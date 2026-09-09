🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Imagem Blog

Letra de Médico

Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Orientações médicas e textos de saúde assinados por profissionais de primeira linha do Brasil
Saúde

Colesterol ainda é fator de risco que muitos brasileiros não enxergam

Elevação do colesterol geralmente não causa sinais de alerta; exame laboratorial permite diagnóstico precoce

Por Andrei Sposito* 9 set 2026, 12h00
colesterol
Colesterol elevado é um dos principais fatores de risco para infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e outras doenças que afetam o coração e a circulação (NIH Medline Plus Magazine/Reprodução)
Continua após publicidade
Colesterol ainda é fator de risco que muitos brasileiros não enxergam Priorizar nos meus resultados Google

Uma pesquisa inédita realizada pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp) revelou um dado importante sobre os hábitos de prevenção cardiovascular da população brasileira: as mulheres apresentam maior adesão à realização do exame de colesterol, enquanto os homens demonstram menor regularidade no acompanhamento desse importante indicador de saúde.

Entre os homens entrevistados, 52% afirmaram ter realizado o exame de colesterol no último ano, 31% disseram ter feito o teste há mais de um ano e 17% declararam nunca ter realizado a avaliação. Entre as mulheres, os números foram mais positivos: 61% fizeram o exame no último ano, 27% há mais de um ano e 12% nunca passaram por essa investigação.

Embora os resultados indiquem uma participação mais ativa das mulheres no monitoramento da saúde cardiovascular, os dados também mostram que ainda existe uma parcela significativa da população que não acompanha regularmente seus níveis de colesterol ou sequer realizou o exame alguma vez na vida.

Siga

Trata-se de um cenário preocupante, especialmente diante da relevância desse marcador para a prevenção de doenças cardiovasculares.

Continua após a publicidade

O colesterol elevado é um dos principais fatores de risco para infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e outras doenças que afetam o coração e a circulação. Ainda assim, o tema parece distante da percepção de grande parte da população.

Outro levantamento da Socesp, apresentado durante o Congresso de Cardiologia da entidade, reforça essa preocupação. Quando homens e mulheres foram convidados a citar espontaneamente fatores de risco para doenças cardiovasculares, o colesterol não apareceu entre as principais respostas.

Continua após a publicidade

Entre os homens, apenas 32% mencionaram a alimentação inadequada como fator de risco. O sedentarismo foi citado por 26%, seguido pelo estresse (23%) e pelo tabagismo e consumo de álcool (19%). Já entre as mulheres, o estresse emocional liderou as respostas, com 35%, seguido por alimentação inadequada (28%), sedentarismo (20%) e fatores genéticos ou histórico familiar (17%).

Os dados revelam uma desconexão entre o conhecimento científico acumulado ao longo de décadas e a percepção popular. É claro que alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool e estresse desempenham papel relevante na saúde do coração. No entanto, muitos desses fatores exercem seus efeitos justamente por favorecerem alterações metabólicas, entre elas o aumento do colesterol.

Continua após a publicidade

O problema é que o colesterol elevado costuma ser silencioso. Diferentemente de outras condições que podem gerar sintomas perceptíveis, a elevação do colesterol geralmente não causa sinais de alerta até que ocorra uma complicação grave. Por isso, o exame laboratorial periódico continua sendo a principal forma de identificação precoce e de acompanhamento.

O desconhecimento sobre a importância do colesterol e a falta de monitoramento regular podem atrasar o diagnóstico e o início de medidas preventivas. Quando isso acontece, o risco de eventos cardiovasculares aumenta significativamente.

Continua após a publicidade

Infartos e AVCs continuam entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo e, mesmo quando não levam ao óbito, podem deixar sequelas permanentes que comprometem a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias.

A boa notícia é que o controle do colesterol é possível e eficaz. Mudanças no estilo de vida, como alimentação equilibrada, prática regular de atividade física e abandono do tabagismo, representam pilares fundamentais da prevenção. É necessária também uma avaliação médica para definição da melhor estratégia terapêutica, incluindo o uso de medicamentos quando indicado.

Continua após a publicidade

Mais do que nunca, é essencial ampliar o conhecimento da população sobre esse tema e estimular a realização periódica dos exames de colesterol. Conhecer os próprios números é um passo simples, mas fundamental, para reduzir riscos e preservar a saúde cardiovascular ao longo da vida. Informação de qualidade continua sendo uma das ferramentas mais poderosas para prevenir doenças e salvar vidas.

*Andrei Sposito é cardiologista e diretor científico da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp)

Publicidade
TAGS:
AVC - acidente vascular cerebral
Cardiologia
Colesterol
Infarto
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).