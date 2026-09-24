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Saúde

Lipoaspiração vai além da estética e se destaca na luta contra o lipedema

Estudo reforça procedimento como superior ao tratamento conservador na redução da dor nas pernas e na melhora da qualidade de vida

Por Rafael Erthal* 24 set 2026, 12h00 | Atualizado em 24 set 2026, 12h14
lipedema-edema
Lipedema: depósito de gordura nas pernas abala autoestima das mulheres e ainda causa dores (Foto: GI/Getty Images)
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Lipoaspiração vai além da estética e se destaca na luta contra o lipedema Priorizar nos meus resultados Google

Apesar de a todo momento surgirem protocolos e dietas específicas para o lipedema, a ciência vem demonstrando que o controle da doença, principalmente no que se refere ao desconforto e à dor, é mais eficiente quando a paciente é submetida à lipoaspiração redutora da condição.

Um estudo recente publicado no periódico The Lancet mostrou que a lipoaspiração é superior ao tratamento conservador em pacientes com lipedema, considerando a redução relevante da dor com segurança razoável.

Quando falamos em lipoaspiração para o lipedema, o objetivo é, por meio da cirurgia, remover grande parte do tecido gorduroso doente, melhorar a mobilidade, reduzir a dor e frear significativamente a progressão do quadro, cujo avanço pode significar inclusive problemas osteoarticulares.

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A terapia conservadora inclui compressão, drenagem linfática manual, atividade física e cuidados com a alimentação e a pele. Ela demonstrou reduzir o edema, mas tem efeitos limitados sobre a dor, o principal sintoma do lipedema, e não consegue impedir a progressão da doença.

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O estudo é um ensaio clínico multicêntrico, randomizado e controlado, realizado em 11 centros alemães, com 1973 mulheres elegíveis com lipedema em estágio I, II ou III e dor nas pernas de pelo menos quatro pontos em uma escala numérica de 0 a 10.

Elas receberam terapia conservadora por até sete meses e, em seguida, 410 mulheres do grupo foram randomizadas para lipoaspiração ou terapia conservadora (2:1), estratificadas por estágio do lipedema e centro de estudo.

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Após 12 meses, 68% das 278 pacientes aleatoriamente designadas para lipoaspiração atingiram o objetivo primário de redução da dor, em comparação com dez (8%) das 132 pacientes aleatoriamente designadas para terapia conservadora.

O estudo comparou cirurgia com tratamento conservador, mas é importante ficar claro que eles não são excludentes: o tratamento conservador é a base para tratar a doença.

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Diferentemente de uma lipoaspiração convencional com finalidade exclusivamente estética, a cirurgia para lipedema tem objetivos terapêuticos, como redução da dor e da sobrecarga mecânica sobre as articulações e melhora da circulação local.

Além disso, técnicas modernas, como a Lipedefinition, associam o tratamento da doença à remodelação corporal, na medida em que trata também o contorno corporal, respeitando as características da doença.

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A paciente costuma experimentar uma transformação importante não apenas na aparência, mas principalmente na funcionalidade. Muitas voltam a caminhar melhor, praticar exercícios com menos limitações e relatam redução significativa do desconforto que sentiam diariamente.

Como esperado, ocorreram mais eventos adversos no grupo da lipoaspiração, que, como toda cirurgia, tem um risco, mas a maioria foi de intensidade leve a moderada. Além disso, não houve eventos inesperados ou com risco de vida. Esses resultados elevam substancialmente o nível de evidência para os tratamentos do lipedema e ajudam na luta para devolver qualidade de vida para as pacientes.

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*Rafael Erthal é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica Estética (BAPS)

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TAGS:
cirurgia
Estética
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Lipoaspiração
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