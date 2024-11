Decifrando os dados: o que ter em mente ao tirar conclusões de um estudo

Se antes descobertas científicas ficavam restritas ao mundo acadêmico ou demoravam para se tornarem públicas, hoje essas informações ganham holofotes em tempo real. A questão é que nem toda novidade sobre saúde é de fácil compreensão, podendo levar à má interpretação e a alardes desnecessários.

Estudos clínicos podem ganhar destaque na mídia, pois acredita-se que tragam a tão desejada ‘notícia’, além de incluírem um número grande de participantes, o que traz confiabilidade. Mas é preciso cautela.

Além de existirem diferentes metodologias que impactam o resultado, a interpretação depende de variáveis e muitas vezes o que chama a atenção de uma pessoa que não está acostumada com a interpretação desses materiais pode gerar um alarmismo desnecessário na população.

Antes de tudo, é importante que as pessoas não tirem conclusões ou tomem decisões sem conversar com os profissionais de saúde que as acompanham. E, em segundo lugar, é prudente confiar nas informações que são traduzidas por pessoas que estão acostumadas com aquele tipo de dado e discussão.

Essa recomendação vale para todo tipo de assunto, mas gostaria de focar na minha área, a saúde da mulher, que ainda vive envolta em tabus, alguns deles alimentados por equívocos interpretativos – o último deles relacionado ao suposto maior risco de câncer entre usuárias de um método de contracepção de longa duração.

Sabemos que a desinformação consiste em uma barreira para o planejamento familiar. Cerca de 62% das brasileiras já tiveram alguma gravidez não planejada e, destas, 54% não usavam método contraceptivo, conforme apontado por pesquisa realizada pelo Instituto Ipec a pedido da divisão da multinacional farmacêutica Bayer no ano passado.

Apesar de o êxito contraceptivo da pílula e do preservativo ser alto quando utilizados de forma adequada, e o DIU hormonal ter se mostrado um dos métodos contraceptivos mais eficazes, com um índice de sucesso de 99,8% e duração de cinco anos, vivemos num país onde o risco de uma gravidez não planejada é significativamente preocupante.

O DIU hormonal tem revolucionado a contracepção e contribuído de forma positiva para o planejamento familiar. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 170 milhões de mulheres no mundo utilizam algum tipo de DIU.

Os DIUs hormonais não são a escolha contraceptiva para toda mulher, mas devem ser levados em consideração no processo de escolha, pois são seguros e eficientes e uma opção de tratamento em quadros como o sangramento uterino anormal.

Temos que correr em busca de conhecimento, mas não podemos acreditar em tudo o que lemos sem um olhar crítico. É fundamental que procuremos um médico de confiança para selecionar métodos contraceptivos que atendam às nossas expectativas. Afinal, a responsabilidade sobre a vida é nossa e de mais ninguém.

* Ilza Monteiro é ginecologista e presidente da Comissão Nacional de Anticoncepção da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo)