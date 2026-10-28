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Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

A expectativa do técnico do Cruzeiro para semifinal na Libertadores feminina

Cabulosas disputam torneio pela primeira vez e reencontram Olímpia na semifinal

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 14h27 | Atualizado em 28 out 2026, 14h28
Time de futebol feminino e comissão técnica, cerca de 25 pessoas, comemoram no campo de um estádio à noite, sob holofotes. A maioria veste uniformes azuis, alguns com detalhes brancos, e sorriem, abraçando-se e levantando os braços em sinal de vitória. As arquibancadas escuras e vazias ao fundo completam o cenário.
Jogadoras e comissão técnica do Cruzeiro comemoram vitória sobre o Olímpia na fase de grupos da Libertadores 2026 (Cruzeiro/Divulgação)
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A expectativa do técnico do Cruzeiro para semifinal na Libertadores feminina Priorize VEJA no Google

Invicto com 100% de aproveitamento, o Cruzeiro brilha em sua primeira participação na Copa Libertadores feminina, uma prova de que a equipe é “capaz de fazer coisas que ninguém espera”, disse à AFP seu treinador, Jonas Urias.

Nesta quarta-feira (28), as ‘Cabulosas’ podem ampliar seu feito continental ao enfrentar o Olimpia, do Paraguai, na semifinal em Quito. No mesmo dia, o poderoso Corinthians medirá forças com o Independiente Santa Fe em busca da vaga para a final de sábado.

O time mineiro vem surpreendendo em sua estreia no principal torneio de clubes da América do Sul.

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O Cruzeiro chegou à capital equatoriana, sede da 18ª edição da Libertadores feminina, após ser eliminado nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, no qual buscava seu primeiro título depois do vice-campeonato de 2025.

“Precisávamos virar a página e encarar esta competição de outra forma, com mais coesão no nosso grupo, com uma mentalidade mais vencedora”, disse Urias horas antes da semifinal.

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Homem de pele clara, cabelo curto e barba rala, vestindo agasalho azul-marinho e azul-claro com listras brancas, caminhando em campo de futebol gramado, olhando para a direita. Ao fundo, arquibancadas escuras.
Jonas Urias, técnico do time feminino do Cruzeiro (Cruzeiro/Divulgação)

O treinador de 37 anos considerou que a chave para o sucesso da equipe no torneio foi a “mudança de mentalidade”.

No aspecto tático, “um jogo muito coletivo, no qual defendemos e atacamos juntas”, além de “uma defesa dinâmica que se movimenta o tempo todo”.

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Uma aventura “muito especial”

Em seus primeiros quatro jogos na competição, o Cruzeiro mostrou ter um elenco criativo, que resolve rápido em situações difíceis e que é coeso.

O time marcou 11 gols e sofreu apenas um. Liderou o Grupo C vencendo por 3 a 0 o Bolívar, da Bolívia, e o Olimpia, seu adversário na semifinal. Nas quartas, repetiu o placar contra as paraguaias do Libertad.

O Cruzeiro “é capaz de fazer coisas que ninguém espera”, afirmou Urias.

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O técnico assumiu o cargo em setembro de 2023, após conquistar o terceiro lugar com a seleção brasileira feminina no Mundial Sub-20 disputado na Costa Rica em 2022.

“Acho que está sendo muito especial”, admitiu Urias com um sorriso no rosto.

No entanto, o treinador não se acomoda, apesar da boa fase de suas comandadas e do passado recente, em que venceram o Olimpia com autoridade.

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A Libertadores está “mais competitiva a cada ano, com as equipes chegando bem” para se colocarem à prova, destacou.

“Sabemos que [as jogadoras do Olimpia] são lutadoras, são fortes. Elas gostam de um jogo franco”, antecipou.

Derrubar a hegemonia corintiana

Urias elogiou o estilo de jogo do futebol sul-americano, a menos de um ano de o Brasil se tornar o primeiro país latino-americano a sediar a Copa do Mundo feminina.

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“Temos que explorar nossas características (…) não mudá-las, não jogar como os outros”, mas sim conservar “nosso DNA do futebol”, que inclui os “dribles”, o “meia-armador” e a “alegria”, afirmou.

Urias diz estar pronto para mostrar um pouco dessa genética contra o Olimpia nesta quarta-feira, no estádio Rodrigo Paz Delgado, no norte de Quito, a partir das 21h (horário de Brasília).

A final de sábado pode ser totalmente brasileira, o que não ocorre desde 2023, quando o Corinthians venceu o Palmeiras na Colômbia.

Caso esse cenário se confirme, o Cruzeiro teria sua revanche contra as ‘Brabas’, suas algozes nas quartas de final do Brasileirão e a equipe com mais títulos na Libertadores feminina (6).

É possível derrubar o Corinthians? Urias sorri: “Sem dúvida é possível. Não por desmerecer o Corinthians, mas porque o futebol é assim. E se o futebol não fosse assim, não seria essa paixão”.

(Com AFP)

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