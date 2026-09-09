Brasileirão Feminino: confira datas, horários e estádios das semifinais

Ler Resumo





A CBF divulgou as datas e horários das semifinais do Brasileirão Feminino, com São Paulo, Flamengo, Bahia e Corinthians na disputa. Os confrontos de ida e volta, incluindo transmissões, foram definidos. Contudo, a programação gerou críticas de torcedores devido a horários e um conflito de estádio para o São Paulo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Na noite desta terça-feira, 8, a CBF divulgou as datas, horários e estádios das semifinais do Brasileirão Feminino. São Paulo, Flamengo, Bahia e Corinthians disputam duas vagas na decisão do campeonato.

O duelo de ida entre Flamengo e São Paulo será no sábado, 12, às 16h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida de volta está marcada para o sábado seguinte, 19, também às 16h30, com local ainda a definir. Os dois jogos da semifinal terão transmissão da TV Globo, do SporTV e da GE TV.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Do outro lado da chave, Bahia e Corinthians fazem o primeiro confronto na terça-feira, 15, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida de volta será na segunda-feira, 21, no mesmo horário, na Neo Química Arena, em São Paulo. Os dois jogos terão transmissão de SporTV, TV Brasil, N Sports e UOL.

A definição da tabela gerou críticas entre torcedores nas redes sociais, principalmente pela escolha de partidas em dias úteis e em horários considerados tardios para o futebol feminino. Além disso, o São Paulo ainda precisará definir o estádio para o jogo de volta contra o Flamengo, marcado para 19 de setembro, às 16h30. A data coincide com o confronto entre São Paulo e Internacional, pelo Brasileirão masculino, que será disputado no Morumbis, estádio utilizado pelo clube nas partidas como mandante.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade Semifinais Ida Continua após a publicidade Flamengo x São Paulo 12/09/2026, às 16h30

data-end=”213″>Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ) Bahia x Corinthians Continua após a publicidade 15/09/2026, às 21h30

Arena Fonte Nova, Salvador (BA) Volta São Paulo x Flamengo Continua após a publicidade 19/09/2026, às 16h30

Local a definir Corinthians x Bahia 21/09/2026, às 21h30

Neo Química Arena, São Paulo (SP)