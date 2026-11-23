Orientações médicas e textos de saúde assinados por profissionais de primeira linha do Brasil

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Pesquisa da Socesp revela que mais de um terço dos paulistas não reconhece os sintomas do diabetes. Silenciosa, a doença amplia o risco cardiovascular e exige diagnóstico precoce e mudanças de hábitos antes que cause complicações graves. Saiba como se prevenir e proteger o coração.

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Uma pesquisa realizada pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp) na capital, no litoral e em cidades do interior paulista revelou um dado que merece atenção: 42% dos homens e 34% das mulheres entrevistados disseram não saber identificar os sintomas do diabetes. Mais do que uma lacuna de informação, o resultado mostra como ainda precisamos falar sobre os fatores de risco cardiovascular e, principalmente, sobre a importância de reconhecê-los antes que produzam consequências mais graves.

Estar informado sobre os fatores de risco cardiovascular é importante. No caso do diabetes, alguns sintomas podem incluir sede excessiva, aumento da frequência urinária, fome aumentada, perda de peso sem explicação, cansaço, visão embaçada e dificuldade de cicatrização. Mas há um ponto fundamental onde não devemos esperar pelos sintomas para descobrir a doença.

O diabetes pode permanecer silencioso por bastante tempo. Da mesma forma, hipertensão e colesterol elevado frequentemente não provocam qualquer sinal perceptível.

É justamente por isso que consultas e avaliações médicas regulares são tão importantes. A identificação precoce das alterações permite intervir antes que elas causem danos ao organismo.

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Quando falamos especificamente do coração, o diabetes merece atenção especial. A glicose elevada de forma persistente contribui para alterações nos vasos sanguíneos e favorece processos que aumentam o risco de aterosclerose, o acúmulo de placas de gordura nas artérias.

Pessoas com diabetes apresentam maior probabilidade de desenvolver doença arterial coronariana, infarto, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. Além disso, a presença simultânea de outros fatores, como hipertensão, colesterol alterado, excesso de peso e sedentarismo, pode potencializar esse risco.

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Por isso, prevenir e controlar o diabetes também significa cuidar do coração. E a prevenção começa muito antes de qualquer diagnóstico, com hábitos que precisam fazer parte da rotina e não apenas de períodos específicos da vida.

A pesquisa da Socesp mostra, entretanto, que ainda temos um grande desafio pela frente. Entre os homens entrevistados, 34% disseram nunca praticar atividade física, enquanto 24% raramente praticam, 22% praticam às vezes e apenas 20% afirmaram fazê-lo com frequência. Entre as mulheres, os números são ainda mais preocupantes: 41% nunca praticam atividade física, 27% raramente, 18% às vezes e somente 14% com frequência.

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A alimentação também é determinante para a saúde cardiovascular e metabólica. Nesse quesito, a pesquisa mostrou uma diferença que chama a atenção: o predomínio de alimentos industrializados no dia a dia foi relatado por 16% das mulheres e por 27% dos homens.

Reduzir o consumo de produtos ultraprocessados, priorizar alimentos in natura ou minimamente processados e manter uma alimentação equilibrada são atitudes que ajudam no controle do peso, da glicemia, da pressão arterial e do colesterol.

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Prevenir não significa viver sob restrições, mas fazer escolhas mais saudáveis de maneira consistente. Atividade física regular, alimentação equilibrada, controle do peso, abandono do cigarro e acompanhamento médico formam uma combinação poderosa para reduzir o risco cardiovascular.

Conhecer os riscos é o primeiro passo. O segundo é não esperar que eles apresentem sintomas para começar a agir. Cuidar do coração é, muitas vezes, cuidar daquilo que ainda não sentimos.

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*Andrei Sposito, médico cardiologista e diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp)