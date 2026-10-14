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Saúde

O que o papa Leão XIV nos ensina sobre longevidade

Pontífice passou por uma cirurgia para remover um nódulo pulmonar, descoberto durante exames de rotina

Por Gilberto Ururahy* 14 out 2026, 09h02 | Atualizado em 14 out 2026, 09h21
Newly elected Pope Leo XIV, Robert Prevost arrives on the main central loggia balcony of the St Peter's Basilica for the first time, after the cardinals ended the conclave, in The Vatican, on May 8, 2025. Robert Francis Prevost was on Thursday elected the first pope from the United States, the Vatican announced. A moderate who was close to Pope Francis and spent years as a missionary in Peru, he becomes the Catholic Church's 267th pontiff, taking the papal name Leo XIV. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
Papa Leão XIV aparece na sacada após ser eleito - 08/05/2025 (Alberto Pizzoli/AFP)
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Na terça-feira, 13, o papa Leão XIV, de 71 anos, foi internado para uma cirurgia de retirada de um pequeno nódulo em um dos pulmões. Encontrado durante um exame médico, este é o primeiro problema de saúde significativo desde o início do pontificado e reflete uma nova abordagem papal com relação à própria saúde e longevidade.

Com memórias recentes das seguidas internações do seu antecessor, papa Francisco, que não tinha o costume de anunciar questões de saúde com antecedência, o atual pontífice escolhe ser transparente e, de quebra, se transforma em lição sobre a importância do cuidado preventivo e do diagnóstico precoce.

O exemplo é especialmente relevante quando consideramos de quem estamos falando: o papa é a autoridade máxima da Igreja Católica na Terra e não tem um substituto que assuma suas funções quando está doente.

Um nódulo pulmonar é uma pequena lesão localizada que pode ser benigna ou maligna (cancerosa), opção que ocorre em menos de 5% dos casos, segundo a Sociedade Torácica Americana. No entanto, o risco de um câncer de pulmão aumenta com a idade e com a presença de alguns fatores de risco, sendo significativamente mais elevado a partir dos 50 anos e em fumantes, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

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Na faixa dos 70 anos, ainda que não seja um fumante ativo, o papel do pontífice justifica a inclusão de exames de rotina que avaliem sua saúde como um todo. Não existe razão para surpresas com doenças em fases avançadas.

Essa lógica não se perde ao olharmos para o nosso dia a dia. Claro que só existe um papa, mas muitas famílias conhecem o que é depender mais de apenas um membro e teriam dificuldades se essa pessoa adoecesse. Empresas são organizadas de forma que a ausência ou incapacidade por doença de profissionais-chave pode trazer muitos prejuízos.

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Não se sabe se o nódulo papal é maligno ou não. Se for o caso, o diagnóstico precoce, quando o tumor é pequeno e ainda está localizado no pulmão, como no caso do papa, significa uma taxa de sobrevida em 5 anos de até 90%, com altas chances de cura.

A prevenção é a forma mais inteligente de cuidar da saúde. Nódulos pulmonares são achados radiológicos comuns, normalmente descobertos incidentalmente por radiografia de tórax ou tomografia computadorizada.

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O raio-X de tórax é um exame incluso em rotinas de check-ups médicos e costuma ser recomendado quando há suspeita clínica, na presença de sintomas respiratórios, ou para quem tem doenças pulmonares e cardíacas conhecidas.

Mas também pode ser indicado preventivamente para pessoas em grupos de alto risco para condições respiratórias, incluindo pneumonia, tuberculose e tumores, como o câncer de pulmão.

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Os principais fatores de risco para a malignidade são o tabagismo e a exposição passiva ao tabaco, responsáveis por cerca de 85% dos casos diagnosticados. Ainda assim, não fumar não significa proteção absoluta contra o câncer de pulmão. Um estudo de 2024 publicado na Nature indica que a incidência de câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram está aumentando e já é considerada a quinta causa mais comum de mortes por câncer no mundo.

A realização de exames em si não é capaz de prevenir o desenvolvimento de um câncer. Mas aliar o cuidado preventivo a uma reavaliação de hábitos de vida de risco – como fumar ou não praticar atividade física – é capaz de, no caso de um diagnóstico positivo, identificar em fase inicial, reduzindo as chances de complicações e prolongando a vida.

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Se o intuito é viver bem e bastante, seja pela responsabilidade com a própria comunidade, família ou equipe, o caminho começa antes da doença chegar.

*Gilberto Ururahy, especialista em medicina preventiva, presidente do Conselho de Medicina e de Saúde da Associação Comercial do Rio de Janeiro, cofundador e diretor-médico da SP Check-Up.

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Câncer
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