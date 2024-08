A ameaça invisível da gripe – principalmente aos idosos

O Brasil foi surpreendido há alguns dias pela morte do renomado comunicador Silvio Santos, aos 93 anos, devido a complicações causadas pela gripe.

De fato, a broncopneumonia é uma complicação grave e, infelizmente, não rara, da infecção pelo vírus influenza. Na realidade, é considerada uma das condições mais sérias desatadas pela gripe, especialmente entre os idosos.

É muito comum as pessoas tratarem a gripe como uma doença corriqueira, mas é essencial lembrar que ela pode ser fatal, principalmente para os mais velhos. A população acima de 65 anos representa 9 em cada 10 óbitos relacionados à condição, bem como 63% das hospitalizações relacionadas à doença.

Já os idosos com mais de 80 anos estão ainda mais vulneráveis ao vírus e suas complicações. Apenas entre março e julho deste ano, o número de internações em UTI por influenza foi 154% maior do que o registrado no mesmo período em 2023. Quando falamos dos óbitos causados por gripe neste grupo, em particular, o índice foi 94% maior do que o registrado no mesmo período em 2023.

O que explica esses dados é o enfraquecimento natural do sistema imunológico durante o processo de envelhecimento, conhecido como imunossenescência, resultando em uma maior predisposição a quadros infecciosos e recuperação mais lenta após enfermidades. Além disso, a presença de doenças crônicas, como diabetes e males cardiovasculares, pode agravar o quadro clínico dos idosos com o vírus.

Diante disso tudo, observamos hoje um cenário bastante preocupante no Brasil: o ano de 2024 assiste a baixos índices de cobertura vacinal contra a gripe entre os grupos prioritários, incluindo os idosos – apenas 54,2%3 foram vacinados. Vale lembrar que a vacinação é a medida mais eficaz para prevenir a gripe e suas complicações.

É crucial, portanto, que campanhas de vacinação sejam intensificadas e que a população idosa e seus cuidadores sejam conscientizados sobre sua importância.

A boa notícia é que já existem boas vacinas disponíveis tanto no sistema privado quanto no público. Pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), os postos ofertam hoje a vacina trivalente de dose padrão. Já no mercado particular está disponível a vacina quadrivalente de dose padrão e, desde 2023, o Brasil conta também com a vacina quadrivalente de alta dosagem para os idosos, que pode ser incorporada no calendário público de vacinação futuramente (há uma chamada pública em aberto).

O novo imunizante contém uma quantidade maior de antígenos, o que estimula uma resposta imunológica mais robusta, proporcionando uma proteção mais eficaz contra o vírus. Um estudo recente demonstrou tratar-se de uma estratégia significativamente eficaz na prevenção da gripe e suas complicações em idosos, especialmente nos acima de 80 anos, com potencial redução de hospitalização e óbitos relacionados à gripe.

A morte de Silvio Santos é um lembrete doloroso da vulnerabilidade dos idosos às complicações da gripe. É imperativo que medidas sejam tomadas para aumentar a cobertura vacinal e proteger os idosos contra esta doença potencialmente fatal.

* Maisa Kairalla é geriatra e membro da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG)

