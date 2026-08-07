A mudança de paradigma sobre a obesidade que ocorreu em apenas um ano

O último ano ficará registrado como um período de transformação no tratamento da obesidade. Em um intervalo relativamente curto, evidências científicas robustas mudaram a prática clínica, ampliaram as possibilidades terapêuticas e consolidaram uma nova forma de compreender essa doença crônica.

Durante décadas, concentramos nossos esforços em tratar as consequências dessa condição. Diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e tantas outras complicações ocupavam o centro das discussões clínicas, enquanto a obesidade, frequentemente na origem desse processo, permanecia subtratada. Hoje, sabemos que essa lógica precisava ser invertida.

A obesidade é uma doença crônica, progressiva e recidivante, influenciada por mecanismos biológicos complexos que regulam a fome, a saciedade e o gasto energético. Esse entendimento representa uma das mudanças mais importantes da endocrinologia nas últimas décadas e ajuda a substituir uma visão baseada em julgamentos por uma abordagem fundamentada na ciência.

A evolução do conhecimento científico também deixou mais clara uma distinção essencial: tratar a obesidade não é o mesmo que promover apenas a perda de peso.

O emagrecimento pode ser buscado por diferentes motivos e nem sempre está relacionado à presença de uma doença. Embora a redução do peso corporal seja um componente importante no manejo clínico, ela não representa seu objetivo final.

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Tratar a obesidade significa controlar uma doença crônica, reduzir o risco de complicações, melhorar as comorbidades associadas e promover mais saúde, funcionalidade e qualidade de vida ao paciente. Essa mudança de perspectiva representa um dos avanços mais importantes na forma como cuidamos das pessoas que vivem com obesidade.

E essa transformação acontece em um momento especialmente relevante. Mais de 62% dos brasileiros vivem com excesso de peso e 25,7% têm obesidade, condição associada a mais de 200 complicações de saúde e que representa um dos maiores desafios para os sistemas de saúde em todo o mundo.

Nos últimos doze meses, vimos esse conhecimento ganhar ainda mais consistência. A chegada de terapias inovadoras à prática clínica, aliada ao avanço das pesquisas, consolidou uma nova etapa no tratamento da obesidade.

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Pela primeira vez, dispomos de medicamentos capazes de atuar diretamente nos mecanismos biológicos da doença, oferecendo resultados que, até poucos anos atrás, eram alcançados predominantemente com a cirurgia bariátrica.

Esse avanço também ajudou a explicar experiências frequentemente relatadas pelos pacientes, como o chamado food noise — pensamentos persistentes e involuntários relacionados à alimentação.

Mais do que um novo termo, esse conceito reforça que a obesidade envolve alterações biológicas reais e complexas, distantes da ideia simplista de que seu controle depende exclusivamente de força de vontade. Esse novo entendimento também contribui para reduzir o estigma historicamente associado à doença.

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Mas talvez a principal mudança seja outra: hoje contamos com evidências científicas capazes de demonstrar que tratar a obesidade vai muito além da perda de peso. A redução do peso corporal continua sendo um importante indicador da resposta ao tratamento, mas os estudos mais recentes mostram que seus benefícios se estendem à prevenção de complicações, à redução de riscos e à melhora da qualidade de vida.

Esses avanços ficam claros nos resultados dos estudos clínicos mais recentes com novas opções terapêuticas. Participantes com obesidade ou sobrepeso associado a comorbidades alcançaram perdas médias de peso de até 22,5% após 72 semanas de tratamento.

Mais importante do que esse número, entretanto, foi observar que participantes com pré-diabetes apresentaram redução de 94% no risco de progressão para diabetes tipo 2 após três anos de acompanhamento.

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As evidências também demonstraram benefícios em outras condições frequentemente associadas à obesidade, como a apneia obstrutiva do sono e a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Esses resultados reforçam a mensagem de que tratar a obesidade significa proteger a saúde como um todo, e não apenas reduzir o peso corporal.

Ao mesmo tempo em que novas possibilidades terapêuticas surgem, cresce nossa responsabilidade como profissionais de saúde. Medicamentos para o tratamento da obesidade não podem ser banalizados nem reduzidos a expressões como “canetas emagrecedoras“, que simplificam uma abordagem médica complexa.

Essas terapias fazem parte do tratamento de uma doença crônica e devem ser utilizadas com indicação adequada, acompanhamento médico e produtos cuja qualidade, segurança e eficácia tenham sido demonstradas em estudos científicos robustos e aprovados pelas autoridades regulatórias.

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No entanto, a inovação só alcança seu verdadeiro potencial quando é acompanhada de acesso ao diagnóstico, ao tratamento adequado e ao acompanhamento contínuo dos pacientes. O avanço científico representa uma oportunidade extraordinária, mas seu impacto depende de que essas terapias cheguem, de forma segura, responsável e baseada em evidências, às pessoas que realmente podem se beneficiar delas.

A velocidade da produção científica mostra que essa transformação está longe de terminar. Moléculas inovadoras e diferentes formas de administração seguem em desenvolvimento, ampliando as possibilidades terapêuticas para pacientes e profissionais de saúde. O que permanece inalterado é a necessidade de que toda inovação seja acompanhada pelo mesmo rigor científico que permitiu chegarmos até aqui.

Se o último ano nos ensinou alguma coisa, foi que a obesidade finalmente passou a ser tratada com a complexidade que sempre exigiu. Mais do que uma nova geração de medicamentos, vivemos uma mudança na forma de cuidar das pessoas que convivem com essa doença. E essa talvez seja a maior conquista da ciência: oferecer não apenas mais anos de vida, mas mais saúde, autonomia e qualidade de vida para milhões de pacientes.

*João Salles é endocrinologista, professor da Santa Casa de São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes