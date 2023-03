Por que o Brasil deve olhar com urgência para o câncer infantojuvenil

O câncer infantojuvenil é uma doença que afeta crianças e adolescentes em todo o mundo e o esforço global pela conscientização do seu diagnóstico precoce e assertivo tem sido constante. Nas últimas quatro décadas, o progresso nos tratamentos foi significativo. De um modo geral, as taxas de cura podem chegar a 70% ou 80%, se realmente a criança for diagnosticada e tratada corretamente. A maioria dos pacientes terá boa qualidade de vida após o tratamento. Os avanços da genômica e da biologia molecular são promissores e os resultados terapêuticos da imunoterapia e das terapias alvo têm sido aplaudidos pela comunidade médica internacional. Ainda assim, o câncer é a principal causa de óbito em crianças e adolescentes no mundo e no Brasil.

O impacto do diagnóstico do câncer na infância, na adolescência e no adulto jovem vai contra a natureza. Vai contra tudo aquilo que a gente acredita e quer para a vida. Uma família enfrentar o risco de morte de uma criança é muito difícil. A família tem de abraçar uma luta e manter o enfrentamento correto por meses ou anos. Por mais que os números otimistas indiquem até 80% de cura em algumas neoplasias, para a família que vive essa experiência é um cenário de tudo ou nada. Os dados podem mostrar que o caminho é promissor. E para os pais, a esperança é uma arma poderosa num momento tão delicado. Após o diagnóstico, a criança precisa ser encaminhada para um centro adequadamente preparado. É necessário reunir todos os recursos e toda uma equipe multidisciplinar para acolher esta família que está lidando com a doença.

De acordo com o último relatório atualizado do Instituto Nacional do Câncer (Inca), divulgado em fevereiro, são estimados no Brasil – para cada ano do triênio de 2023 a 2025 – 7.930 novos casos de câncer infantojuvenil (entre 0 a 19 anos). Os países de média e baixa renda concentram aproximadamente 70% dos casos novos. No mundo, estima-se a ocorrência de 430 mil casos novos de câncer entre crianças e adolescentes. É crucial que o sistema de saúde, público e privado, avance e esteja mais preparado para atender às necessidades assistenciais das nossas crianças e adolescentes.

O câncer infantojuvenil corresponde a um grupo de doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais. Ao contrário do câncer do adulto, a doença é quase sempre de natureza embrionária. Geralmente, afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação. Os principais tipos de câncer que ocorrem em crianças são leucemias (26% dos casos), tumores do SNC e linfomas. Os tumores embrionários (neuroblastoma – tumor de células do sistema nervoso periférico, frequentemente de localização abdominal -, tumores renais e retinoblastoma) acometem, em sua maioria, as crianças. Em adolescentes de 15 a 19 anos, temos que lembrar a incidência alta de tumores ósseos.

Estamos trabalhando para que a rede de oncologia no Brasil na área pediátrica tenha resultados mais assertivos, com a devida capilaridade e integração. É essencial essa estruturação para melhorar as chances de cura. Além da criança, é preciso investimento da saúde para o adolescente e o adulto jovem. É muito importante dar melhores condições de assistência para esses pacientes. Nem são crianças nem são adultos. Têm características muito próprias.

Para melhorar ainda mais as possibilidades de cura desses pacientes, o investimento na medicina de precisão é mandatório. E como consequência, teremos melhor entendimento da biologia desses tumores e seremos mais assertivos no entendimento do prognóstico e do tratamento. Infelizmente, esses recursos não são utilizados em todos os lugares do Brasil. Não são disponíveis no SUS e muitas vezes não estão na rede privada. Precisamos usar esses recursos de forma sistemática.

A inclusão de novas modalidades terapêuticas virá a partir de informações coletadas pela biologia molecular. Com melhor entendimento do quadro, é possível ter a noção de fatores prognósticos e terapêuticos. No mundo e no Brasil, estão disponíveis diversas terapias genômicas. Algumas consistem na modificação genética das células do sistema imunológico do paciente, que são então reinseridas no organismo para combater as células cancerosas. São tratamentos e iniciativas científicas que nos animam para ampliar as taxas de êxito.

Muitos sintomas iniciais do câncer infantojuvenil se assemelham aos sintomas de doenças comuns da infância. Este é um ponto de atenção e um dos grandes desafios do diagnóstico. Por isso, a importância de pais, familiares, professores e profissionais de saúde estarem atentos aos sinais de alerta a fim de evitar o diagnóstico tardio. Infelizmente, esta ainda é uma realidade em muitas regiões do Brasil, seja pela desatenção aos sintomas seja pela falta de conhecimento. Não é incomum pais passarem por muitos pediatras frente a sintomas recorrentes até que o diagnóstico seja fechado.

A dura realidade de tantas famílias em perder crianças e adolescentes precocemente em consequência do câncer reforça o compromisso da comunidade médica na luta contra o câncer infantojuvenil. E é um alerta para autoridades governamentais olharem com mais atenção para os investimentos em oncopediatria. Dependemos de políticas públicas em escala e de investimento em educação médica continuada, além do preparo dos profissionais de saúde e do reforço no aparato assistencial hospitalar em várias regiões brasileiras.

Temos que investir no novo, mantendo tudo o que já se alcançou nas últimas décadas. Salvar uma criança com câncer significa salvar a infância, salvar o futuro. Como reza a tradição judaica, quem salva uma vida salva a humanidade.

* Sidnei Epelman é oncologista pediátrico há mais de 40 anos, líder de oncopediatria do Grupo Oncoclínicas e presidente da TUCCA (Associação Para Crianças e Adolescentes com Câncer).