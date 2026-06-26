Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Imagem Blog

Letra de Médico

Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Orientações médicas e textos de saúde assinados por profissionais de primeira linha do Brasil
Saúde

Diabetes: a principal barreira a ser superada quando doença atinge idosos

Adesão ao tratamento é fundamental, assim como rede de apoio e mudanças de hábitos para superar desafios no controle da condição

Por Evandro Portes* 26 jun 2026, 08h00 | Atualizado em 26 jun 2026, 11h44
diabetes-mundo-brasil
O bom controle glicêmico depende não apenas do uso correto das medicações: é necessário fazer mudanças no estilo de vida (Foto: GI/Getty Images)
Continua após publicidade
Diabetes: a principal barreira a ser superada quando doença atinge idosos Priorize VEJA no Google

O diabetes é uma das doenças crônicas mais comuns do mundo, acometendo mais de 830 milhões de pessoas ao redor do globo. O tratamento do diabetes está bem estabelecido, mas o bom controle glicêmico depende não apenas do uso correto das medicações. É necessário fazer mudanças no estilo de vida. Isso inclui uma alimentação mais saudável e adequada às necessidades do paciente diabético, além da prática regular de atividade física compatível com a faixa etária e as limitações de cada indivíduo.

Ainda assim, a adesão adequada ao tratamento e às mudanças de comportamento continua sendo um dos principais desafios no controle da enfermidade. Na população idosa, condições relacionadas ao envelhecimento tornam o acompanhamento ainda mais necessário, exigindo o apoio de familiares, cuidadores e médicos.

Silencioso e prejudicial ao bom funcionamento do organismo, o diabetes ocorre quando o corpo deixa de produzir insulina ou quando há resistência à ação dela. Esse hormônio é responsável por permitir que a glicose presente no sangue entre nas células e seja utilizada como fonte de energia pelo organismo. Quando sua produção é insuficiente ou sua ação é comprometida, essa molécula permanece circulando na corrente sanguínea, provocando a hiperglicemia.

Em pacientes idosos, é comum que alguns não compreendam plenamente a importância do comprometimento com o tratamento para a sua eficácia, considerando que ele é contínuo e exige organização e ajustes nos hábitos. Um dos erros mais frequentes é a descontinuidade do uso da medicação quando os níveis de glicose estão controlados. A estabilização da glicemia ocorre justamente pela combinação entre o tratamento medicamentoso e as mudanças no estilo de vida.

Siga
Continua após a publicidade

Atualmente, existem diferentes opções terapêuticas para o tratamento do diabetes, incluindo medicamentos administrados por via oral e injetáveis. Entre estes últimos, a insulina, utilizada há quase um século, continua sendo uma excelente alternativa para determinados pacientes.

Além dela, novas terapias desenvolvidas nos últimos anos, especialmente os medicamentos injetáveis análogos ao GLP-1 (hormônio natural produzido pelo intestino que regula o açúcar no sangue e está presente nas canetas de semaglutida e tirzepatida), têm contribuído para o controle glicêmico e para a melhora da qualidade de vida dos pacientes.

Continua após a publicidade

Ainda sobre as transgressões, permanece como um problema recorrente a ingestão de alimentos ricos em açúcares com a justificativa de que o uso da medicação é feito para liberar o consumo desses itens. A dieta inadequada prejudica o tratamento, expondo o paciente aos riscos dos níveis elevados de glicose no organismo. Por isso, é importante incentivar hábitos alimentares saudáveis e adequados às necessidades de cada paciente que convive com a doença.

A hidratação também é negligenciada frequentemente. Com o avanço da idade, a sensação de sede tende a diminuir, aumentando o risco de desidratação. Esse quadro favorece a elevação dos níveis de glicose no sangue e dificulta ainda mais o controle do diabetes. Assim, é essencial estimular o consumo regular de líquidos ao longo do dia, especialmente água.

Continua após a publicidade

Fatores inerentes ao envelhecimento também podem comprometer a adesão adequada ao tratamento. O declínio das funções cognitivas, especialmente da memória, pode fazer com que o paciente esqueça os horários ou as doses dos medicamentos.

Junto a isso, complicações do próprio diabetes, como a retinopatia diabética, que causa perda visual importante, atrapalham na identificação de comprimidos, na leitura de prescrições e no ajuste e na aplicação de medicamentos injetáveis, como a insulina. Além disso, doenças osteoarticulares podem limitar a destreza necessária para a administração correta dessas medicações.

Continua após a publicidade

Nesse contexto, o papel da família, dos cuidadores e da rede de apoio se torna indispensável, auxiliando na adesão ao tratamento, no comparecimento às consultas, no uso e na aplicação adequada da medicação – que devem seguir horários exatos –, além do monitoramento da glicemia.

O suporte se torna ainda mais importante quando há necessidade de medicamentos injetáveis, uma vez que dificuldades visuais e limitações físicas podem impedir que o paciente realize a aplicação corretamente. Em doenças crônicas como o diabetes, o suporte social é um dos pilares fundamentais para a efetividade do acompanhamento.

Continua após a publicidade

Por fim, é importante compreender que a vida não deve passar a girar em torno do diabetes, porém, é preciso comprometimento para a eficácia do tratamento. A medicação e as mudanças de hábitos são orientações médicas que visam a preservar a autonomia e proporcionar ao paciente bem-estar e qualidade de vida. Com o controle da doença, é possível viver a vida de forma plena.

*Evandro Portes é endocrinologista do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) de São Paulo e atua no Centro de Estudos e Pesquisa Clínica do Serviço de Endocrinologia e Metabologia da instituição, com foco em pesquisas sobre diabetes mellitus

Publicidade
TAGS:
Dia Nacional do Diabetes
Diabetes
Envelhecimento
Medicamentos
Saúde
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).