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Esporte

Alexia Putellas vence Bola de Ouro pela terceira vez na carreira

Jogadora espanhola conquistou quatro títulos pelo Barcelona na última temporada

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 20h24 | Atualizado em 26 out 2026, 20h42
Mulher de cabelos castanhos e longos, usando um vestido branco de ombros caídos e brincos de pérola, fala em um pódio com dois microfones. Ao lado esquerdo, um troféu dourado em formato de bola de futebol repousa sobre uma base rochosa. O fundo é azul claro com pontos de luz desfocados.
Alexia Putellas, vencedora da Bola de Ouro 2026 (Jeff Spicer - UEFA/UEFA/Getty Images)
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Alexia Putellas vence Bola de Ouro pela terceira vez na carreira Priorize VEJA no Google

Alexia Putellas é a vencedora da Bola de Ouro 2026. Em cerimônia no London Palladium Theatre, na Inglaterra, nesta segunda, 26, a espanhola recebeu o troféu pela terceira vez na carreira. Na última temporada, a jogadora conquistou quatro títulos pelo Barcelona e da Nations League pela seleção espanhola.

Na Liga F, Putellas marcou nove gols em 16 jogos como titular na campanha dominante do Barcelona do início ao fim do campeonato, com apenas uma derrota em toda a temporada. Na Copa da Rainha, balançou a rede três vezes em quatro partidas. Junto da conquista da Supercopa da Espanha, ergueu as três taças nacionais como capitã da equipe.

Mas o título mais memorável foi a Champions League, o quarto na galeria do clube. Na campanha vitoriosa, a jogadora marcou sete gols e deu sete assistências nos 11 jogos do continental. O Barcelona se sagrou campeão sobre o Lyon com uma vitória por 4 a 0 na final.

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Ao fim da temporada, Putellas surpreendeu ao anunciar sua saída do clube após 14 anos em maio deste ano. Foram 38 títulos conquistados pela jogadora que se transferiu para o recém-criado London City Lioness, na Inglaterra.

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No cenário de seleções, a jogadora também foi importante na conquista inédita da Nations League pela Espanha e da vaga direta para a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil.

Com o troféu da Bola de Ouro, Putellas dá continuidade ao domínio espanhol na categoria da premiação, iniciado por ela mesma em 2021, quando conquistou o troféu pela primeira vez. No ano seguinte, repetiu o feito e, entre 2023 e 2025, assistiu à sua então companheira de Barcelona e de seleção espanhola levar a honraria. Neste ano, ela retoma o posto de melhor jogadora da temporada.

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