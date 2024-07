O uso de antioxidantes pode melhorar a fertilidade masculina?

Orientações médicas e textos de saúde assinados por profissionais de primeira linha do Brasil

Cada vez mais surgem estudos que isolam compostos naturais altamente antioxidantes em cápsulas direcionadas ao tratamento da infertilidade masculina.

Um trabalho científico recente está avaliando, por exemplo, o poder do licopeno isolado (lactolicopeno) no aumento da contagem e qualidade dos espermatozoides – e já aponta resultados promissores. O licopeno é uma substância encontrada em alimentos como o tomate, mas, nessas pesquisas é empregado em maiores concentrações.

Na realidade, os antioxidantes podem nos ajudar a combater e mitigar um fenômeno cada vez mais comum na vida moderna: o estresse oxidativo. Existem várias causas para a infertilidade masculina, mas com certeza há uma influência desse processo marcado pela produção exacerbada de radicais livres.

As consequências para as células germinativas são grandes, pois tais moléculas danificam a integridade da membrana protetora dos espermatozoides e podem levar a danos estruturais ao DNA, resultando no comprometimento da fertilidade.

O aumento da produção de radicais livres tem relação principalmente com o estresse, a má alimentação, distúrbios do sono e substâncias tóxicas como cigarro, álcool, além de poluentes presentes no ar.

Sabemos que o estresse oxidativo interfere negativamente no trabalho dos testículos, e a função testicular prejudicada está na origem de 50% de todos os casos de infertilidade masculina, resultando na má qualidade e baixa contagem de espermatozoides.

Daí o interesse de cientistas e da indústria nas cápsulas antioxidantes. Seu objetivo é anular os radicais livres ao ao doar um de seus elétrons a essa molécula instável, estabilizando-a. É o que previne danos diretos e indiretos às células.

O suplemento dietético de lactolicopeno, por exemplo, já foi relacionado a uma melhora substancial na quantidade de espermatozoides que nadam rapidamente, com melhorias no tamanho e forma do esperma. Outro estudo demonstrou que compostos naturais antioxidantes como o resveratrol, o licopeno, a quercetina, a taurina e a L-Carnitina estão envolvidos na melhora da fertilidade masculina.

Buscar formas de combater o estresse oxidativo é fundamental. Levantamentos indicam que a contagem de espermatozoides caiu, em média, entre 50% e 60% nas últimas quatro décadas. E a oligospermia é uma condição na qual a concentração de espermatozoides no sêmen ejaculado é muito baixa para promover a fertilização natural de um óvulo.

Esse problema cada vez mais comum, principalmente devido a um estilo de vida não saudável, precisa ser enfrentado com orientações médicas precisas, que incluam atividade física regular, modulação do estresse, melhor qualidade do sono e dieta adequada. E, ao que tudo indica, as cápsulas antioxidantes devidamente testadas poderão ampliar nossas chances de combater a infertilidade.

* Rodrigo Rosa é ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana, diretor clínico da Mater Prime e do Mater Lab, em São Paulo e membro da Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA) e da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana

