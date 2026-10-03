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Autora de gol do São Paulo, Bia Menezes celebra título: ‘Torcida merece’

Lateral marcou gol do Tricolor no empate em 1 a 1 com o Corinthians na volta da final do Brasileiro Feminino; placar agregado foi de 3 a 1 para Soberanas

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 23h34 | Atualizado em 3 out 2026, 23h35
Duas jogadoras de futebol em campo. Uma com uniforme branco do São Paulo, cabelo curto loiro, dribla a bola. Outra, com uniforme preto do Corinthians, tenta desarmá-la.
Bia Menezes, jogadora do São Paulo, na final do Brasileirão Feminino 2026 (//São Paulo FC)
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Autora de gol do São Paulo, Bia Menezes celebra título: ‘Torcida merece’ Priorize VEJA no Google

A jogadora Bia Menezes do São Paulo celebrou o título do São Paulo no Brasileirão Feminino 2026. A lateral marcou o gol tricolor no empate em 1 a 1 com o Corinthians no jogo de volta da final do torneio neste sábado, 3, no Morumbis. Com a vantagem de um gol conquistada na ida, as Soberanas se sagraram campeãs. 

Em entrevista pós-jogo, Bia falou sobre a sensação da conquista e relatou a descrença sobre o time: “Muito feliz pelo momento. No começo do ano ninguém tava dando nada para a gente e a gente teve muita humildade para trabalhar, construir com o grupo este momento, a nossa trajetória dentro do campeonato”, afirmou a jogadora na zona mista.

“Esse mérito é de todo mundo, não só da Bia, não só de uma jogadora só. Somos uma constelação. A gente segue trabalhando por coisas melhores. Muito feliz por viver esse momento com essa camisa. Esse clube merece, essa torcida merece.”

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Apesar de enfatizar o coletivo, a jogadora destacou a companheira de time Carlinha, goleira que defendeu um pênalti na decisão e foi eleita a melhor em campo: “Muito feliz por ela, uma menina que trabalha muito. Trabalho com a Carla desde a base do Centro Olímpico, a gente cresceu junto dentro do futebol e a gente volta a se reencontrar aqui no São Paulo. Muito feliz por ela, porque ela merece viver esse momento também.”

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O São Paulo bateu o recorde de público em um jogo de futebol feminino de clubes no Brasil e na América do Sul com 49.405 torcedores no Morumbis. A lateral descreveu como uma “sensação única” experienciar o feito histórico dentro de campo. “Isso mostra o tamanho do São Paulo Futebol Clube”, completou Bia.

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