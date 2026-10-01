Disfunção erétil: como terapias vão atacar causas e afastar a impotência

Orientações médicas e textos de saúde assinados por profissionais de primeira linha do Brasil

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A disfunção erétil afeta 30% dos homens e não é “coisa da idade”. A vergonha e a resistência ao tratamento prolongam o sofrimento, mas diversas terapias atuais e futuras, incluindo regenerativas, oferecem soluções. Buscar um especialista é crucial, pois a DE pode sinalizar outros problemas de saúde.

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Vergonha e resistência à terapia comportamental prolongam o sofrimento de homens com disfunção erétil. O problema, que será cada vez mais comum com a longevidade e, consequentemente, com a extensão do período ativo da vida sexual, não pode ser encarado como algo natural, como o envelhecimento ou uma “coisa da idade”.

A impotência sexual pode ser tratada com três linhas terapêuticas, além do tratamento cirúrgico com implante peniano. A manutenção dos cuidados gerais com a saúde física e emocional permanece como a melhor estratégia para evitar o quadro.

A disfunção erétil afeta 30% dos homens brasileiros e a tendência é de aumento com o envelhecimento populacional. O quadro está relacionado, entre os pacientes acima dos 60 anos, a um histórico de cirurgia pélvica devido ao câncer de próstata, doenças vasculares avançadas, diabetes de longa data e lesões neurológicas.

Entre os mais jovens, com menos de 40 anos, associa-se a alterações hormonais e questões emocionais, como estresse e ansiedade. O problema é caracterizado pela dificuldade de manter o pênis ereto para uma relação sexual satisfatória.

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A dificuldade para manter a ereção pode gerar constrangimento, baixa autoestima, ansiedade, distanciamento entre o casal e, em alguns casos, quadros depressivos. Porém, o quadro pode ser tratado com medicamentos orais, os famosos “comprimidos para ereção”, caso do Viagra, injeções intracavernosas, que devem ser aplicadas no pênis minutos antes da relação sexual, e com a bomba de vácuo.

Quando as abordagens anteriores falham, o tratamento definitivo é o implante de prótese peniana, com taxas de satisfação geralmente acima de 90%, tanto do paciente quanto da pessoa com quem ele se relaciona.

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Os tratamentos atuais da disfunção erétil manejam os sintomas do quadro. Em um futuro próximo, as intervenções serão para tratar as causas da impotência sexual.

As apostas são o uso de células-tronco e plasma rico em plaquetas (PRP) para recuperar tecidos vasculares e nervosos danificados. É importante lembrar que a ereção está ligada à transmissão de estímulos nervosos do cérebro às terminações nervosas do pênis.

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Também estão sendo usadas as terapias por ondas de choque de baixa intensidade, que buscam estimular a formação de novos vasos sanguíneos no órgão.

Do ponto de vista técnico, ainda é preciso trabalhar em outras opções eficazes e duradouras para os casos mais graves de dano vascular ou neurológico, que dificultam ou impedem a ereção do pênis, sem recorrer à cirurgia protética. O implante peniano, atualmente, é o único tratamento que promove a resolução da doença.

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A disfunção erétil é um problema atual e do futuro. Por isso, adotar hábitos saudáveis permanece como a orientação crucial, independentemente do período da vida. Entre as dicas, estão: manter o peso saudável, praticar atividades físicas regularmente, não fumar, controlar o diabetes, a pressão arterial e o colesterol, e moderar o consumo de álcool.

É importante reforçar que a disfunção erétil não é “coisa da idade”, não deve ser aceita em silêncio nem é apenas uma questão sexual.

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A impotência sexual, muitas vezes, pode ser o primeiro sinal de um problema cardiovascular silencioso, por exemplo. Buscar precocemente um urologista ou um andrologista — que é o médico responsável pela saúde sexual e reprodutiva do homem — pode melhorar a vida sexual, a autoestima e o relacionamento, além de ajudar a identificar riscos à saúde geral antes que se tornem mais graves.

*Rafael Ambar é urologista e andrologista do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) de São Paulo