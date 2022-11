Sua saúde e a Cop-27

Encerrada a COP-27 (Conferência das Partes, da sigla em inglês para Conference of the Parties), em Sharm El Sheikh, no Egito, observamos que as discussões envolveram não apenas as mudanças climáticas, ponte central da Conferência, mas despertou interesses diversos, tanto sobre os aspectos da vida no planeta Terra, especialmente a sua saúde coletiva e individual.

A agenda da COP-27, voltada para a “pegada” climática, também se debruçou sobre questões relativas à saúde pública – e daí o interesse de cientistas, médicos e demais profissionais da área da saúde. Isso porque o meio ambiente e as condições gerais do planeta têm estreita relação com a nossa saúde física, mental e emocional. Não há como viver bem sob estresse, seja ele ambiental ou pessoal.

Os assim chamados desastres naturais, as enchentes, o aquecimento exacerbado, o frio intenso e fora de época, a poluição do ar causada pela queima de combustíveis fósseis e outras tantas consequências das mudanças climáticas provocam desde doenças respiratórias e cardiovasculares até o favorecimento da propagação de doenças transmitidas por vetores e outras doenças infecciosas. As alterações e emergências climáticas afetam a todos, independentemente de etnia, idade, classe social ou posicionamento político.

Para se ter uma ideia de como a COP-27 é importante para o planeta e tem correlação com a nossa saúde, um dos campos da ciência e da medicina que se dedica a mostrar isso é a Epigenética, que evidencia cientificamente que somos afetados tanto por fatores individuais – hábitos, comportamentos, qualidade de vida – como fatores externos, aqueles que independem diretamente das nossas ações – e por isso o olhar para as mudanças climáticas.

Exposição solar e à produtos químicos, radioativos e poluição, por exemplo, estão na lista de influências diretas sobre o funcionamento do nosso genoma, pois podem ativar e silenciar genes, e assim alterar as funções essenciais das nossas células. Esses fatores externos provocam o envelhecimento precoce e, consequentemente, causam doenças, entre elas o câncer.

Fato é que a Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que a crise climática é responsável por causar doenças e impactar os sistemas de saúde de todos os países. Segundo a OMS, entre 2030 e 2050 o aquecimento global poderá causar mais de 250 mil mortes ao ano, decorrentes da inúmeros doenças, como desnutrição, malária, diarreia.

A boa notícia é que esses impactos na nossa saúde podem ser reduzidos, se tivermos uma postura diferente com o nosso corpo e com o nosso planeta. Uma vida mais saudável, que ajude a melhorar a qualidade das nossas células, requer reais e efetivas mudanças de hábitos, de comportamentos. Exige introduzir uma alimentação mais saudável, a prática diária de atividade física para manter um estilo de vida tão ativo quanto possível. É imprescindível ainda evitar o estresse, cessar ou reduzir o consumo de bebida alcóolica e fugir do tabaco e assemelhados – caso dos dispositivos eletrônicos para fumar, como cigarros eletrônicos, vaper, e-cigarette, e-pipe, entre outros.

Continua após a publicidade

Para além das nossas fronteiras pessoais, como cidadãos devemos acompanhar e cobrar nossos governantes para que implementem efetivamente as propostas acordadas na COP-27 (e nas COPs anteriores), em nome dos benefícios econômicos e para melhores condições dos sistemas de saúde, que devem se preparar para atender os atuais 8 bilhões de seres humanos e às futuras gerações.

Neste contexto, outro ponto de atenção diz respeito à preservação da camada de ozônio e, não menos importante, a relação com casos de câncer de pele. A cada 1% de diminuição da camada de ozônio, 50 mil novos casos de câncer de pele são registrados, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Estima-se que mais de 70% dos melanomas cutâneos sejam causados por efeitos nocivos resultante da exposição aos raios ultravioleta emitidos pelo sol (UV-A e UV-B).

A exposição permanente à radiação UVB está afetando o material genético de células produtoras de melanina responsáveis pela pigmentação da pele. Com isso, a célula é forçada a adotar um status de célula mais desdiferenciada, enquanto perde suas funções protetoras e especializadas.

O câncer de pele é agressivo, invasivo e muitas vezes metastatiza em estágios iniciais e desafia a terapia por quimiorresistência, causando morbidade grave com sobrevida média de 5 a 8 meses para a doença metastática.

Mais uma vez, ações simples são efetivas para nos proteger, como combater as mudanças climáticas, causadas pelo aquecimento global, e o compromisso para a diminuição da emissão de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono.

A diminuição do desmatamento e das queimadas – o Brasil teve redução de 83% no desmatamento entre 2004 e 2021 – são necessárias e não necessitam de transformação tecnológica para diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Basta zerar o desmatamento ilegal.

As discussões da COP-27 estão também em sintonia com os constantes alertas de cientistas, médicos e profissionais de saúde: reduzir ou postergar doenças e o envelhecimento, para poder viver mais e com qualidade de vida. Porque, ao fim e ao cabo, a correlação disto tudo é que o planeta Terra é um corpo habitado por um número incalculável de “células” (das mais variadas espécies). E nós, constituídos por trilhões de células, que podem se manter jovens e saudáveis por muitos anos. Mas para que isso se torne uma realidade, precisamos cuidar da saúde do nosso planeta e da saúde do nosso corpo. Todas as células agradecem.