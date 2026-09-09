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Esporte

Brasileirão Feminino: confira datas, horários e estádios das semifinais

São Paulo x Flamengo e Bahia x Corinthians disputam jogos de ida e volta para definir os finalistas

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 11h37 | Atualizado em 9 set 2026, 12h05
Arco roxo com o logo do Brasileirão Feminino e da CBF, iluminado em um estádio escuro à noite
Brasileirão Feminino está nas semifinais. (STAFF IMAGES / CBF) (Staff Images/CBF/Divulgação)
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Brasileirão Feminino: confira datas, horários e estádios das semifinais Priorizar nos meus resultados Google

Na noite desta terça-feira, 8, a CBF divulgou as datas, horários e estádios das semifinais do Brasileirão Feminino. São Paulo, Flamengo, Bahia e Corinthians disputam duas vagas na decisão do campeonato.

O duelo de ida entre Flamengo e São Paulo será no sábado, 12, às 16h30, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida de volta está marcada para o sábado seguinte, 19, também às 16h30, com local ainda a definir. Os dois jogos da semifinal terão transmissão da TV Globo, do SporTV e da GE TV.

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Do outro lado da chave, Bahia e Corinthians fazem o primeiro confronto na terça-feira, 15, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida de volta será na segunda-feira, 21, no mesmo horário, na Neo Química Arena, em São Paulo. Os dois jogos terão transmissão de SporTV, TV Brasil, N Sports e UOL.

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A definição da tabela gerou críticas entre torcedores nas redes sociais, principalmente pela escolha de partidas em dias úteis e em horários considerados tardios para o futebol feminino. Além disso, o São Paulo ainda precisará definir o estádio para o jogo de volta contra o Flamengo, marcado para 19 de setembro, às 16h30. A data coincide com o confronto entre São Paulo e Internacional, pelo Brasileirão masculino, que será disputado no Morumbis, estádio utilizado pelo clube nas partidas como mandante.

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Torcedores de diversas idades, muitos vestindo camisas de futebol, celebram com os braços erguidos nas arquibancadas verdes de um estádio, em um clima de euforia
Torcedor do Bahia presente na Fonte Nova em duelo contra o Palmeiras, pelas quartas do Brasileirão Feminino. (Catarina Brandão/EC Bahia/Divulgação)
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Semifinais

Ida

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Flamengo x São Paulo

  • 12/09/2026, às 16h30
  • data-end=”213″>Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

Bahia x Corinthians

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  • 15/09/2026, às 21h30
  • Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Volta

São Paulo x Flamengo

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  • 19/09/2026, às 16h30
  • Local a definir

Corinthians x Bahia

  • 21/09/2026, às 21h30
  • Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Time de futebol feminino posando para foto em campo de grama verde, com um banner roxo à frente escrito BRASILEIRÃO FEMININO A1 e um painel roxo ao fundo com o logo do campeonato. As jogadoras vestem uniformes vermelhos e pretos, algumas com camisas laranjas, e sorriem para a câmera
Flamengo e São Paulo se enfrentam pelo Brasileirão Feminino. (Beatriz Palmieri / Staff Images Woman/Divulgação)
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Futebol Feminino
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