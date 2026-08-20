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Saúde

Uma em cada quatro pessoas terá insuficiência cardíaca ao longo da vida

Mais de 55 milhões de pessoas convivem com a doença; sintomas são falta de ar, cansaço e inchaço

Por Carolina Casadei dos Santos* 20 ago 2026, 08h00 | Atualizado em 20 ago 2026, 10h47
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Cuidado com a insuficiência cardíaca inclui aderir às medidas preventivas, a exemplo da vacinação (Sandro Araújo/Agência Saúde-DF//)
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A insuficiência cardíaca avança silenciosamente como uma das maiores ameaças à saúde pública no mundo. Embora o nome possa sugerir que o coração “parou de funcionar”, trata-se, na verdade, de uma condição crônica e progressiva em que o órgão perde a capacidade de bombear sangue adequadamente para atender às necessidades do organismo. O resultado é um impacto profundo na qualidade de vida, com sintomas como falta de ar, cansaço, inchaço e limitações para atividades simples do cotidiano, além de elevadas taxas de hospitalização e mortalidade.

Os números globais impressionam. Mais de 55 milhões de pessoas convivem com insuficiência cardíaca no planeta, mais que o dobro do registrado em 1990. E as projeções indicam que esse cenário continuará se agravando nas próximas décadas, impulsionado pelo envelhecimento populacional, pelo aumento da obesidade, do diabetes e da hipertensão arterial. O risco de desenvolver insuficiência cardíaca ao longo da vida já é estimado em aproximadamente 25%.

Apesar dos avanços terapêuticos observados nos últimos anos, ainda existem profundas desigualdades no enfrentamento da doença. O estudo internacional PURE, que avaliou mais de 172 mil participantes em 25 países, demonstrou diferenças alarmantes na mortalidade após episódios de insuficiência cardíaca.

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Em países de baixa renda, a letalidade em 30 dias pode chegar a 59%, enquanto em países de alta renda fica em torno de 11%. Em cinco anos, a mortalidade alcança 77% nos países mais pobres, comparada a 28% nos países ricos. Esses dados evidenciam como acesso ao diagnóstico precoce, tratamento adequado e acompanhamento contínuo fazem diferença na sobrevivência dos pacientes.

No Brasil, a insuficiência cardíaca apresenta desafios particulares. Além dos fatores clássicos de risco cardiovascular, como hipertensão arterial, diabetes, obesidade e colesterol elevado, ainda convivemos com doenças historicamente relevantes em nosso contexto epidemiológico, como a doença de Chagas e as doenças valvares reumáticas.

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Dados do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (Elsa) reforçam a dimensão do problema entre os idosos brasileiros.

Entre pessoas com 60 anos ou mais, 44% estavam no chamado estágio A, ou seja, apresentavam fatores de risco importantes para desenvolver insuficiência cardíaca. Outros 24% já se encontravam no estágio B, considerado pré-insuficiência cardíaca, quando existem alterações estruturais cardíacas ainda sem sintomas aparentes. Já 11% apresentavam insuficiência cardíaca sintomática, com mortalidade de 27% em 12 anos de acompanhamento.

Esses números mostram que a doença não surge, na maioria das vezes, de forma repentina: ela se desenvolve ao longo do tempo, muitas vezes silenciosamente, oferecendo uma importante janela para prevenção e intervenção precoce.

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Quando diagnosticada cedo e tratada de forma adequada, a insuficiência cardíaca pode ser controlada, permitindo boa qualidade de vida ao paciente. Infelizmente, o diagnóstico ainda costuma ser tardio em muitos casos, já que sintomas como falta de ar e cansaço podem ser inicialmente confundidos com doenças pulmonares, como pneumonia, retardando o início do tratamento correto.

Nesse contexto, um aspecto que merece atenção crescente é a relação entre infecções respiratórias e complicações cardiovasculares. A gripe, frequentemente subestimada, pode desencadear descompensações graves em pacientes com doenças cardíacas, especialmente idosos.

A infecção aumenta a inflamação sistêmica, eleva a demanda metabólica do organismo e pode precipitar internações por insuficiência cardíaca.

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Um estudo apresentado como Tema Livre no Congresso Socesp 2026 evidenciou justamente essa associação. Os pesquisadores observaram que menores taxas de cobertura vacinal contra influenza estavam relacionadas a maiores índices de hospitalização por insuficiência cardíaca durante o inverno entre idosos.

O trabalho também demonstrou que desigualdades sociais influenciam diretamente esse cenário, reforçando a necessidade de ampliar o acesso à vacinação. Mais do que proteger contra a gripe, a vacina representa uma importante estratégia de prevenção cardiovascular.

A conscientização da população sobre insuficiência cardíaca é fundamental. Reconhecer sintomas precoces, controlar fatores de risco, manter acompanhamento médico regular e aderir às medidas preventivas, incluindo vacinação, são atitudes capazes de reduzir complicações, internações e mortes.

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Um exemplo é o Projeto Insuficiência Cardíaca, uma iniciativa da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp) voltada à capacitação de profissionais de saúde que atuam na rede pública estadual e municipal. O programa oferece cursos on-line para médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros profissionais com o objetivo de qualificar o atendimento aos pacientes e contribuir para a redução da mortalidade hospitalar.

Diante do crescimento da insuficiência cardíaca, investir em prevenção, educação em saúde e capacitação profissional não é apenas desejável, mas é uma necessidade urgente para salvar vidas e reduzir o impacto dessa condição sobre pacientes, famílias e sistemas de saúde.

*Carolina Casadei dos Santos é coordenadora do Projeto Insuficiência Cardíaca da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp)

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