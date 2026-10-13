Brasil abre 2 a 0, mas cede empate à Argentina na Arena de Pernambuco

A Seleção Brasileira encerrou a Data Fifa de outubro com um empate por 2 a 2 diante da Argentina, na noite desta terça-feira (13), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. Diante de 29.444 torcedores, a equipe comandada por Arthur Elias abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, com Bia Zaneratto e Gio Garbelini, mas viu as argentinas reagirem com gols de Daiana Falfán e Florencia Bonsegundo e, mesmo atuando com uma jogadora a mais durante boa parte da etapa final, não conseguiu transformar o domínio territorial em uma nova vantagem no placar.

O resultado encerrou a sequência de amistosos entre as seleções nesta Data Fifa, que começou com vitória brasileira por 3 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre, no último sábado (10). Embora tenha terminado os dois compromissos sem derrotas, o Brasil deixou escapar a oportunidade de conquistar mais uma vitória diante de sua torcida, especialmente pelas circunstâncias da partida em Pernambuco, na qual chegou a construir uma vantagem de dois gols e teve superioridade numérica por mais de 30 minutos, além dos acréscimos.

Como foi o jogo

O Brasil começou a partida com maior presença no campo ofensivo, explorando principalmente a velocidade pelas laterais e as movimentações das atacantes para encontrar espaços na defesa argentina. A primeira oportunidade foi convertida em gol aos 12 minutos, quando Raíssa Bahia avançou pela esquerda e cruzou para Bia Zaneratto, que apareceu dentro da área e cabeceou para abrir o placar, em uma jogada construída por duas atletas que também dividem o vestiário do Palmeiras.

A vantagem permitiu que a Seleção Brasileira encontrasse mais espaços para acelerar as transições, enquanto a Argentina tentava organizar suas ações ofensivas, mas encontrava dificuldades para superar a marcação brasileira, especialmente com as intervenções de Tarciane. Foi justamente em uma jogada de velocidade que o Brasil ampliou o marcador, depois de Priscila e Gio Garbelini avançarem em contra-ataque e a camisa 11 insistir na disputa dentro da área, até a bola sobrar para Gio finalizar e marcar o segundo gol da equipe.

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O cenário, entretanto, começou a mudar ainda na primeira etapa, quando a Argentina conseguiu aproveitar uma construção ofensiva para diminuir a diferença. Aos 34 minutos, Daiana Falfán encontrou espaço dentro da área brasileira, recebeu a bola e finalizou para colocar as visitantes novamente na disputa, fazendo com que o Brasil fosse para o intervalo com uma vantagem de apenas um gol, apesar do bom início de partida.

Na volta dos vestiários, a equipe de Arthur Elias procurou recuperar a intensidade ofensiva e criou oportunidades com Jhonson e Kerolin, mas acabou sofrendo o empate logo aos sete minutos, quando Isabela cometeu pênalti sobre Holzheier dentro da área. Florencia Bonsegundo assumiu a cobrança e converteu, deixando o placar em 2 a 2 e obrigando a Seleção Brasileira a buscar novamente a vantagem.

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Aos 12 minutos do segundo tempo, o confronto ganhou um novo elemento quando Sofía Dominguez puxou o cabelo de Kerolin para impedir uma cobrança de lateral e recebeu cartão vermelho, deixando a Argentina com dez jogadoras. A expulsão alterou a dinâmica da partida, com o Brasil passando a ocupar o campo adversário de maneira mais constante, enquanto as argentinas reduziram os espaços entre as linhas e passaram a apostar nas oportunidades de contra-ataque.

Arthur Elias promoveu dez substituições ao longo da etapa final, buscando renovar o fôlego da equipe e encontrar alternativas para superar a defesa argentina, mas as mudanças não foram suficientes para recolocar o Brasil à frente. Marília, em sua primeira participação após entrar em campo, finalizou por cima do gol, enquanto Geyse também levou perigo e exigiu uma boa defesa da goleira Esponda, que teve participação importante para sustentar o empate até o apito final.

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Brasil fica com uma jogadora a mais, mas não consegue aproveitar vantagem

A expulsão de Sofía Dominguez, ainda aos 12 minutos do segundo tempo, foi um dos principais acontecimentos da partida, sobretudo porque ofereceu ao Brasil um período considerável de superioridade numérica para buscar a vitória. Com uma atleta a mais e diante de uma Argentina que passou a concentrar suas jogadoras no próprio campo, a Seleção Brasileira assumiu a iniciativa das ações ofensivas, mas encontrou dificuldades para transformar a maior presença no ataque em oportunidades claras de finalização.

O cenário também representou um teste para a equipe de Arthur Elias diante de uma adversária com linhas mais baixas e espaços reduzidos, situação que exige circulação rápida da bola, movimentações coordenadas e capacidade para desequilibrar individualmente. Apesar da entrada de atletas com características ofensivas, como Geyse, Marília e Luany, o Brasil não conseguiu encontrar o terceiro gol e terminou a partida com um empate que ganhou peso justamente pela maneira como o confronto se desenvolveu.

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O resultado não apaga os bons momentos apresentados pela Seleção, principalmente durante a primeira etapa, mas deixa pontos de atenção em relação à administração de vantagens no placar e ao aproveitamento de situações favoráveis durante os jogos, aspectos importantes para uma equipe que se prepara para disputar uma Copa do Mundo em casa.

Bia Zaneratto e Gio Garbelini voltam a marcar pela Seleção

Autora do primeiro gol brasileiro, Bia Zaneratto voltou a demonstrar sua capacidade de presença na área ao aproveitar o cruzamento de Raíssa Bahia para marcar de cabeça. A atacante do Palmeiras chegou ao segundo gol pela Seleção Brasileira em cinco partidas disputadas em 2026, período no qual também contribuiu com duas assistências.

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O segundo gol teve um significado particular para Gio Garbelini, que encerrou um período de mais de um ano sem balançar as redes pela Seleção Brasileira. Antes do amistoso em Pernambuco, a atacante havia marcado pela última vez em 29 de julho de 2025, diante do Uruguai, na semifinal da Copa América Feminina, e voltou a aparecer como opção ofensiva ao concluir uma jogada construída em velocidade ao lado de Priscila.

Além dos gols, a atuação brasileira teve participações importantes de Raíssa Bahia e Isabela Chagas, duas jogadoras que vêm recebendo oportunidades no ciclo de preparação para o Mundial de 2027. Raíssa participou diretamente da abertura do placar e ofereceu profundidade pelo lado esquerdo, enquanto Isabela esteve envolvida em diferentes momentos do confronto, embora tenha cometido o pênalti que resultou no segundo gol argentino.

Falfán e Bonsegundo comandam reação argentina

Depois de sofrer dois gols ainda na primeira etapa, a Argentina conseguiu permanecer competitiva e aproveitou as oportunidades para buscar o empate, com participação decisiva de Daiana Falfán e Florencia Bonsegundo. A primeira apareceu dentro da área para diminuir a vantagem brasileira, enquanto a segunda demonstrou tranquilidade na cobrança de pênalti que igualou o marcador no início do segundo tempo.

A reação argentina ganhou importância também pelas circunstâncias da etapa final, quando a equipe comandada por Germán Portanova precisou reorganizar sua estrutura defensiva após a expulsão de Sofía Dominguez. Com uma jogadora a menos, as visitantes passaram a proteger os espaços próximos à própria área e conseguiram resistir à pressão brasileira, contando ainda com intervenções da goleira Esponda para preservar o resultado. Para a Argentina, o empate representou uma recuperação em relação ao primeiro amistoso da Data Fifa, disputado em Porto Alegre, quando havia sido derrotada por 3 a 1.

Pernambuco recebe mais de 29 mil torcedores e supera público do Beira-Rio

A presença do público também foi um dos destaques do amistoso, com 29.444 torcedores acompanhando o empate entre Brasil e Argentina na Arena de Pernambuco, que registrou renda de R$ 843.650,00. O número superou o público do primeiro confronto entre as seleções, realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre, e reforçou a capacidade de mobilização da Seleção Brasileira em diferentes regiões do país.

O resultado de bilheteria também se soma a outras marcas expressivas registradas pela equipe nacional em 2026, especialmente no Nordeste, que recebeu um público de 55.744 torcedores em Fortaleza, no mês de junho, enquanto São Paulo reuniu 31.336 pessoas em outro compromisso da Seleção no mesmo período.

Seleção encerra Data Fifa com vitória, empate e observações para 2027

Os dois amistosos diante da Argentina permitiram que Arthur Elias ampliasse as observações sobre o elenco brasileiro, que contou com atletas experientes e jogadoras em processo de consolidação na equipe principal. Ao longo da Data Fifa, o treinador também precisou lidar com mudanças na convocação e com as baixas de Angelina e Bruninha, que sofreram lesões no primeiro confronto, disputado no Beira-Rio.

Angelina, do Orlando Pride, foi desconvocada após sofrer uma fratura nasal, enquanto Bruninha, do Gotham FC, teve confirmada uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito, lesão que exigirá programação cirúrgica e um período prolongado de recuperação.

Com uma vitória por 3 a 1 e um empate por 2 a 2, o Brasil encerrou os compromissos de outubro com cinco gols marcados e três sofridos, além de diferentes situações de jogo para avaliação da comissão técnica. A equipe demonstrou capacidade de criar oportunidades e encontrar soluções ofensivas, mas também apresentou dificuldades para administrar vantagens e aproveitar a superioridade numérica, pontos que deverão integrar a análise de Arthur Elias na continuidade da preparação para o Mundial.

Ficha técnica completa

Brasil 2 x 2 Argentina

Competição: Amistoso internacional feminino, Data Fifa

Data: Terça-feira, 13 de outubro de 2026

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Estádio: Arena de Pernambuco

Local: São Lourenço da Mata (PE)

Público: 29.444 torcedores

Renda: R$ 843.650,00

Árbitra: Lizzet Amairany (México)

Assistentes: Aranza Aguilar e María Fernanda (México)

VAR: Erica Montserrat (México)

Gols

Brasil: Bia Zaneratto, aos 12 minutos do primeiro tempo, e Gio Garbelini, no primeiro tempo.

Argentina: Daiana Falfán, aos 34 minutos do primeiro tempo, e Florencia Bonsegundo, de pênalti, aos 7 minutos do segundo tempo.

Escalação do Brasil

Thaís Lima; Isabela (Tamara Bolt), Tayla (Mariza), Tarciane (Isa Haas) e Raíssa Bahia (Carol Gil); Kaylane (Duda Sampaio), Kerolin (Jaque) e Bia Zaneratto (Clarinha); Gio Garbelini (Marília), Priscila (Geyse) e Jhonson (Luany).

Técnico: Arthur Elias.

Escalação da Argentina

Esponda; Reche, Falfán (Ochoa), Cometti e Sachs; Ongaro (Morcillo), Ippólito (Maricel Pereyra), Margarita Giménez (Sofía Dominguez) e Celeste dos Santos; Holzheier (Gramaglia) e Bonsegundo.

Técnico: Germán Portanova.

Cartões amarelos

Brasil: Isabela.

Argentina: Ongaro, Bonsegundo e Cometti.

Cartão vermelho

Argentina: Sofía Dominguez, aos 12 minutos do segundo tempo, por puxar o cabelo de Kerolin durante uma cobrança de lateral.

Resumo da Data Fifa de outubro

10/10: Brasil 3 x 1 Argentina, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

13/10: Brasil 2 x 2 Argentina, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).