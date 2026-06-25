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Saúde

Cirurgia cardíaca sem abrir o tórax: o que a robótica muda de verdade?

Cirurgião continua ao lado do paciente, mas passa a operar em um console, controlando cada movimento com estabilidade e refinamento

Por Robinson Poffo* 25 jun 2026, 08h00
Cirurgia robótica
Cirurgia robótica e minimamente invasiva permite acessar estruturas delicadas com instrumentos de alta precisão e visão ampliada em três dimensões (iStockphoto/Getty Images)
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Cirurgia cardíaca sem abrir o tórax: o que a robótica muda de verdade? Priorize VEJA no Google

Durante décadas, operar o coração significava, quase inevitavelmente, abrir o tórax. Para muitos pacientes, essa imagem ainda define o que é uma cirurgia cardíaca: um procedimento grande, agressivo e com recuperação prolongada.

Hoje, essa realidade começa a mudar.

Em casos selecionados, já é possível operar o coração por pequenas incisões laterais, sem cortar o osso do peito. A cirurgia robótica e minimamente invasiva permite acessar estruturas delicadas com instrumentos de alta precisão e visão ampliada em três dimensões. O cirurgião continua ao lado do paciente, mas passa a operar em um console, controlando cada movimento com estabilidade e refinamento.

Mas o impacto mais relevante talvez não esteja apenas na tecnologia — e sim na mudança de expectativa.

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O paciente de hoje não busca apenas tratar a doença. Ele quer entender como será tratado. Quer segurança, mas também quer menos dor, recuperação mais rápida e menor impacto na sua vida. Essa mudança de mentalidade está acelerando a incorporação de técnicas menos invasivas — e obrigando a medicina a evoluir com responsabilidade.

É aqui que entra um ponto essencial: “menos invasivo” não significa “mais simples”.

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A cirurgia cardíaca continua sendo um procedimento complexo, que exige planejamento rigoroso, equipe experiente e critérios bem definidos. O que muda é o acesso — e, com ele, a experiência do paciente.

Quando bem indicada, a abordagem minimamente invasiva pode oferecer benefícios concretos: menor trauma cirúrgico, menos dor, menor sangramento, menor tempo de internação e retorno mais precoce às atividades. Não se trata de promessa, mas de uma evolução consistente da técnica.

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Outro equívoco comum precisa ser corrigido: o robô não opera sozinho. A tecnologia amplia a capacidade do cirurgião — não o substitui. O resultado depende da combinação entre experiência, treinamento e indicação adequada. Sem isso, não há tecnologia que resolva.

Esse avanço ganha ainda mais importância diante de um dado incontornável: as doenças cardiovasculares seguem como a principal causa de morte no mundo, responsáveis por cerca de 17,9 milhões de óbitos por ano. Tornar o tratamento mais preciso e menos agressivo não é apenas uma questão de conforto — é uma necessidade.

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Na prática, a cirurgia robótica já é aplicada em procedimentos como correções valvares (principalmente mitral e aórtica), revascularização do miocárdio (popularmente conhecida como ponte de safena) em casos selecionados, tratamento de arritmias, ressecção de tumores cardíacos e algumas cardiopatias congênitas em adultos. Ainda assim, não é — e não deve ser — uma solução universal.

Talvez a principal mensagem seja justamente essa: nem todo paciente precisa de robótica. E nem todo paciente deve ser operado por essa via.

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A escolha da técnica não pode ser guiada por tendência, marketing ou expectativa. Ela deve ser definida com base em critérios médicos sólidos, na experiência da equipe e no que realmente oferece o melhor resultado para aquele paciente.

A robótica não substitui a cirurgia tradicional. Ela amplia o repertório do cirurgião — e, quando bem utilizada, permite tratar o coração com menos agressão ao corpo, sem renunciar à segurança.

No fim, o que muda de verdade não é apenas o tamanho da incisão. É a forma como a medicina começa a alinhar tecnologia, critério e expectativa — colocando o paciente no centro da decisão.

*Robinson Poffo é presidente do Departamento de Cirurgia Cardíaca Endovascular e Minimamente Invasiva da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e diretor da International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery

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TAGS:
Cardiologia
cirurgia
doenças cardíacas
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