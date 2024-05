O efeito da cirurgia íntima na melhora da autoestima e do desejo sexual

Muitas mulheres sentem desconforto e constrangimento com a sua região íntima pelo excesso de pele (hipertrofia) dos pequenos lábios, embora já seja um consenso de que não existe um padrão normal estético para a região, cuja anatomia varia muito entre as mulheres. Só é considerado “anormal” tudo o que causa desconforto ou piora da autoestima. E esse quadro pode ser solucionado com a cirurgia, que pode trazer benefícios substanciais na qualidade de vida.

Uma pesquisa inédita brasileira mostrou que 87,6% das mulheres submetidas à cirurgia experimentam grande melhora na autoestima e 82,7% relataram mais interesse, desejo e satisfação nas relações sexuais.

O estudo retrospectivo incluiu 119 mulheres entre 15 e 69 anos que realizaram a cirurgia de labioplastia interna (ninfoplastia) no Instituto de Cirurgia Íntima, localizado em São Paulo.

O desconforto e constrangimento ocorrem geralmente por um incômodo com o volume dos grandes lábios, que pode “marcar” a roupa íntima ou biquíni, situação que também pode ocorrer durante a prática de esportes ou uso de roupas justas.

As mulheres também relatam o mesmo sentimento na relação sexual ou ainda dificuldade para higienizar a região, insatisfação ou vergonha com a aparência da região íntima, além de baixa autoestima e baixa libido.

Chamada de ninfoplastia, a cirurgia tem por objetivo remover o excesso de pele dos pequenos lábios, deixando-os para dentro dos grandes lábios. O procedimento pode ser realizado com laser e/ou com bisturi elétrico de alta frequência.

Antes realizada como uma cirurgia hospitalar tradicional, acompanhou a evolução das técnicas cirúrgicas e atualmente, no Brasil e no mundo, tem sido realizada como uma cirurgia ambulatorial. No procedimento, são utilizados pontos de fio absorvível (que caem sozinhos e não precisam ser retirados depois).

Como a região é muito sensível, os primeiros dois dias são os mais incômodos para a mulher: é comum a sensação de uma certa ardência. Inchaço no local é esperado e pequenas equimoses (roxos) são comuns também nesses primeiros dias. Para amenizar os sintomas, recomendamos o uso de medicamentos e cuidados locais. O resultado final é esperado em três a quatro meses.

Quanto aos exercícios físicos após o procedimento, depende do tipo de atividade praticada e não há uma regra absoluta. Recomendamos repouso por cerca de 15 a 20 dias, mas depende da recuperação individual. Exercícios que não causam tanto contato ou atrito direto com a região podem ser iniciados após cerca de 10 dias, se a mulher se sentir bem para tal.

O procedimento não causa a perda da sensibilidade sexual feminina, que provém do clitóris, região que não é manipulada no procedimento. Pelo contrário, como comprovado no estudo, as mulheres que se submetem à ninfoplastia têm uma melhora significativa do desejo e interesse pelas relações.

* Igor Padovesi é ginecologista, doutorando pela Unifesp e membro da European Society of Aesthetic Gynecology (ESAG) e da International Menopause Society (IMS)