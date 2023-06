Vacinação em casa e outras medidas para aumentar a imunização infantil

Orientações médicas e textos de saúde assinados por profissionais de primeira linha do Brasil

O Brasil já esteve entre os países com maiores índices de cobertura vacinal. A depender do imunizante, considera-se alta a cobertura quando ela chega a mais de 95% da população-alvo, nível que era obtido por aqui até 2015.

A cultura da vacinação sempre era tão forte no país que, em 2016, recebemos o certificado de erradicação do sarampo emitido pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS). Entretanto, perdemos essa posição três anos depois.

Ao longo dos anos, o status de ser um dos países que mais vacina no mundo se perdeu. No universo infantil, entre 2019 e 2021, 11,6 milhão de crianças não receberam nenhuma dose da vacina DTP, que previne difteria, tétano e coqueluche.

A informação foi apresentada no último relatório lançado pelo Unicef no dia 20 de abril. O trabalho traz um alerta para a urgência de retomar as coberturas vacinais infantis em todo o planeta.

Para incentivar a jornada de imunização e contribuir com o aumento dessa cobertura, uma das propostas consideradas eficientes é levar a vacinação à casa das pessoas. Para que seja seguro aplicá-la fora das unidades de saúde, é importante garantir toda uma logística especializada, que se inicia desde o agendamento do serviço. Também é imprescindível contar com embalagens de armazenamento adequadas e pessoas bem treinadas, preparadas para prestar o melhor atendimento.

Seguindo as normas de segurança necessárias, o atendimento domiciliar proporciona mais aconchego para a família, principalmente para as crianças, que se sentem mais seguras e acolhidas, já que são mais sensíveis às mudanças de rotina e aos ambientes estranhos.

Outras estratégias também podem melhorar o engajamento desse público, tais como ampliar o horário de atendimento de postos de vacinação e levar alguns imunizantes às escolas.

A vacinação é o segundo melhor investimento em saúde que pode ser feito para a população, estando atrás apenas da garantia do consumo de água potável, de acordo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

E a jornada de imunização infantil é uma das medidas mais importantes para assegurar a saúde e o bem-estar das crianças, não só no período de desenvolvimento, mas por toda a vida.

* Natasha Slhessarenko é médica patologista clínica e pediatra, mestra e doutora pela USP e diretora do Alta Diagnósticos

