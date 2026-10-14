O que o papa Leão XIV nos ensina sobre longevidade

Na terça-feira, 13, o papa Leão XIV, de 71 anos, foi internado para uma cirurgia de retirada de um pequeno nódulo em um dos pulmões. Encontrado durante um exame médico, este é o primeiro problema de saúde significativo desde o início do pontificado e reflete uma nova abordagem papal com relação à própria saúde e longevidade.

Com memórias recentes das seguidas internações do seu antecessor, papa Francisco, que não tinha o costume de anunciar questões de saúde com antecedência, o atual pontífice escolhe ser transparente e, de quebra, se transforma em lição sobre a importância do cuidado preventivo e do diagnóstico precoce.

O exemplo é especialmente relevante quando consideramos de quem estamos falando: o papa é a autoridade máxima da Igreja Católica na Terra e não tem um substituto que assuma suas funções quando está doente.

Um nódulo pulmonar é uma pequena lesão localizada que pode ser benigna ou maligna (cancerosa), opção que ocorre em menos de 5% dos casos, segundo a Sociedade Torácica Americana. No entanto, o risco de um câncer de pulmão aumenta com a idade e com a presença de alguns fatores de risco, sendo significativamente mais elevado a partir dos 50 anos e em fumantes, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

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Na faixa dos 70 anos, ainda que não seja um fumante ativo, o papel do pontífice justifica a inclusão de exames de rotina que avaliem sua saúde como um todo. Não existe razão para surpresas com doenças em fases avançadas.

Essa lógica não se perde ao olharmos para o nosso dia a dia. Claro que só existe um papa, mas muitas famílias conhecem o que é depender mais de apenas um membro e teriam dificuldades se essa pessoa adoecesse. Empresas são organizadas de forma que a ausência ou incapacidade por doença de profissionais-chave pode trazer muitos prejuízos.

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Não se sabe se o nódulo papal é maligno ou não. Se for o caso, o diagnóstico precoce, quando o tumor é pequeno e ainda está localizado no pulmão, como no caso do papa, significa uma taxa de sobrevida em 5 anos de até 90%, com altas chances de cura.

A prevenção é a forma mais inteligente de cuidar da saúde. Nódulos pulmonares são achados radiológicos comuns, normalmente descobertos incidentalmente por radiografia de tórax ou tomografia computadorizada.

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O raio-X de tórax é um exame incluso em rotinas de check-ups médicos e costuma ser recomendado quando há suspeita clínica, na presença de sintomas respiratórios, ou para quem tem doenças pulmonares e cardíacas conhecidas.

Mas também pode ser indicado preventivamente para pessoas em grupos de alto risco para condições respiratórias, incluindo pneumonia, tuberculose e tumores, como o câncer de pulmão.

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Os principais fatores de risco para a malignidade são o tabagismo e a exposição passiva ao tabaco, responsáveis por cerca de 85% dos casos diagnosticados. Ainda assim, não fumar não significa proteção absoluta contra o câncer de pulmão. Um estudo de 2024 publicado na Nature indica que a incidência de câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram está aumentando e já é considerada a quinta causa mais comum de mortes por câncer no mundo.

A realização de exames em si não é capaz de prevenir o desenvolvimento de um câncer. Mas aliar o cuidado preventivo a uma reavaliação de hábitos de vida de risco – como fumar ou não praticar atividade física – é capaz de, no caso de um diagnóstico positivo, identificar em fase inicial, reduzindo as chances de complicações e prolongando a vida.

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Se o intuito é viver bem e bastante, seja pela responsabilidade com a própria comunidade, família ou equipe, o caminho começa antes da doença chegar.

*Gilberto Ururahy, especialista em medicina preventiva, presidente do Conselho de Medicina e de Saúde da Associação Comercial do Rio de Janeiro, cofundador e diretor-médico da SP Check-Up.