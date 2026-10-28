A expectativa do técnico do Cruzeiro para semifinal na Libertadores feminina

Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

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O Cruzeiro surpreende em sua estreia na Libertadores Feminina, chegando invicto à semifinal. A equipe mineira superou expectativas com uma “mudança de mentalidade” e jogo coletivo, conforme o técnico Jonas Urias. Elas enfrentam o Olimpia nesta quarta, buscando uma vaga na final e, quem sabe, a chance de desafiar o Corinthians pela hegemonia continental.

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Invicto com 100% de aproveitamento, o Cruzeiro brilha em sua primeira participação na Copa Libertadores feminina, uma prova de que a equipe é “capaz de fazer coisas que ninguém espera”, disse à AFP seu treinador, Jonas Urias.

Nesta quarta-feira (28), as ‘Cabulosas’ podem ampliar seu feito continental ao enfrentar o Olimpia, do Paraguai, na semifinal em Quito. No mesmo dia, o poderoso Corinthians medirá forças com o Independiente Santa Fe em busca da vaga para a final de sábado.

O time mineiro vem surpreendendo em sua estreia no principal torneio de clubes da América do Sul.

O Cruzeiro chegou à capital equatoriana, sede da 18ª edição da Libertadores feminina, após ser eliminado nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, no qual buscava seu primeiro título depois do vice-campeonato de 2025.

“Precisávamos virar a página e encarar esta competição de outra forma, com mais coesão no nosso grupo, com uma mentalidade mais vencedora”, disse Urias horas antes da semifinal.

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O treinador de 37 anos considerou que a chave para o sucesso da equipe no torneio foi a “mudança de mentalidade”.

No aspecto tático, “um jogo muito coletivo, no qual defendemos e atacamos juntas”, além de “uma defesa dinâmica que se movimenta o tempo todo”.

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Uma aventura “muito especial”

Em seus primeiros quatro jogos na competição, o Cruzeiro mostrou ter um elenco criativo, que resolve rápido em situações difíceis e que é coeso.

O time marcou 11 gols e sofreu apenas um. Liderou o Grupo C vencendo por 3 a 0 o Bolívar, da Bolívia, e o Olimpia, seu adversário na semifinal. Nas quartas, repetiu o placar contra as paraguaias do Libertad.

O Cruzeiro “é capaz de fazer coisas que ninguém espera”, afirmou Urias.

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O técnico assumiu o cargo em setembro de 2023, após conquistar o terceiro lugar com a seleção brasileira feminina no Mundial Sub-20 disputado na Costa Rica em 2022.

“Acho que está sendo muito especial”, admitiu Urias com um sorriso no rosto.

No entanto, o treinador não se acomoda, apesar da boa fase de suas comandadas e do passado recente, em que venceram o Olimpia com autoridade.

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A Libertadores está “mais competitiva a cada ano, com as equipes chegando bem” para se colocarem à prova, destacou.

“Sabemos que [as jogadoras do Olimpia] são lutadoras, são fortes. Elas gostam de um jogo franco”, antecipou.

Derrubar a hegemonia corintiana

Urias elogiou o estilo de jogo do futebol sul-americano, a menos de um ano de o Brasil se tornar o primeiro país latino-americano a sediar a Copa do Mundo feminina.

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“Temos que explorar nossas características (…) não mudá-las, não jogar como os outros”, mas sim conservar “nosso DNA do futebol”, que inclui os “dribles”, o “meia-armador” e a “alegria”, afirmou.

Urias diz estar pronto para mostrar um pouco dessa genética contra o Olimpia nesta quarta-feira, no estádio Rodrigo Paz Delgado, no norte de Quito, a partir das 21h (horário de Brasília).

A final de sábado pode ser totalmente brasileira, o que não ocorre desde 2023, quando o Corinthians venceu o Palmeiras na Colômbia.

Caso esse cenário se confirme, o Cruzeiro teria sua revanche contra as ‘Brabas’, suas algozes nas quartas de final do Brasileirão e a equipe com mais títulos na Libertadores feminina (6).

É possível derrubar o Corinthians? Urias sorri: “Sem dúvida é possível. Não por desmerecer o Corinthians, mas porque o futebol é assim. E se o futebol não fosse assim, não seria essa paixão”.

(Com AFP)