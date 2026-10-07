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Saúde

Sal, volume de água e carambola: o que impacta a saúde renal

Hábitos podem piorar o estado dos rins, que muitas vezes sofrem sem dar sintomas

Por Lectícia Barbosa Jorge* 7 out 2026, 17h00 | Atualizado em 7 out 2026, 18h02
Ilustração dos rins
Doença renal: problema associado a estilo de vida e condições crônicas como hipertensão (Ilustração: GI/Getty Images)
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Sal, volume de água e carambola: o que impacta a saúde renal Priorize VEJA no Google

Pouca gente sabe, mas os rins podem perder função sem provocar sintomas. A doença renal crônica (DRC) pode avançar silenciosamente por muito tempo. Por isso, antes de falar em água, sal ou alimentação, há uma pergunta mais importante: você tem algum motivo para acompanhar sua saúde renal?

Hipertensão arterial e diabetes estão entre os principais fatores associados à DRC. Reconhecer quem está sob maior risco é fundamental: não ter sintomas não é a mesma coisa que não ter doença renal.

E como avaliar os rins antes que eles “reclamem”? A creatinina permite estimar a taxa de filtração glomerular, mas não conta toda a história. A presença de albumina na urina também pode indicar lesão renal e ajudar a estimar o risco de progressão. Gosto de explicar assim: uma coisa é saber quanto o rim filtra; outra é descobrir se o filtro está deixando escapar algo que deveria permanecer no sangue.

Depois vem a prevenção. Controlar a pressão arterial e diabetes é mais importante para a saúde renal do que qualquer alimento isolado ou receita milagrosa.

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O sódio, por exemplo, não está apenas no saleiro. Ultraprocessados podem concentrá-lo em grandes quantidades. Talvez seja tão importante aprender a olhar o rótulo quanto esconder o saleiro.

E a água? “Doutora, quanto preciso beber para limpar os rins?” é uma pergunta frequente. Os rins não precisam ser “lavados”. Hidratação adequada é importante, mas não existe uma quantidade universal de água capaz de prevenir doença renal.

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Outro cuidado é a automedicação. Anti-inflamatórios podem interferir nos mecanismos que mantêm o fluxo sanguíneo renal e, em algumas situações, precipitar lesão renal aguda. Não significa que sejam proibidos. Significa que comum não é sinônimo de inofensivo.

Quando a DRC já existe, algumas regras mudam. Alimentos ricos em potássio ou fósforo não precisam ser excluídos automaticamente. Isso depende da função renal, dos exames, dos medicamentos e de cada paciente.

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A dieta renal não deveria ser uma lista pronta de proibições, mas uma orientação individualizada. O mesmo vale para líquidos: ter DRC não significa automaticamente precisar restringi-los.

E então chegamos à carambola. Em quem apresenta redução importante da função renal, a caramboxina presente na fruta pode se acumular e provocar soluços persistentes, confusão mental, convulsões e quadros neurológicos graves. A fruta também é rica em oxalato, e seu consumo excessivo tem sido associado à lesão renal aguda.

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A lição vai além da carambola: natural não significa necessariamente inofensivo, e saudável para uma pessoa não significa saudável para todas.

No fim, cuidar dos rins é menos sobre fórmulas milagrosas e mais sobre conhecer o próprio risco. E hoje há uma razão adicional para identificar a DRC precocemente: nos últimos anos, novas estratégias terapêuticas ampliaram nossa capacidade de reduzir o risco de progressão da enfermidade.

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Quanto antes reconhecemos a DRC, maior a oportunidade de oferecer o tratamento adequado e preservar a função renal.

Por isso, não espere os rins “reclamarem” para começar a cuidar deles. Hoje, reconhecer a doença precocemente pode mudar de forma concreta sua trajetória.

*Lectícia Barbosa Jorge é médica nefrologista, doutora em Nefrologia pela FMUSP e gerente médica corporativa da Fresenius Medical Care

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TAGS:
Dieta e Nutrição
doença
prevenção
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