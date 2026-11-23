Diabetes: quando o risco para o coração começa antes dos sintomas
Glicose elevada de forma persistente favorece processos que aumentam o risco de aterosclerose, o acúmulo de placas de gordura nas artérias
Uma pesquisa realizada pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp) na capital, no litoral e em cidades do interior paulista revelou um dado que merece atenção: 42% dos homens e 34% das mulheres entrevistados disseram não saber identificar os sintomas do diabetes. Mais do que uma lacuna de informação, o resultado mostra como ainda precisamos falar sobre os fatores de risco cardiovascular e, principalmente, sobre a importância de reconhecê-los antes que produzam consequências mais graves.
Estar informado sobre os fatores de risco cardiovascular é importante. No caso do diabetes, alguns sintomas podem incluir sede excessiva, aumento da frequência urinária, fome aumentada, perda de peso sem explicação, cansaço, visão embaçada e dificuldade de cicatrização. Mas há um ponto fundamental onde não devemos esperar pelos sintomas para descobrir a doença.
O diabetes pode permanecer silencioso por bastante tempo. Da mesma forma, hipertensão e colesterol elevado frequentemente não provocam qualquer sinal perceptível.
É justamente por isso que consultas e avaliações médicas regulares são tão importantes. A identificação precoce das alterações permite intervir antes que elas causem danos ao organismo.
Quando falamos especificamente do coração, o diabetes merece atenção especial. A glicose elevada de forma persistente contribui para alterações nos vasos sanguíneos e favorece processos que aumentam o risco de aterosclerose, o acúmulo de placas de gordura nas artérias.
Pessoas com diabetes apresentam maior probabilidade de desenvolver doença arterial coronariana, infarto, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. Além disso, a presença simultânea de outros fatores, como hipertensão, colesterol alterado, excesso de peso e sedentarismo, pode potencializar esse risco.
Por isso, prevenir e controlar o diabetes também significa cuidar do coração. E a prevenção começa muito antes de qualquer diagnóstico, com hábitos que precisam fazer parte da rotina e não apenas de períodos específicos da vida.
A pesquisa da Socesp mostra, entretanto, que ainda temos um grande desafio pela frente. Entre os homens entrevistados, 34% disseram nunca praticar atividade física, enquanto 24% raramente praticam, 22% praticam às vezes e apenas 20% afirmaram fazê-lo com frequência. Entre as mulheres, os números são ainda mais preocupantes: 41% nunca praticam atividade física, 27% raramente, 18% às vezes e somente 14% com frequência.
A alimentação também é determinante para a saúde cardiovascular e metabólica. Nesse quesito, a pesquisa mostrou uma diferença que chama a atenção: o predomínio de alimentos industrializados no dia a dia foi relatado por 16% das mulheres e por 27% dos homens.
Reduzir o consumo de produtos ultraprocessados, priorizar alimentos in natura ou minimamente processados e manter uma alimentação equilibrada são atitudes que ajudam no controle do peso, da glicemia, da pressão arterial e do colesterol.
Prevenir não significa viver sob restrições, mas fazer escolhas mais saudáveis de maneira consistente. Atividade física regular, alimentação equilibrada, controle do peso, abandono do cigarro e acompanhamento médico formam uma combinação poderosa para reduzir o risco cardiovascular.
Conhecer os riscos é o primeiro passo. O segundo é não esperar que eles apresentem sintomas para começar a agir. Cuidar do coração é, muitas vezes, cuidar daquilo que ainda não sentimos.
*Andrei Sposito, médico cardiologista e diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp)