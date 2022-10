Os quatro pedaços do coração de Gilberto Gil

Telemedicina, cirurgias à distância, robôs, exames diagnósticos de última geração e instalações hospitalares luxuosas. A importância desses recursos se esvazia quando, por detrás de todo aparato falta um dispositivo imprescindível: equipes de saúde especializadas em cuidar de seres humanos.

A medicina convive com a dor e a doença – físicas e emocionais – e busca a cura, que nem sempre é possível. Mas se engana quem pensa que a história termina por aí. O cardiologista Adib Jatene (1929-2014) foi um dos defensores da medicina humanizada. Para ele, “a função do médico é curar. Quando não pode curar, ele deve aliviar. E quando não pode curar e nem aliviar precisa confortar. Porque médico precisa ser especialista em gente.”

A empatia, a acolhida em uma consulta, no atendimento de urgência ou durante uma internação hospitalar torna uma situação médica mais aceitável e fortalece tanto o paciente como seus parentes, vulneráveis diante da não compreensão de um quadro clínico, de um procedimento prático ou burocrático ou de uma doença grave. Não é fácil estar do outro lado do portal da medicina, sabendo que as ferramentas para aliviar o próprio sofrimento ou de quem amamos estão em outras mãos enquanto as nossas estão atadas.

Não informar ou informar tecnicamente demais ou ainda dar explicações pela metade, pressupondo erroneamente que nossos interlocutores não têm bagagem para compreender questões tão distintas do universo deles: tudo isso cria uma barreira na relação médico-paciente, quando, ao contrário, somos nós os responsáveis por abrir as janelas e deixar entrar luz nesse cômodo secreto do saber médico.

E não é só uma questão de humanidade, mas também funcional: o paciente apartado do processo pode não se sentir seguro para fornecer todos os subsídios necessários ao fechamento da anamnese ou mesmo para aderir a uma terapia.

A recíproca é verdadeira

Mas quando o paciente se sente aconchegado, compreendido em suas queixas, as chances de cura aumentam. “Porque cura é para além da dimensão física”, afirmou em entrevista, com propriedade, o cantor e compositor Gilberto Gil. Em 2016, Gil foi submetido a uma biópsia do coração para aprofundar as pesquisas sobre as causas de sua insuficiência renal.

Impressionado, tanto com o procedimento como com o tratamento bem-sucedido, o cantor declarou à época que “antes de tudo, medicina é amor”. Segundo ele, o episódio o fez sentir na pele a medicina que preza pelo ser humano, aquela que considera as dimensões mental, emocional e astral. A experiência do artista com a prática médica o inspirou a escrever a música Quatro pedacinhos: “(…) ela mandou arrancar quatro pedacinhos do meu coração. Depois mandou examinar (…). Um para saber se há um depósito de proteínas esquisitas lá. Um para saber se as pequeninas são assassinas e podem matar. Um para saber se estou curado com os remédios que ela me deu. Um para saber se estou errado por ter juntado o meu destino ao seu.”

Artigo escrito em colaboração com Roberta Saretta, diretora da SOCESP (Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo), cardiologista do Hospital Sírio-Libanês e médica que inspirou o cantor e compositor Gilberto Gil a escrever a música Quatro pedacinhos.