.

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  • Cruzeiro x Corinthians
  • Quartas de final do Brasileirão Feminino
  • Data e horário: segunda, 31, às 19h15
  • Estádio: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
  • Onde assistir: Sportv (canal fechado)
Duas jogadoras de futebol feminino disputam a bola no centro do campo, uma de camisa branca e preta, outra de camisa azul e branca. Uma terceira jogadora de azul e branco observa ao fundo, com a arquibancada e outras pessoas desfocadas atrás
Vitória Calhau e Duda Sampaio disputam bola em Corinthians x Cruzeiro, pela final do Brasileirão Feminino 2026. (Staff Images Woman / CBF/Divulgação)

Bahia x Palmeiras

Na Arena Fonte Nova, Bahia e Palmeiras entram em campo às 21h30 para o primeiro jogo das quartas de final. O confronto reúne o terceiro colocado da primeira fase, o Palmeiras, e o sexto, o Bahia. As paulistas terminaram a etapa classificatória com 36 pontos, dez vitórias, seis empates e apenas uma derrota, além de 32 gols marcados e 11 sofridos. O Bahia somou 29 pontos, com oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Será a primeira vez que os dois clubes se enfrentam em um mata-mata do Brasileirão Feminino.

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O Bahia aposta no mando de campo para largar na frente da série e preparou uma política de ingressos acessível para a torcida. Os sócios Esquadrão na Fonte puderam fazer check-in por R$ 1, enquanto os sócios Esquadrão de Aço tiveram ingressos a R$ 5. Para o público geral, os bilhetes custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada, com acesso ao estádio por reconhecimento facial.

  • Bahia x Palmeiras
  • Quartas de Final do Brasileirão Feminino
  • Data e horário: segunda, 31, às 21h30
  • Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
  • Onde assistir: N Sports (Youtube e canal fechado), Sportv (canal fechado) e TV Brasil (TV aberta)
Duas jogadoras de futebol em campo verde. Uma, à esquerda, veste camisa branca, shorts azul e meias vermelhas, com cabelo preso. A outra, à direita, usa camisa verde, shorts branco e meias verdes, com cabelo preso em rabo de cavalo. A jogadora de verde está com o pé na bola branca e azul, enquanto a de branco a observa, ambas em movimento durante a partida. Ao fundo, arquibancadas azuis desfocadas
Wendy (Bahia) e Gi Campiolo (Palmeiras) durante jogo do Brasileirão Feminino na Fonte Nova. (Catarina Brandão/EC Bahia/Divulgação)
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Jogos de volta das quartas de final

  • São Paulo x Grêmio | 5 de setembro, sábado, às 16h30 | Brinco de Ouro, em Campinas
  • Ferroviária x Flamengo | 5 de setembro, sábado, às 16h30 | Fonte Luminosa, em Araraquara
  • Corinthians x Cruzeiro | 7 de setembro, segunda-feira, às 17h | A definir
  • Palmeiras x Bahia | 4 de setembro, sexta-feira, às 21h30 | Arena Barueri, em Barueri
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