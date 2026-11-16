Orientações médicas e textos de saúde assinados por profissionais de primeira linha do Brasil

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A eficácia dos medicamentos GLP-1 no combate à obesidade e diabetes varia entre pacientes. Descubra como fatores como a microbiota intestinal e a genética influenciam a resposta ao tratamento, a importância do acompanhamento médico e o alerta contra a automedicação, visando um emagrecimento saudável e sustentável.

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Com o avanço das vendas dos medicamentos análogos de GLP-1, cresce a pergunta sobre por que a resposta ao tratamento varia tanto entre pacientes. As hipóteses mais discutidas por nós, médicos, envolvem microbiota intestinal, predisposição genética, adesão ao tratamento, composição corporal e acompanhamento médico.

No Brasil, a obesidade avançou 118% entre adultos de 2006 e 2024, segundo dados da Vigitel 2025, do Ministério da Saúde¹. No mesmo período, também houve aumento nos casos de diabetes (135%), excesso de peso (47%) e hipertensão arterial (31%).

Paralelamente, as vendas de análogos de GLP-1 (como semaglutida e liraglutida) cresceram 78,3% entre 2021 e 2025, saltando de 4,1 milhões para mais de 7,3 milhões de unidades, segundo levantamento da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Farmacêuticos (Abafarma) com dados da IQVIA.

Mas, apesar do entusiasmo gerado por esses tratamentos, reforçamos que a resposta não é igual para todos. E parte da explicação pode estar no intestino.

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A relação de mão dupla com a microbiota intestinal

Um estudo internacional publicado no British Journal of Clinical Pharmacology mostrou que as canetas emagrecedoras e as bactérias do nosso intestino se influenciam mutuamente. De um lado, a microbiota ajuda o corpo a produzir o hormônio que a caneta imita. Do outro, o medicamento muda a composição dessas bactérias com benefícios que vão além de cortar a fome. E a ciência ainda está descobrindo esse caminho.

O uso de medicamentos como os à base de semaglutida altera a composição da microbiota intestinal, e isso pode contribuir para benefícios adicionais, além do efeito principal de reduzir o apetite e controlar o açúcar no sangue.

Reforçamos, contudo, que a composição intestinal deve ser vista como um dos fatores que influenciam a resposta, mas não um fator isolado.

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A revisão aponta explicitamente que as causas precisam ser elucidadas em estudos futuros com análises que incluam dieta, microbiota de base e genética. Não existe, hoje, um teste de microbiota validado para prever quem responderá melhor ao tratamento.

A avaliação genética também tem sido discutida no controle da obesidade. Por meio dos exames, conseguimos entender parte do metabolismo e avaliar individualmente a tendência de cada paciente a responder melhor a determinados tipos de dieta e exercícios físicos, assim como o padrão de distribuição de gordura corporal e o gasto energético, ou seja, estratégias fundamentais no combate à obesidade e ao diabetes.

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Junto com a expansão do uso dos análogos de GLP-1, alertamos sobre a automedicação. Esses medicamentos precisam de prescrição após avaliação clínica e aumento progressivo da dose para reduzir efeitos colaterais gastrointestinais.

A perda de peso corporal acelerada e sem acompanhamento adequado pode levar à perda severa de massa muscular, deficiências nutricionais, alterações hepáticas e complicações metabólicas. O emagrecimento saudável vai muito além da balança.

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Um check-up metabólico direcionado, com avaliação da glicemia e hemoglobina glicada, perfil lipídico, função hepática e renal, avaliação do pâncreas quando indicada, marcadores inflamatórios e vitaminas, permite conduzir o processo com segurança. E a preservação de massa magra exige aporte proteico adequado e treino de resistência, não apenas o medicamento.

Reiteramos que a obesidade é uma doença crônica e multifatorial, e interromper o tratamento costuma vir acompanhado de recuperação de peso. Por isso, o seguimento precisa ser pensado em longo prazo e de maneira integral.

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* Maria Helane Gurgel é endocrinologista e diretora médica do laboratório Sérgio Franco, da Dasa, no Rio de Janeiro; Gustavo Guida é geneticista da Dasa Genômica e do Alta Diagnósticos, no Rio de Janeiro.