Por que as Big Techs querem entrar na área da saúde

No século 20, o petróleo exerceu um papel fundamental na economia mundial, porque substituiu com vantagens o carvão, principal fonte de energia da Revolução industrial. A dependência dos países industrializados do petróleo levou à criação de grandes conglomerados.

Se no século passado tivemos o capitalismo da indústria petrolífera, temos no século 21 os conglomerados da indústria digital, que comercializam os dados de seus usuários. Em suma, vivemos o capitalismo das plataformas virtuais.

Essas grandes estruturas integram dezenas de soluções digitais num mesmo ambiente. Basta clicar em um ícone ou aba para se obter um serviço diferente. À medida que a ferramenta é usada, recursos de inteligência artificial indicam o que o internauta deseja. E assim, como num passe de mágica, anúncios nas redes sociais começam a aparecer para transformar o desejo em realidade.

Por outro lado, as plataformas digitais têm o potencial de oferecer muitas coisas boas para a população. Hoje no Brasil o grande problema do setor de saúde é a fragmentação de dados. Se o paciente faz uma consulta, as informações ficam com o médico, não com ele. Se for a outra consulta, o indivíduo ouvirá as mesmas perguntas. Muitas vezes, as prescrições não batem.

Então imagine um sistema que armazene o histórico da pessoa – com suas consultas, exames, cirurgias… Aí, antes de falar com o paciente, o médico pode acessar seu prontuário e fazer um diagnóstico mais assertivo. Tal possibilidade evitaria o desperdício de recursos que existe na cadeia de saúde.

Só que nosso setor trabalha com informações sensíveis e as consequências para a saúde ao manipulá-las ainda não estão claras. Atualmente, americanos e europeus discutem como regulamentar a proteção de dados, porque os conglomerados digitais vendem informações sobre os hábitos de consumo dos usuários. É essencial que se reflita se esses gigantes seguem princípios éticos inerentes à área de saúde.

Os desafios neste campo são inúmeros, a começar pela falta de definição de um modelo de saúde digital. Há algumas iniciativas do Movimento Brasil Competitivo e do Governo Digital nesse sentido, mas a execução propriamente dita ainda não aconteceu.

Por causa desse vácuo, os conglomerados planejam atuar na saúde, porque perceberam que o setor pode ser um grande negócio para as suas plataformas.

No Congresso Internacional de Serviços de Saúde (CISS), que ocorrerá na 28ª Hospitalar, discutiremos onde os serviços de telemedicina estão embarcados e que tipo de plataforma digital é mais adequada para o paciente procurar assistência. Será um conglomerado exclusivamente de saúde? Ou vamos querer que empresas ligadas às redes sociais, a sistemas de busca ou venda de produtos façam a gestão das informações médicas da população?

* Fábio Leite Gastal é médico, presidente do Conselho da ONA (Organização Nacional de Acreditação) e coordenador científico da Hospitalar