Brasil vence Argentina no Beira-Rio, mas perde duas atletas por lesão

A Seleção Brasileira venceu a Argentina por 3 a 1, neste sábado (10), no Beira-Rio, em Porto Alegre, no primeiro dos dois amistosos programados para a Data Fifa de outubro. Em uma tarde histórica para o futebol feminino no Rio Grande do Sul, o Brasil construiu a vitória ainda no primeiro tempo, com gols de Luany, Geyse e Angelina, enquanto Maricel Pereyra descontou para as argentinas na etapa final. A partida marcou a primeira apresentação da Seleção feminina na capital gaúcha e reuniu 28.386 torcedores, com renda de R$ 1.579.782,46.

Apesar do resultado positivo e da boa atuação ofensiva nos primeiros 45 minutos, a vitória brasileira também ficou marcada pelas lesões de duas jogadoras importantes para o técnico Arthur Elias. A lateral-direita Bruninha, do Gotham FC, sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito, enquanto a meio-campista Angelina, do Orlando Pride, teve uma fratura nasal. As duas foram desconvocadas neste domingo (11), conforme comunicado divulgado pela CBF.

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Brasil domina primeiro tempo e Geyse marca gol de bicicleta

A Seleção Brasileira começou a partida com intensidade, pressionando a saída de bola argentina e buscando ocupar o campo ofensivo desde os primeiros minutos. Logo aos três, Duda Sampaio cobrou uma falta perigosa e obrigou a goleira adversária a fazer uma grande defesa, em uma das primeiras oportunidades criadas pela equipe de Arthur Elias. Com maior posse de bola e presença no ataque, o Brasil conseguiu controlar o ritmo da partida, enquanto a Argentina encontrava dificuldades para avançar e tentava explorar eventuais erros na construção brasileira.

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O domínio se transformou em vantagem aos 26 minutos, quando Luany abriu o placar com uma bela finalização. O gol deu ainda mais confiança à Seleção, que passou a encontrar espaços na defesa adversária e intensificou as investidas ofensivas. Aos 38 minutos, Geyse protagonizou o lance mais bonito da partida ao marcar de bicicleta, aproveitando uma jogada ensaiada em cobrança de escanteio. A atacante mostrou oportunismo e qualidade técnica para ampliar a vantagem brasileira e levantar os torcedores presentes no Beira-Rio.

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Antes do intervalo, Angelina também deixou sua marca no placar após uma jogada construída com participação decisiva de Duda Sampaio e Luany. A meio-campista encontrou a atacante com um lançamento preciso para dentro da área, Luany ajeitou a bola para trás e a capitã apareceu para finalizar com precisão, sem chances para a goleira argentina. Com três gols ainda na primeira etapa, o Brasil foi para o intervalo em situação confortável, depois de apresentar uma atuação marcada pela movimentação ofensiva, pela utilização dos lados do campo e pela eficiência nas oportunidades criadas.

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Argentina reage no segundo tempo, mas Brasil confirma vitória

A etapa final apresentou um cenário diferente daquele observado nos primeiros 45 minutos. Com a vantagem de três gols, o Brasil diminuiu a intensidade da pressão e passou a administrar mais a posse de bola, permitindo que a Argentina encontrasse espaços para avançar. A mudança de comportamento foi aproveitada pelas visitantes, que conseguiram descontar logo aos cinco minutos, em uma jogada construída pelo lado esquerdo do ataque.

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Ippólito recebeu a bola de costas para o gol, protegeu a posse e encontrou Maricel Pereyra em condições de finalizar. A camisa 10 argentina aproveitou a oportunidade para superar Lorena e diminuir a diferença no placar, dando novo ânimo à equipe visitante. Mesmo com o gol sofrido, a Seleção Brasileira conseguiu preservar a organização defensiva e evitou que a Argentina criasse oportunidades claras em sequência, limitando boa parte das tentativas adversárias a finalizações de média e longa distância.

No ataque, o Brasil procurou explorar a velocidade de Geyse, Tainá Maranhão e Priscila, especialmente pelos corredores laterais, mas encontrou mais dificuldades para transformar as jogadas em oportunidades efetivas. Com o passar dos minutos, as comissões técnicas promoveram substituições para observar outras atletas e administrar o desgaste físico, em um amistoso que também serviu como oportunidade de avaliação para a sequência da preparação visando ao Mundial de 2027.

A partida ainda teve momentos de preocupação para a equipe brasileira. Bruninha sofreu uma lesão no joelho direito após pisar em falso e precisou deixar o campo, sendo substituída por Tamara Bolt. Já nos acréscimos, aos 46 minutos, Vargas levantou excessivamente o pé em uma disputa de bola e atingiu a cabeça de Clarinha, recebendo cartão vermelho direto. Com uma jogadora a menos nos instantes finais, a Argentina não conseguiu reagir, e o Brasil confirmou a vitória por 3 a 1.

Angelina e Bruninha são desconvocadas após lesões no amistoso

A vitória brasileira acabou acompanhada de duas baixas importantes para a sequência da Data FIFA de outubro. Neste domingo (11), a CBF confirmou as desconvocações de Angelina e Bruninha após avaliações médicas realizadas depois do confronto no Beira-Rio. As duas atletas sofreram lesões de gravidades diferentes e não estarão disponíveis para o segundo amistoso diante da Argentina, marcado para terça-feira (13), na Arena Pernambuco.

Bruninha, lateral-direita do Gotham FC, sofreu uma entorse no joelho direito durante o segundo tempo da partida. Após passar por avaliações clínicas e exames de imagem, foi constatada a ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA), lesão que exigirá intervenção cirúrgica. De acordo com a CBF, a jogadora permanecerá em tratamento com a delegação brasileira até o encerramento da Data FIFA, quando será realizada a programação para a cirurgia.

A lesão representa uma preocupação também para o Gotham FC, clube pelo qual a brasileira atua nos Estados Unidos, já que o rompimento do ligamento cruzado anterior costuma exigir um processo prolongado de recuperação e reabilitação. A CBF não informou um prazo para o retorno da lateral aos gramados, que dependerá da evolução do tratamento e das avaliações médicas realizadas após a cirurgia.

Angelina, por sua vez, sofreu um trauma direto na face durante o confronto e foi diagnosticada com fratura nasal. A meio-campista do Orlando Pride, que utilizou a braçadeira de capitã e marcou o terceiro gol brasileiro na partida, também foi desconvocada e dará continuidade ao tratamento junto ao clube norte-americano. A entidade não detalhou a necessidade de procedimentos adicionais nem estabeleceu uma previsão para o retorno da atleta às atividades.

Beira-Rio recebe mais de 28 mil torcedores em jogo histórico

A partida também representou um marco para a presença da Seleção Brasileira Feminina no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, a equipe principal atuou em Porto Alegre, levando ao Beira-Rio um amistoso internacional em meio à preparação para a Copa do Mundo de 2027. O encontro com a Argentina reuniu 28.386 torcedores, que acompanharam a vitória brasileira e participaram de uma tarde marcada especialmente pelos três gols anotados ainda no primeiro tempo.

A renda registrada foi de R$ 1.579.782,46, resultado da movimentação de público para o confronto na capital gaúcha. A presença de mais de 28 mil pessoas também reforçou a importância de ampliar a circulação da Seleção por diferentes regiões do país, especialmente em um momento no qual o Brasil se prepara para receber a principal competição do futebol feminino mundial.

A realização do amistoso em Porto Alegre integra o processo de aproximação da Seleção com a torcida brasileira antes do Mundial. Além do aspecto esportivo, partidas como essa oferecem a oportunidade de mobilizar o público local, fortalecer a identificação com as jogadoras e ampliar a visibilidade da modalidade fora dos centros que tradicionalmente recebem os compromissos da equipe nacional.

Brasil e Argentina voltam a se enfrentar na terça-feira

Depois da vitória em Porto Alegre, a Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira (13), às 20h30, para o segundo amistoso diante da Argentina, desta vez na Arena Pernambuco, em Recife. O confronto encerrará os compromissos da equipe de Arthur Elias nesta Data FIFA de outubro e oferecerá uma nova oportunidade para a comissão técnica observar o elenco. A delegação desembarcou na noite deste domingo na capital pernambucana.