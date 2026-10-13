Novo remédio para calvície vem por aí e promete desbancar os clássicos

Orientações médicas e textos de saúde assinados por profissionais de primeira linha do Brasil

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Uma nova molécula, a VDP HL01, promete revolucionar o combate à queda de cabelo. Conhecido como “minoxidil de liberação lenta”, este tratamento avançado está em fase final de estudos, demonstrando até 37% mais densidade capilar e redução de efeitos colaterais. Entenda como essa inovação pode transformar a tricologia e a importância do acompanhamento médico.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O brasileiro é apaixonado por cabelos, um mercado efervescente no mundo todo, na verdade. Recentemente, fui convidada para palestrar no Third Barcelona Hair Meeting, um dos principais congressos europeus de tricologia e que reúne os grandes especialistas em cabelos do mundo, e por lá também vi muitas inovações de tecnologias e equipamentos que estão sendo estudados.

Entre soluções para ativação de células-tronco dormentes e ativos que focam nos receptores de prolactina para auxiliar na modulação do crescimento capilar, uma novidade me chamou a atenção: o “minoxidil de liberação lenta”.

Este tratamento é baseado numa molécula chamada VDP HL01, com bilhões de dólares de investimento no seu desenvolvimento e resultados muito promissores.

Ela é uma medicação com funcionamento similar ao popular minoxidil, mas que tem ação de liberação lenta, ou seja, é liberada ao organismo de forma prolongada. Com essa estabilidade nos níveis da substância é possível manter um estímulo contínuo no folículo capilar, aprimorando o tratamento.

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A sua atuação é parecida com a do clássico, tendo uma promoção de vasodilatação potente – que perdura por todo o dia neste novo tratamento – para melhora da circulação sanguínea e consequentemente prolongamento da fase anágena, em que há o nascimento e crescimento do cabelo, por isso promove uma melhor absorção de nutrientes no bulbo capilar, estimula o crescimento e aumento da espessura dos fios.

Diferentemente do minoxidil, a VDP HL01 está sendo formulada pensando no tratamento capilar e na alopecia androgenética; por isso, além dos avanços em resultados por meio da sua liberação constante, também se esperam menos efeitos colaterais, com redução de riscos cardiovasculares, como queda de pressão e palpitações.

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Seus estudos já estão em fase final, inclusive passando pela FDA (agência regulatória de saúde do Estados Unidos), e demonstram uma efetividade muito maior, sendo observados aumentos de até 37% na densidade capilar em relação ao minoxidil. Isso significa que muito em breve, talvez até mesmo já em 2027, teremos a aprovação desse novo medicamento.

Mas lembre-se: é uma nova ferramenta e tratamentos capilares precisam de abordagens personalizadas. Por isso, continua indispensável o acompanhamento médico que vai determinar os melhores protocolos para cada caso, avaliar a indicação de equipamentos coadjuvantes e também orientar o tratamento correto a ser seguido em casa.

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Novidades e avanços médicos são muito importantes, mas para resultados reais na tricologia todos esses pilares são essenciais.

* Luciana Passoni é médica especialista em ciências capilares e CEO da Passoni Clinic

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