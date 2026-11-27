Orientações médicas e textos de saúde assinados por profissionais de primeira linha do Brasil

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Mesmo com exames normais, sintomas persistentes na tireoide podem ter origem no intestino. O desequilíbrio da microbiota afeta a imunidade e a absorção hormonal, revelando que tratar a saúde digestiva e o estilo de vida é indispensável para o bem-estar endócrino. Confira a análise completa.

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É muito comum ouvir relatos de pacientes que usam medicação hormonal diariamente, apresentam exames de sangue dentro das metas e, ainda assim, relatam fadiga, lentidão do raciocínio, alterações de humor ou desconforto digestivo persistentes. Para entender por que essa conta nem sempre fecha, precisamos olhar para além da tireoide, uma glândula que fica no pescoço, e investigar o que acontece no trato gastrointestinal.

Diferentes estudos internacionais, como uma revisão bibliográfica publicada no Eurasian Journal of Medicine, concluem que a tireoide e o intestino conversam o tempo todo. Essa troca é tão forte que a saúde das bactérias intestinais, a chamada microbiota, interfere diretamente na imunidade e na produção dos hormônios tireoidianos.

Quando a microbiota perde seu equilíbrio, quadro conhecido como disbiose, a parede do intestino fica frágil e inflamada.

Isso faz com que substâncias inflamatórias acessem a corrente sanguínea, confundindo o nosso sistema de defesa e levando o corpo a atacar a tireoide. Esse pode ser um dos gatilhos para a doença tireoidite de Hashimoto, a causa mais comum de hipotireoidismo.

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No Brasil, os hábitos de vida ajudam a explicar por que os distúrbios da tireoide têm sido tão frequentes. Dados do relatório Vigitel Brasil 2006-2023, do Ministério da Saúde, mostram que 61,4% dos adultos nas capitais brasileiras e no Distrito Federal estão com sobrepeso e 24,3% vivem com obesidade.

Além disso, apenas um terço consome frutas e hortaliças de forma regular (cinco ou mais dias por semana) e cerca de 17,7% relataram o consumo regular de alimentos ultraprocessados. Esse é o tipo de alimentação que serve de combustível para as bactérias ruins do intestino, enquanto destrói a microbiota saudável.

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Ao mesmo tempo, as estatísticas da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) apontam que cerca de 15% dos brasileiros têm algum problema na tireoide, sendo a maioria mulheres.

Além do fator imunológico, vale lembrar que o organismo precisa de nutrientes, como o iodo, para fabricar os hormônios tireoidianos. Se o intestino está doente ou inflamado, o corpo pode não absorver direito esses nutrientes.

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Para identificar esse cenário, a avaliação médica vai além dos testes tradicionais de dosagem hormonal (como o TSH e o T4 livre) ou de anticorpos da tireoide.

Hoje, exames de sangue complementares e análises laboratoriais ajudam o médico a avaliar se há inflamação, investigar deficiências de nutrientes vitais (como selênio, zinco e vitamina D) e até exames genéticos ajudam a entender o equilíbrio da flora intestinal. Com esses dados em mãos, é possível desenhar uma abordagem personalizada que atue direto na causa do desconforto.

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O tratamento das doenças da tireoide exige olhar para o estilo de vida, ajustar a alimentação e recuperar a saúde intestinal. Sem tratar a raiz da inflamação no intestino, a resposta endócrina pode não ser completa.

*Luciana Spina é endocrinologista do laboratório Sérgio Franco e Bronstein, da Dasa, no Rio de Janeiro