Orientações médicas e textos de saúde assinados por profissionais de primeira linha do Brasil

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Estudos recentes avaliam a saúde a longo prazo de milhões de pessoas concebidas por reprodução assistida, revelando desfechos de saúde semelhantes aos de crianças nascidas naturalmente. Embora pequenas diferenças e riscos relativos tenham sido notados para ICSI, a prevalência absoluta de condições é baixa e os dados são tranquilizadores.

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Por anos, quando o assunto era segurança na reprodução assistida, a atenção estava na gestação e no nascimento. Hoje, com milhões de crianças concebidas por essas técnicas chegando à vida adulta, já é possível avaliar como está a saúde dessas pessoas. E estudos recentes mostram desfechos semelhantes entre crianças concebidas por fertilização in vitro (FIV) e naturalmente.

Uma meta-análise publicada na Reproductive BioMedicine Online reuniu 94 estudos sobre crianças concebidas por FIV convencional ou ICSI (injeção intracitoplasmática de esperma), avaliando desfechos como anomalias congênitas, obesidade, hipertensão, asma, diabetes, paralisia cerebral, TDAH, autismo e câncer.

No geral, a ocorrência foi baixa e os resultados foram semelhantes entre crianças concebidas por FIV, ICSI ou naturalmente.

Foram identificados maiores riscos relativos de algumas condições, como paralisia cerebral, fissura labial e alterações dos sistemas circulatório, digestivo e urogenital, em crianças concebidas por ICSI.

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Porém, a prevalência absoluta permaneceu abaixo de 1%. Também houve mais alterações cromossômicas no grupo de ICSI do que no de FIV convencional.

Essa diferença entre risco relativo e absoluto é fundamental: um aumento estatístico precisa ser interpretado considerando o quão frequente o problema realmente é.

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Apesar das diferenças, os pesquisadores concluíram que os resultados de saúde e desenvolvimento foram amplamente semelhantes.

Outro trabalho, uma revisão sistemática publicada na Fertility and Sterility, reuniu 55 estudos focados na saúde cardiometabólica de pessoas concebidas por reprodução assistida. Foram encontradas diferenças cardiovasculares discretas na infância e adolescência, como pequenas elevações da pressão arterial e alterações da função vascular.

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Mas os achados foram heterogêneos, geralmente modestos e, muitas vezes, dentro dos parâmetros fisiológicos normais. Alterações metabólicas, como resistência à insulina e adiposidade, foram ainda menos consistentes.

Já na vida adulta, a maior parte dos parâmetros cardiometabólicos mostrou-se comparável. Hoje, não há evidência consistente de grandes alterações cardiometabólicas persistentes associadas à reprodução assistida, o que é tranquilizador.

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Vale considerar a dificuldade de separar possíveis efeitos dos procedimentos daqueles relacionados à infertilidade dos pais. Idade, condições metabólicas e fatores genéticos ou epigenéticos podem existir antes do tratamento e também influenciar a saúde dos filhos.

Outra limitação é o tempo necessário para avaliar efeitos de longo prazo. Participantes incluídos nas pesquisas foram concebidos há anos, quando os protocolos eram diferentes. Resultados das primeiras gerações de reprodução assistida não podem ser automaticamente extrapolados para hoje.

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É um desafio da área: quando conseguimos estudar o que aconteceu 30 anos após um tratamento, a medicina reprodutiva já evoluiu. O acompanhamento precisa ser contínuo, mas, até aqui, os dados são tranquilizadores.

*Rodrigo Rosa é ginecologista obstetra especialista em reprodução humana, sócio-fundador e diretor clínico da clínica Mater Prime, em São Paulo, e do Mater Lab, laboratório de reprodução humana. Membro da Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA) e da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH), é especialista em reprodução humana e colaborador do livro “Atlas de Reprodução Humana”, da SBRH