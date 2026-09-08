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Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

Brasil se classifica ao mata-mata da Copa do Mundo Feminina sub-20

Nogueira, Brendha e Vitorinha fizeram os gols da vitória brasileira

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 13h20
Time de futebol feminino do Brasil, com 11 jogadoras em campo, vestindo camisas amarelas e shorts azuis, posando para foto. Uma goleira de camisa branca está ao fundo, e uma jogadora segura um flâmula azul da CBF. O grupo sorri, com um estádio ao fundo
Brasil bate o Canadá por 3 a 0 na Copa do Mundo Feminina Sub-20, na Polônia CRÉDITOS: LUCIANA VERMELL/CBF  (LUCIANA VERMELL/CBF/Divulgação)
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Brasil se classifica ao mata-mata da Copa do Mundo Feminina sub-20 Priorizar nos meus resultados Google

Nesta terça-feira (8), ao Brasil garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina sub-2-. Em Bielsko-Biala, na Polônia, a equipe comandada por Camilla Orlando venceu o Canadá por 3 a 0, chegou aos seis pontos em dois jogos e confirmou presença no mata-mata. Nogueira abriu o placar de pênalti ainda no primeiro tempo, enquanto Vitorinha e Brendha marcaram na etapa final para transformar o domínio brasileiro em uma vitória tranquila na segunda rodada do Grupo.

Brasil sai na frente e controla o jogo

A Seleção começou a partida pressionando e não demorou para transformar a superioridade em gol. Aos seis minutos, Clarinha recebeu pelo lado direito e sofreu falta dentro da área, dando ao Brasil a oportunidade de abrir o placar em cobrança de pênalti. Nogueira assumiu a responsabilidade e bateu no canto esquerdo da goleira canadense para fazer 1 a 0 e colocar a Amarelinha em vantagem logo no início do confronto.

O Canadá tentou reagir depois de sofrer o gol e passou a buscar mais o ataque, mas teve a situação ainda mais complicada aos 24 minutos, quando Stephanie Schoeley foi expulsa após uma entrada dura em Gisele. Mesmo com uma jogadora a menos, as canadenses continuaram procurando espaços e conseguiram levar perigo em alguns momentos, enquanto o Brasil manteve a organização defensiva para evitar que a adversária encontrasse o empate.

A goleira Taís Lima também apareceu quando foi exigida e fez uma defesa importante aos 30 minutos, em uma cobrança de falta de fora da área após uma falta perigosa sobre a atacante Chukwu. A atuação da goleira foi um dos pontos positivos da equipe brasileira durante a partida, assim como a participação de Gisele, que ajudou a seleção a controlar as investidas canadenses.

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Vitorinha e Brendha resolvem no segundo tempo

Camilla Orlando aproveitou o intervalo para fazer duas mudanças e colocou Brendha e Evelin nos lugares de Gio Canali e Tainá. As alterações ajudaram o Brasil a retomar a pressão ofensiva logo no começo da segunda etapa e, aos três minutos, a Seleção ampliou o placar em uma jogada construída a partir de uma roubada de bola e de uma sequência de passes pelo meio. Vitorinha recebeu na entrada da área e finalizou para fazer o segundo gol brasileiro.

A vantagem de dois gols deu ainda mais tranquilidade à Amarelinha, que encontrou o terceiro gol apenas três minutos depois. Vitorinha novamente participou da construção da jogada ao encontrar espaço na entrada da área e tabelar com Dulce, que avançou pelo lado direito e encontrou Brendha para finalizar e marcar o terceiro do Brasil. O Brasil manteve o controle do jogo até o apito final e confirmou o segundo triunfo consecutivo na competição, assegurando a classificação para a fase eliminatória.

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Liderança será definida na última rodada

Com seis pontos conquistados e 100% de aproveitamento, o Brasil já está garantido nas oitavas de final, mas ainda precisa definir em qual posição terminará a fase de grupos. A Amarelinha aguarda o resultado do confronto entre Tanzânia e Inglaterra para saber como ficará a classificação antes da última rodada.

Na primeira rodada, o Brasil derrotou a Tanzânia por 4 a 1, enquanto Canadá e Inglaterra ficaram no empate por 1 a 1. A Seleção volta a campo na sexta-feira, às 10h (de Brasília), novamente no Estádio de Bielsko-Biala, para enfrentar a Inglaterra na última rodada da fase de grupos, em partida que definirá a posição brasileira no grupo antes do início do mata-mata. A Copa do Mundo Feminina Sub-20 é disputada na Polônia e vai até 27 de setembro. 

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Jogadoras de futebol brasileiras, vestindo uniformes amarelos e azuis, correm em campo gramado durante uma partida, com arquibancadas ao fundo
Brasil bate o Canadá por 3 a 0 na Copa do Mundo Feminina Sub-20, na Polônia
CRÉDITOS: LUCIANA VERMELL/CBF (Luciana Vermell/CBF/Divulgação)
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Futebol Feminino
seleção brasileira
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