Brasil x Argentina: novidades, desfalques e tudo sobre o amistoso

A Seleção Brasileira enfrenta a Argentina neste sábado (10), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, no primeiro de dois amistosos previstos para a Data FIFA de outubro. A partida marca um momento inédito para a equipe comandada por Arthur Elias, que jogará pela primeira vez na capital gaúcha, e integra o planejamento para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil.

Além do caráter histórico, o confronto representa mais uma oportunidade para a comissão técnica avaliar atletas, testar alternativas e ampliar a concorrência por posições a menos de nove meses do início do Mundial. A convocação reúne jogadoras experientes, nomes em destaque no futebol internacional e jovens que participaram recentemente da Copa do Mundo Sub-20.

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Do outro lado, a Argentina chega após uma boa campanha na Liga das Nações Feminina e vaga garantida na Copa do Mundo. A seleção comandada por Germán Portanova também conta com atletas que atuam no futebol brasileiro, como Martina Del Trecco, do Red Bull Bragantino, e Maricel Pereyra, do São Paulo.

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O Brasil terá desfalques importantes para o primeiro compromisso. O técnico Arthur Elias e as jogadoras Bia Zaneratto, Tarciane e Kerolin cumprem suspensão pelas expulsões no confronto contra os Estados Unidos, em Fortaleza, em junho. Com isso, o auxiliar Rodrigo Iglesias será o responsável por comandar a equipe à beira do campo.

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Como foi a semana da Seleção Brasileira em Porto Alegre

A delegação brasileira começou a se apresentar em Porto Alegre no domingo (4), dando início a uma semana de preparação marcada por atividades táticas, integração de novas atletas e reencontros com profissionais e jogadoras que construíram parte de suas trajetórias no futebol gaúcho.

O primeiro treinamento em campo aconteceu na terça-feira (6), no CT Presidente Luiz Carvalho, do Grêmio. Na quarta (7) e na quinta-feira (8), a Seleção trabalhou no Sesc Protásio Alves, antes de realizar o último treino na sexta-feira (9), no próprio Beira-Rio, palco do amistoso.

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Jéssica de Lima é escolhida como auxiliar técnica

Uma das novidades da comissão técnica foi a presença de Jéssica de Lima, atual treinadora do Grêmio, convocada para atuar como auxiliar de Arthur Elias durante a Data FIFA. A profissional já havia trabalhado na Seleção Sub-20, integrando a comissão campeã sul-americana e terceira colocada na Copa do Mundo da categoria em 2022.

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O retorno também proporcionou o reencontro com atletas que passaram pelas categorias de base da Amarelinha. “Foram três anos aqui, convivendo e vivendo esse ambiente de Seleção Brasileira, tanto com a Sub-20 quanto participando de algumas convocações da principal. Então, para mim, é literalmente me sentir em casa”, afirmou Jéssica.

A presença da treinadora ocorre em um contexto de ampliação da participação feminina nas comissões técnicas. A FIFA estabeleceu uma regulamentação para suas competições femininas que exige ao menos uma mulher na função de treinadora principal ou auxiliar, medida que começou a valer na Copa do Mundo Sub-20 de 2026. Na Data FIFA anterior, a escolhida foi Fabi Guedes, técnica do Atlético Mineiro.

Alta competitividade

Ao longo da semana, o ambiente de preparação também foi marcado pela disputa por espaço na equipe. Companheiras no América do México, Geyse e Priscila participaram da entrevista coletiva de quinta-feira e ressaltaram a importância da concorrência saudável na busca por uma vaga na Copa do Mundo.

“Independentemente de eu e Priscila disputarmos a posição, a união dentro do vestiário é mais importante. Se ela jogar, eu vou estar feliz. Creio que, se eu jogar, ela também vai estar feliz. O mais importante para a gente conseguir o que realmente quer é ser campeã”, declarou Geyse.

Priscila, que defendeu o Internacional antes de se transferir ao futebol mexicano, também destacou o significado de retornar à cidade onde iniciou sua trajetória profissional.

“Voltar com a Seleção e ainda ser em Porto Alegre, um lugar onde comecei o meu futebol, onde dei os meus primeiros passos, é muito especial. Voltar ao Beira-Rio vai ser incrível também, com certeza vai bater uma nostalgia”, afirmou.

Já na sexta-feira, as laterais Bruninha e Tamara Bolt participaram da última entrevista coletiva antes do clássico. Ambas passaram pelo Internacional e atualmente atuam na liga norte-americana. Bruninha, hoje no Gotham FC, relembrou que sua estreia pela Seleção principal aconteceu justamente diante da Argentina, em setembro de 2021, quando contribuiu com uma assistência.

Seleção Brasileira joga pela primeira vez em Porto Alegre

Apesar da tradição do Rio Grande do Sul na modalidade, esta será a primeira partida da Seleção Brasileira Feminina principal em Porto Alegre e também sua estreia no Beira-Rio.

Inaugurado em 6 de abril de 1969, o estádio do Internacional tem capacidade para 50.842 espectadores e já recebeu importantes eventos do futebol nacional e internacional. Entre eles estão cinco partidas da Copa do Mundo Masculina de 2014, além de decisões históricas do futebol gaúcho.

Em 2017, as Gurias Coloradas voltaram a atuar no Beira-Rio após a retomada do departamento feminino do Internacional. Em maio de 2026, o estádio recebeu o primeiro Gre-Nal da história da Copa do Brasil Feminina.

A expectativa de público para o amistoso ganhou força durante a semana. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, 18,7 mil ingressos já haviam sido comercializados até segunda-feira (5), o que levou à abertura de novos setores do anel superior. Os ingressos foram disponibilizados com preços entre R$ 35 e R$ 90.

O encontro também serve como preparação da cidade para a Copa do Mundo Feminina de 2027, uma vez que Porto Alegre será uma das oito sedes brasileiras do torneio, com sete partidas previstas. A competição acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano.

Para atletas com ligação com o Internacional, o jogo tem um significado particular. Além de Priscila e Bruninha, a zagueira Isa Haas retorna ao estádio onde construiu parte de sua carreira, enquanto Tamara Bolt poderá fazer sua estreia pela Seleção principal em um ambiente que conhece desde os tempos de clube.

“Eu já joguei aqui algumas vezes, já perdi, já ganhei. E eu acho que esse será um dos jogos mais importantes para mim, porque eu posso estrear amanhã. Só de estar aqui é uma oportunidade gigantesca”, afirmou Tamara.

Joias do s ub-20 ganham espaço na equipe principal

A convocação de outubro também reforça o processo de renovação da Seleção Brasileira. Entre as principais novidades estão Clarinha, Kaylane e Thaís Lima, que disputaram recentemente a Copa do Mundo Feminina Sub-20 e agora integram o grupo principal comandado por Arthur Elias.

A oportunidade representa uma transição importante para as jovens, que passam a conviver com atletas experientes e a disputar espaço em um elenco que se prepara para receber o Mundial em casa.

“É uma virada de chave muito grande. A gente saiu de uma Copa do Mundo Sub-20 direto para a Seleção Principal e isso é algo muito importante para nós. Eu fico muito feliz por estar aqui. É algo que eu desejo todos os dias”, declarou Kaylane.

Clarinha, destaque do meio-campo brasileiro durante o ciclo da Sub-20, também ressaltou a importância da experiência internacional para sua evolução. A jogadora destacou o amadurecimento coletivo da geração que participou do Sul-Americano e do Mundial da categoria.

No gol, Thaís Lima, do Benfica, aparece como mais uma alternativa para o futuro da posição. A jovem já entrou para a história como a goleira mais nova a estrear pela Seleção Feminina principal.

Yanne, Tamara Bolt e Carol Gil na Seleção principal

Outra novidade é Yanne, do Bahia, que recebeu sua primeira convocação para a equipe principal após passagem pelas categorias de base. Integrante do grupo que conquistou o terceiro lugar na Copa do Mundo Sub-20 de 2022, a goleira destacou a emoção de retornar ao ambiente da Amarelinha em uma nova etapa da carreira.

“Foi muito emocionante, uma emoção genuína. Estou muito grata por estar aqui. As meninas me receberam super bem, a comissão também. Eu estava muito ansiosa para vivenciar isso aqui”, afirmou.

A lateral Tamara Bolt, do Washington Spirit, também vive sua primeira convocação. Com passagem pelo Internacional, a jogadora terá a oportunidade de disputar minutos diante da torcida gaúcha, enquanto Arthur Elias segue observando opções para os corredores defensivos.

A lista também sofreu uma alteração na defesa. Carol Gil, do São Paulo, foi chamada para substituir Thais Ferreira, do Corinthians, que apresentou desconforto limitante no joelho esquerdo.

No setor ofensivo, a concorrência reúne jogadoras em diferentes momentos da carreira. Geyse, por exemplo, chega embalada pelo desempenho no América do México, com 16 gols em dez partidas da Liga MX Femenil nesta temporada, segundo os números divulgados pela CBF. Priscila, sua companheira de clube, também retorna ao grupo após superar um período afastada dos gramados por lesão.

Argentina chega invicta na Liga das Nações e tem jogadoras que atuam no Brasil

A Argentina chega ao amistoso com um desempenho de três vitórias, três empates e duas derrotas em oito partidas disputadas em 2026. A equipe comandada por Germán Portanova marcou cinco gols e sofreu cinco.

A principal campanha das argentinas neste ano acontece na Liga das Nações Feminina, competição que também funciona como classificatória sul-americana para a Copa do Mundo de 2027. A Albiceleste terminou na segunda colocação. Entre os resultados mais importantes estão as vitórias fora de casa sobre Chile, Venezuela e Equador, além dos empates diante de Colômbia e Peru.

Na SheBelieves Cup, disputada em março, o desempenho foi mais irregular. A Argentina perdeu para Estados Unidos e Colômbia, ambos por 1 a 0, e empatou sem gols com o Canadá, vencendo posteriormente a disputa por pênaltis por 3 a 2.

A convocação de Portanova também reúne jogadoras com experiência em diferentes mercados internacionais, incluindo Espanha, Portugal, Itália, Suíça e Brasil. Entre elas estão a atacante Martina Del Trecco, do Red Bull Bragantino, e a meio-campista Maricel Pereyra, do São Paulo, que conhecem de perto o futebol brasileiro.

A lista também conta com Celeste Dos Santos, do Boca Juniors, Camila Ochoa, do Independiente, Abril Reche, do Racing, Lara Esponda, do River Plate, e Agustina Vargas, do Talleres. Entre as atletas que atuam na Europa aparecem Justina Morcillo, Daiana Falfán, Catalina Ongaro e Margarita Giménez, todas do DUX Logroño, além de Sofía Domínguez, do Deportivo La Coruña, e Alma Heim, do Levante UD.

A delegação argentina chegou a Porto Alegre no início da semana e foi recepcionada pela prefeitura na segunda-feira (5). As jogadoras realizaram uma atividade regenerativa na Orla do Guaíba, enquanto os treinamentos seguintes foram programados para o CT Hélio Dourado, utilizado pelas categorias de base do Grêmio.

Retrospecto de Brasil e Argentina

O retrospecto histórico, no entanto, é amplamente favorável ao Brasil. Segundo os números divulgados pela CBF, as seleções se enfrentaram 21 vezes, com 18 vitórias brasileiras. Apesar da diferença histórica, Bruninha ressaltou que o adversário apresenta mudanças importantes em relação às equipes argentinas de outros ciclos.

“É um time totalmente diferente, uma Argentina que revolucionou, fez grandes jogos contra grandes seleções, então a gente não espera que seja fácil, muito pelo contrário, vai ser um grande passo”, afirmou a lateral.

Onde assistir a Brasil x Argentina e próximos jogos

A partida entre Brasil e Argentina terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta, pelo SporTV, na TV por assinatura, e pela ge TV, no YouTube. O confronto começa às 16h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Os portões do estádio serão abertos às 14h30, duas horas antes do início da partida. Os ingressos foram disponibilizados com valores entre R$ 35 e R$ 90, sujeitos à disponibilidade dos setores.

O segundo amistoso está marcado para terça-feira (13), às 20h30, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

Convocadas da Seleção Brasileira

Goleiras: Lorena, Yanne (Bahia), Thaís Lima (Benfica) e Carlinha (São Paulo).

Lorena, Yanne (Bahia), Thaís Lima (Benfica) e Carlinha (São Paulo). Defensoras: Carol Gil (São Paulo), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon), Mariza (Tigres-MEX) e Tayla (São Paulo).

Carol Gil (São Paulo), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon), Mariza (Tigres-MEX) e Tayla (São Paulo). Laterais: Bela (PSG), Raissa Bahia (Palmeiras), Bruninha (Gotham FC) e Tamara Bolt (Washington Spirit).

Bela (PSG), Raissa Bahia (Palmeiras), Bruninha (Gotham FC) e Tamara Bolt (Washington Spirit). Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Jaque (Corinthians), Kaylane (Flamengo) e Clarinha (Benfica).

Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Jaque (Corinthians), Kaylane (Flamengo) e Clarinha (Benfica). Atacantes: Kerolin (Barcelona), Priscila (América-MEX), Gio Garbelini (Atlético de Madrid), Bia Zaneratto (Palmeiras), Maranhão (Palmeiras), Geyse (América-MEX), Jhonson (Corinthians), Maiara (Angel City), Marília (Cruzeiro) e Luany (Atlético de Madrid).

Convocadas da Seleção Argentina

Celeste Dos Santos (Boca Juniors)

Camila Ochoa (Independiente)

Abril Reche (Racing)

Lara Esponda (River Plate)

Agustina Vargas (Talleres)

Eliana Stabile (Talleres)

Martina Del Trecco (Red Bull Bragantino)

Maricel Pereyra (São Paulo)

Aldana Cometti (Bay FC)

Agostina Holzheier (Bay FC)

Adriana Sachs (Racing Club)

Justina Morcillo (DUX Logroño)

Daiana Falfán (DUX Logroño)

Catalina Ongaro (DUX Logroño)

Margarita Giménez (DUX Logroño)

Sofía Domínguez (Deportivo La Coruña)

Alma Heim (Levante UD)

Ariana Álvarez (UD Tenerife)

Paulina Gramaglia (UD Tenerife)

Annika Paz (Sassuolo)

Florencia Bonsegundo (Sporting Lisboa)

Dalila Ippolito (Grasshopper)