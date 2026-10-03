Autora de gol do São Paulo, Bia Menezes celebra título: ‘Torcida merece’
Lateral marcou gol do Tricolor no empate em 1 a 1 com o Corinthians na volta da final do Brasileiro Feminino; placar agregado foi de 3 a 1 para Soberanas
A jogadora Bia Menezes do São Paulo celebrou o título do São Paulo no Brasileirão Feminino 2026. A lateral marcou o gol tricolor no empate em 1 a 1 com o Corinthians no jogo de volta da final do torneio neste sábado, 3, no Morumbis. Com a vantagem de um gol conquistada na ida, as Soberanas se sagraram campeãs.
Em entrevista pós-jogo, Bia falou sobre a sensação da conquista e relatou a descrença sobre o time: “Muito feliz pelo momento. No começo do ano ninguém tava dando nada para a gente e a gente teve muita humildade para trabalhar, construir com o grupo este momento, a nossa trajetória dentro do campeonato”, afirmou a jogadora na zona mista.
“Esse mérito é de todo mundo, não só da Bia, não só de uma jogadora só. Somos uma constelação. A gente segue trabalhando por coisas melhores. Muito feliz por viver esse momento com essa camisa. Esse clube merece, essa torcida merece.”
Apesar de enfatizar o coletivo, a jogadora destacou a companheira de time Carlinha, goleira que defendeu um pênalti na decisão e foi eleita a melhor em campo: “Muito feliz por ela, uma menina que trabalha muito. Trabalho com a Carla desde a base do Centro Olímpico, a gente cresceu junto dentro do futebol e a gente volta a se reencontrar aqui no São Paulo. Muito feliz por ela, porque ela merece viver esse momento também.”
O São Paulo bateu o recorde de público em um jogo de futebol feminino de clubes no Brasil e na América do Sul com 49.405 torcedores no Morumbis. A lateral descreveu como uma “sensação única” experienciar o feito histórico dentro de campo. “Isso mostra o tamanho do São Paulo Futebol Clube”, completou Bia.