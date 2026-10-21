Belén Aquino desencanta na Libertadores e Corinthians goleia Santa Fe

O Corinthians encerrou a fase de grupos da Libertadores Feminina de 2026 com mais uma goleada e uma atuação de destaque da uruguaia Belén Aquino. Nesta quarta-feira (21), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, as Brabas venceram o Independiente Santa Fe, da Colômbia, por 5 a 1, de virada, e garantiram a liderança do Grupo A com 100% de aproveitamento. Duda Sampaio, Vic Albuquerque, Belén Aquino, duas vezes, e Gisela Robledo marcaram os gols da equipe brasileira, enquanto Kelly Ibargüen balançou as redes para as colombianas.

A vitória confirmou o Corinthians na primeira colocação da chave, com nove pontos conquistados em três partidas, 14 gols marcados e apenas um sofrido. Depois de vencer o Colo-Colo por 2 a 0 e golear o Caracas por 7 a 0, a equipe comandada por Emily Lima voltou a demonstrar força ofensiva, mesmo diante de um adversário que também havia vencido seus dois primeiros compromissos na competição.

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Aos três minutos, Kelly Ibargüen aproveitou uma bola afastada de maneira equivocada por Day Rodríguez e finalizou de primeira, da entrada da área, para superar Lelê e abrir o placar. A vantagem colombiana durou pouco, já que, dois minutos depois, Ivana Fuso, uma das novidades do Timão para esse jogo, avançou pela direita e cruzou rasteiro para Duda Sampaio aparecer entre as defensoras e empatar a partida. Apesar de encontrar resistência da goleira Ospina, que realizou intervenções importantes, as Brabas chegaram à virada aos 43 minutos, quando Vic converteu uma cobrança de pênalti sofrido por Érika.

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Na segunda etapa, o protagonismo ficou com Belén Aquino: aos quatro minutos, a uruguaia aproveitou um cruzamento de Tamires, dominou dentro da área e finalizou no canto para ampliar a vantagem brasileira. Dez minutos depois, sofreu uma falta nas proximidades da área e assumiu a cobrança, acertando uma finalização que passou pela barreira e entrou no ângulo de Ospina. Já na reta final, Gisela Robledo completou a goleada com uma cabeçada que desviou em Cristina Motta antes de encobrir a goleira colombiana.

Belén Aquino desencanta com dois gols

Contratada neste ano para ampliar as alternativas ofensivas do Corinthians, Belén Aquino viveu sua noite de maior destaque nesta edição da Libertadores Feminina. A atacante uruguaia, que ainda não havia balançado as redes na estreia, contra o Colo-Colo, marcou duas vezes diante do Santa Fe e foi uma das principais responsáveis pela construção da goleada.

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O primeiro gol veio em uma movimentação característica de uma atacante que sabe atacar a última linha defensiva. Depois de receber o cruzamento de Tamires, Aquino conseguiu dominar, preparar o corpo e finalizar com precisão, aproveitando o espaço concedido pelas colombianas. O segundo, por sua vez, evidenciou outra qualidade técnica da uruguaia, que cobrou uma falta diretamente para o gol e acertou o ângulo, sem chances para Ospina.

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Ainda no primeiro tempo, Aquino apareceu em diferentes situações de finalização, incluindo uma oportunidade criada após um passe de letra de Vic Albuquerque, defendida pela goleira adversária.

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Tamires mantém alto nível e se destaca na Libertadores

Se Belén Aquino foi a protagonista da goleada, Tamires mais uma vez apresentou uma atuação de alto nível pelo lado esquerdo do Corinthians. A experiente lateral teve participação importante na construção ofensiva, apareceu em diferentes setores do campo e demonstrou, mais uma vez, qualidade técnica.

Aos quatro minutos do segundo tempo, foi dela o cruzamento que encontrou Belén Aquino dentro da área para o terceiro gol corintiano. Ainda na primeira etapa, Tamires protagonizou uma das melhores oportunidades do Corinthians ao cobrar uma falta diretamente no travessão, nos acréscimos. Antes disso, havia participado de uma jogada pelo corredor central, avançando com a bola e encontrando Vic Albuquerque dentro da área, além de contribuir com cruzamentos que levaram perigo à defesa colombiana.

Corinthians tem desfalques

A goleada também ganhou relevância pelas dificuldades enfrentadas pelo Corinthians na montagem da equipe. Emily Lima não pôde contar com quatro jogadoras para o confronto diante do Santa Fe: Andressa Alves, Jaque Ribeiro, Jhonson e Juliete, ausências que reduziram as alternativas disponíveis para a partida.

Durante o jogo, outras duas atletas precisaram deixar o campo após sentirem problemas físicos. Thaís Ferreira recebeu atendimento ainda no início do primeiro tempo, depois de apresentar um sangramento na boca, e acabou substituída por Ana Vitória aos 11 minutos. A meio-campista, por sua vez, também não conseguiu permanecer até o fim após sentir o adutor e deu lugar a Duda Mineira no intervalo.

Quem o Corinthians pode enfrentar nas quartas de final?

Com a liderança do Grupo A assegurada, o Corinthians enfrentará o segundo colocado do Grupo B nas quartas de final da Libertadores Feminina. O adversário será conhecido ainda nesta quarta-feira (21), depois dos confrontos entre Palmeiras e Dragonas IDV, além de Belgrano e Universitario, ambos marcados para as 21h, no horário de Brasília.

O Palmeiras lidera a chave com seis pontos e já está classificado, enquanto as Dragonas aparecem na segunda colocação, com quatro. O Belgrano, com um ponto, ainda possui chances matemáticas de avançar.

A definição depende principalmente do confronto entre Palmeiras e Dragonas nesta quarta-feira (21), 21h. Uma vitória ou empate da equipe alviverde garante a liderança do grupo às brasileiras, enquanto as equatorianas precisam vencer para ultrapassar o Palmeiras. O Belgrano, por sua vez, necessita derrotar o Universitario e torcer por uma derrota das Dragonas, além de superar as equatorianas nos critérios de desempate.

Dessa forma, o adversário do Corinthians poderá ser Palmeiras, Dragonas IDV ou Belgrano, a depender da combinação dos resultados da última rodada. O Corinthians segue em busca de seu sexto título continental, depois das conquistas de 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024.