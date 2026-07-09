🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Imagem Blog

Letra de Médico

Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Orientações médicas e textos de saúde assinados por profissionais de primeira linha do Brasil
Saúde

Vacina pneumo 20: incorporação é escudo para a primeira infância

Chegada ao SUS representa uma das notícias mais relevantes da imunização brasileira em 2026; doença pode causar quadros graves por pneumonia e meningite

Por Marco Aurélio Magalhães Pereira* 9 jul 2026, 09h00 | Atualizado em 9 jul 2026, 10h42
Área de saúde teve progressos importantes, como a recuperação da cobertura vacinal
Ao ampliar a vacinação contra um agente capaz de causar meningite, pneumonia, sequelas e óbitos, o país avança para além de um simples ajuste de calendário (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Vacina pneumo 20: incorporação é escudo para a primeira infância Priorizar nos meus resultados Google

A incorporação da vacina pneumocócica 20-valente ao Sistema Único de Saúde (SUS) representa uma das notícias mais relevantes da imunização brasileira em 2026. O anúncio do início da disponibilização do imunizante para crianças de até 5 anos amplia a proteção contra uma bactéria capaz de provocar quadros graves como pneumonia, meningite e outras infecções invasivas, muitas vezes associadas a hospitalizações, sequelas e óbitos.

A principal mudança reside na ampliação da proteção: a vacina pneumocócica 20-valente é eficaz para 20 sorotipos. É importante observar que a introdução da vacina começa pelas crianças, o que faz sentido do ponto de vista epidemiológico e de oferecer um escudo na primeira infância. A própria Organização Mundial de Saúde (OMS) destaca que a doença pneumocócica é um grande problema de saúde pública mundial, com crianças pequenas e idosos entre as parcelas mais afetadas.

Segundo o Ministério da Saúde, entre 2023 e 2025 o Brasil registrou 4,6 mil casos de meningite pneumocócica e 1,4 mil óbitos, com taxa de letalidade superior a 30%. Entre crianças menores de 5 anos, foram 616 casos e 188 mortes no mesmo período. Ainda de acordo com a pasta, entre 2024 e outubro de 2025, o SUS registrou mais de 34 mil atendimentos relacionados a doenças causadas pela bactéria, responsável por infecções graves como pneumonia e meningite.

Siga

Na prática, esses números se refletem no cotidiano dos serviços de saúde. Na região leste da capital paulista, por exemplo, um levantamento recente dos serviços do SUS de Penha e Ermelino Matarazzo, com cerca de 500 crianças de 0 a 5 anos acompanhadas na atenção básica, evidencia o esforço contínuo das equipes para manter o calendário vacinal em dia.

O acompanhamento realizado na região pela Superintendência de Atenção à Saúde (Seconci-SP), responsável pela gestão dessas unidades, aponta cobertura média acima de 98% nessa faixa etária, contemplando imunizantes como BCG, febre amarela, hepatite A, meningocócica C, pentavalente, pneumocócica 10, poliomielite e rotavírus, entre outros.

Continua após a publicidade

Ainda assim, o cenário reforça que um dos principais desafios da saúde pública hoje não é apenas iniciar a vacinação, mas garantir que a criança complete todo o esquema previsto.

No cenário mundial, dados da OMS demonstram que o Streptococcus pneumoniae é a causa mais comum de pneumonia bacteriana em crianças e que a pneumonia matou 740.180 pessoas menores de 5 anos em 2019, o equivalente a 14% de todas as mortes nessa faixa etária.

Pneumonia não é uma doença banal. Em crianças, pode evoluir rapidamente; em idosos e pessoas com comorbidades, frequentemente representa descompensação clínica, internação e risco real de complicações e morte.

Continua após a publicidade

A incorporação é particularmente simbólica, pois reafirma um princípio norteador da medicina de que a prevenção continua sendo tão ou mais importante do que o tratamento.

Também é preciso reconhecer o valor da equidade nessa decisão. Na rede privada, o acesso a vacinas mais modernas costuma ser mais rápido, enquanto o SUS precisa fazer escolhas com grande impacto populacional.

Ao incorporar a pneumocócica 20-valente (conjugada), o sistema público de saúde brasileiro reduz essa distância e coloca uma tecnologia mais abrangente à disposição de quem mais precisa.

Continua após a publicidade

Na rede privada, o custo deste imunobiológico pode ultrapassar R$ 500. Em saúde pública, oferecer prevenção com maior efetividade e eficácia significa oferecer chance real de proteção a famílias que, muitas vezes, são as mais vulneráveis aos efeitos de uma hospitalização por pneumonia ou meningite.

Do ponto de vista da assistência, o impacto vai muito além da prevenção individual. Ao reduzir a circulação de sorotipos associados a doença invasiva, evitamos que pneumonias bacterianas avancem para quadros mais graves. Essa intervenção gera um efeito direto sobre a pressão na rede pública.

O próprio Ministério da Saúde afirma que a vacinação em larga escala deve aliviar significativamente os custos do SUS com internações, tratamentos em UTI, manejo de sequelas e processos de reabilitação.

Continua após a publicidade

Em um sistema que lida diariamente com alta demanda por leitos, antibióticos, suporte intensivo e recuperação prolongada de pacientes mais frágeis, essa é uma mudança com forte repercussão sanitária, econômica e social.

Ao ampliar a vacinação contra um agente capaz de causar meningite, pneumonia, sequelas e óbitos, o país avança para além de um simples ajuste de calendário e passa a investir de forma consistente na proteção da infância e na sustentabilidade de todos os sistemas de saúde.

Poucas decisões têm tanto impacto quanto aquelas que fortalecem a prevenção e evitam que a doença grave se instale.

Continua após a publicidade

*Marco Aurélio Magalhães Pereira é diretor de Serviços de Saúde do SUS da região de Penha e Ermelino Matarazzo na Superintendência de Atenção à Saúde do Seconci-SP

Publicidade
TAGS:
Criança
Saúde
Saúde Pública
SUS
Vacina
Vacinação
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).