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Saúde

Os cuidados que devem ser adotados em exames invasivos em idosos

Indicação para pacientes com mais de 70 anos exige ponderação e mensuração de riscos

Por Renato Luz* 27 out 2026, 17h00 | Atualizado em 27 out 2026, 17h02
Os testes sanguíneos para detecção do câncer de próstata estão na rotina de exames preventivos feitos por homens idosos
Equipes de saúde devem ser incentivadas constantemente a refletir sobre os reais benefícios e ônus da realização dos exames invasivos, sendo mais criteriosas na execução dos procedimentos (Creatas Images/Thinkstock/VEJA)
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Os cuidados que devem ser adotados em exames invasivos em idosos Priorize VEJA no Google

A indicação de exames invasivos exige ponderação criteriosa em pacientes com mais de 70 anos. A avaliação deve ser ainda mais cuidadosa quando existem doenças associadas não bem compensadas. Conhecer os detalhes da realização dos procedimentos e o quadro completo de saúde do indivíduo é essencial para evitar possíveis prejuízos à saúde da pessoa idosa internada. Por isso, incentivar cada vez mais as equipes médicas a refletir sobre a mensuração da real vantagem e dos ônus dessa investigação traz benefícios ao internado e à gestão hospitalar.

Um exame invasivo pode ser definido como um procedimento diagnóstico que exige a introdução de instrumentos (como cateteres, agulhas ou outros dispositivos) no corpo humano, associados a uma sedação profunda ou a uma anestesia geral.

Quando realizados em pacientes idosos com mais de 70 anos, esses procedimentos podem oferecer riscos além dos esperados. Em um cenário de envelhecimento populacional intenso e rápido, reforçar a discussão sobre a indicação dessas intervenções se tornou uma necessidade ainda mais importante entre os profissionais de saúde. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pessoas com 60 anos ou mais já representam 16,6% da população brasileira. No ano de 2012, eram 11,3%.

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Essa discussão faz parte da rotina do Serviço de Endoscopia do Iamspe, no Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) de São Paulo. Nele, são realizados 1.500 exames invasivos, entre colonoscopia e endoscopia, por mês. Desse número, em média, 80% são realizados em pacientes com mais de 70 anos.

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Para efetuar esses procedimentos, são utilizados critérios e exames na admissão do paciente. Essa avaliação criteriosa será tema de debate na primeira edição do congresso de saúde digestiva dessa população, o Gastro 70+, que ocorre nos dias 30 e 31 de outubro, em São Paulo.

O idoso com mais de 70 anos e comorbidades tem a saúde mais frágil e, consequentemente, mais chances de desenvolver complicações. Assim, é benéfico poupar o organismo dele de estresses, como os exames invasivos.

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Em determinados quadros, em que a condição clínica do paciente apresenta baixo risco à saúde e os sintomas são controláveis com medicação simples e oral, a solicitação desses procedimentos deve ser evitada ou, quando necessária, realizada com um preparo específico e com o apoio da equipe multidisciplinar.

Nesse sentido, é essencial incentivar a reflexão sobre os ônus e os benefícios da realização de exames invasivos entre os profissionais da saúde que atendem idosos com mais de 70 anos em prontos-socorros, enfermarias, unidades de terapia intensiva (UTIs) e ambulatórios para garantir mais segurança e manutenção do bem-estar geral desse doente.

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Torna-se assim imprescindível atualizar-se com frequência sobre exames, diretrizes e boas práticas para o atendimento do paciente na sétima década de vida, além de conhecer em detalhes o quadro clínico dele.

*Renato Luz é diretor do Serviço de Endoscopia do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (Iamspe)

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Envelhecimento
Exame
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