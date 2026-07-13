Novas diretrizes modernizam tratamento do câncer de bexiga no Brasil

Antes de tudo, é preciso desmistificar um ponto: câncer de bexiga não é uma doença rara. Todos os anos, cerca de 13 mil brasileiros recebem esse diagnóstico. Apesar disso, ele ainda é pouco conhecido pela população. O principal fator de risco continua sendo o cigarro — responsável por aproximadamente metade dos casos — e a idade média ao diagnóstico é de 66 anos.

Seu sinal de alerta mais importante é também um dos mais negligenciados: sangue na urina, seja visível a olho nu ou detectado apenas em um exame de urina. Esse sintoma nunca deve ser considerado normal. A boa notícia é que, quando diagnosticado e tratado adequadamente, o câncer de bexiga é curável na grande maioria dos casos.

Entretanto, seu tratamento está entre os mais complexos da oncologia. Os pacientes frequentemente necessitam de exames seriados, cirurgias, tratamentos intravesicais, quimioterapia, imunoterapia, radioterapia ou procedimentos de grande porte, dependendo do estágio da doença. E isso não é um problema, pelo contrário. É consequência de uma verdadeira revolução científica.

Nos últimos dez anos, a oncologia viveu uma transformação sem precedentes. Novos medicamentos, novas tecnologias e novas estratégias de tratamento mudaram radicalmente o prognóstico de milhares de pacientes.

No câncer de bexiga, dezenas de terapias foram incorporadas à prática clínica, incluindo imunoterapias, terapias-alvo e os modernos anticorpos-droga conjugados, capazes de levar o medicamento diretamente às células tumorais. Outros avanços ainda devem chegar ao Brasil nos próximos meses e anos.

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Com tantas opções disponíveis, o desafio deixou de ser apenas tratar a doença. Passou a ser escolher o tratamento certo, para o paciente certo, no momento certo. Essa é justamente a razão da publicação das novas Diretrizes Brasileiras para o Tratamento do Câncer de Bexiga, resultado de uma iniciativa inédita que reuniu a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a Sociedade Brasileira de Patologia, a Sociedade Brasileira de Radioterapia e o Instituto Oncoguia.

Mais do que um consenso entre especialistas, o documento representa um compromisso com a medicina baseada em evidências e com as agências regulatórias de nosso país, notadamente Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Ele organiza o enorme volume de conhecimento produzido nos últimos anos e traduz as melhores evidências científicas em recomendações práticas para médicos, outros profissionais de saúde, pacientes e familiares.

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O Brasil, porém, apresenta um desafio adicional. Diferentemente de muitos países, convivemos com dois grandes sistemas de assistência à saúde. O Sistema Único de Saúde (SUS) garante atendimento universal e incorpora tecnologias após avaliação da Conitec.

Já na saúde suplementar, as coberturas são definidas pela ANS. Como consequência, nem todos os tratamentos estão disponíveis para todos os pacientes ao mesmo tempo.

Essa realidade frequentemente gera dúvidas. Qual é o melhor tratamento? O que está disponível no SUS? Quais opções existem para quem possui plano de saúde? Pela primeira vez, uma diretriz nacional procurou responder essas perguntas de forma transparente, apresentando não apenas as melhores recomendações científicas, mas também contextualizando sua aplicação dentro da realidade brasileira.

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É um avanço importante para reduzir desigualdades de informação e tornar as decisões médicas mais claras e compartilhadas. A medicina moderna caminha rapidamente para tratamentos cada vez mais personalizados. No câncer de bexiga, isso significa considerar não apenas as

características do tumor, mas também o perfil do paciente, suas preferências, sua condição clínica e as possibilidades reais de acesso ao tratamento.

Diretrizes atualizadas são fundamentais para transformar conhecimento científico em benefício concreto para quem mais importa: o paciente. Além dos aspectos técnicos, essa diretriz reforça a importância de o paciente conhecer as informações sobre a doença que enfrenta e reitera a importância da autonomia dos pacientes nas tomadas de decisões.

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O tratamento de tumores complexos cada vez mais é realizado por equipes multidisciplinares, times de profissionais, que deve ter como cerne o bem-estar do paciente. E outro conceito que entra com força é a navegação oncológica. Profissionais que auxiliam os pacientes a realizarem todas as etapas do tratamento de forma correta e em tempo correto são fundamentais, e cada vez mais valorizados.

E em meio a tantos avanços, o próprio vocabulário da oncologia passou a fazer parte da jornada dos pacientes. Expressões como cistoscopia, RTU, BCG, cistectomia, neobexiga, imunoterapia, terapia-alvo e anticorpos-droga conjugados deixaram de ser apenas termos técnicos para representar etapas, escolhas e possibilidades reais de tratamento.

Tornar essa linguagem mais acessível é também uma forma de qualificar o cuidado, fortalecer a autonomia do paciente e promover decisões compartilhadas, aproximando a ciência da vida cotidiana de quem enfrenta o câncer de bexiga.

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Em um cenário de rápida evolução, informação de qualidade também salva vidas. E talvez essa seja a principal contribuição deste trabalho conjunto: aproximar a melhor ciência disponível da prática clínica cotidiana, oferecendo um caminho para que mais brasileiros tenham acesso ao tratamento mais adequado, independentemente do sistema de saúde em que estejam inseridos.

*Fernando Korkes, chair das Diretrizes e coordenador do Departamento de Uro-Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia