Na nova economia, a inteligência artificial está mudando as regras da competição: ela reduz o custo de executar tarefas, encurta o tempo de resposta ao cliente e permite que empresas menores ofereçam serviços que antes exigiam equipes maiores. Por isso, o posicionamento das empresas precisa entrar na pauta dos conselhos. Em quais produtos ainda teremos margem para cobrar mais? Onde a velocidade de entrega pode decidir a venda? E quais serviços o cliente poderá fazer por conta própria com IA? As respostas devem orientar onde investir, com quem fazer parcerias e quais ofertas precisam ser revistas antes da próxima renovação de contrato ou do lançamento de um novo produto ou serviço.

O prospecto preliminar de IPO da Anthropic, protocolado na SEC em 17 de novembro de 2026, dá pistas de como o mercado está mudando. A empresa pretende crescer colocando o Claude dentro dos sistemas em que seus clientes já trabalham, distribuindo a tecnologia por meio de parceiros e incorporando IA aos produtos de outras companhias. Para quem dirige uma empresa, a pergunta certa é: “Se o seu concorrente conseguir dar uma resposta em minutos, atender mais clientes com a mesma equipe e vender pelo melhor canal de distribuição, por qual razão o cliente continuará escolhendo você e pagando o preço que paga hoje? ”

Do chatbot ao agente que executa. O prospecto descreve o Claude Code, voltado ao desenvolvimento de software, e o Claude Cowork, que pode pesquisar, analisar informações e executar tarefas em diferentes aplicativos. Pense em uma distribuidora que leva quatro horas para responder a um pedido fora do padrão. Um agente pode consultar o limite de crédito, verificar a disponibilidade de estoque, comparar fretes e encaminhar ao gerente uma proposta com a margem calculada. O gerente decide sobre a exceção comercial. Se o concorrente der uma resposta confiável enquanto o seu vendedor ainda procura os dados, a diferença de velocidade já virou uma diferença na chance de fechar a venda. Na nova economia, não cometa o erro de escalar a sua ineficiência e obrigar o cliente a se adaptar: é o caminho mais rápido para ser obsoleto.

Do preço por licença ao custo por tarefa. A Anthropic cobra parte de seus serviços pelo consumo, medido em tokens, unidades de processamento do modelo. No prospecto, a empresa reporta que o Opus 5. 5 reduziu em cerca de 40% o custo por tarefa em relação ao Opus 5. Para quem compra IA, a conta precisa incluir integração, revisão humana e retrabalho. Uma análise de crédito que custa centavos para gerar a informação pode sair cara se exigir 20 minutos de conferência por uma hierarquia ineficiente. Para quem vende serviços, a pergunta é ainda mais incômoda: “Se a sua empresa cobra pelo número de pessoas alocadas e o concorrente cobra por processos concluídos, o que vai acontecer na próxima renovação? ” Na nova economia, o cliente tem mais escolhas, porque a IA se democratizou.

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A primeira venda é consequência do que acontece depois. Em setembro de 2026, a Anthropic reportou aumento de receita líquida segundo a metodologia do prospecto de IPO. Na prática, a receita recorrente trimestral da base de clientes foi cerca de nove vezes a obtida com essa mesma base no trimestre equivalente do ano anterior. O número mostra como o consumo pode crescer dentro de uma conta, oferecendo mais produtos para o mesmo ecossistema. Uma empresa começa usando IA para revisar contratos, depois pode levar a tecnologia para compras, atendimento e cobrança. A cada novo processo, a confiança do cliente aumenta e ganha espaço para comprar a próxima atualização. “Quais clientes da sua empresa comprariam mais de você se o seu produto resolvesse também problemas de outras áreas? ” Na nova economia, todo mundo tem mais informação, mas precisa de mais clareza.

Seu concorrente pode chegar ao cliente antes de você. O Claude está disponível na AWS, no Google Cloud e no Microsoft Azure. A Anthropic também cita integradoras como Accenture e Deloitte e plataformas como Salesforce e Snowflake. A lógica comercial é aparecer onde o cliente já trabalha e onde já tem orçamento para ser mais competitivo. Para uma empresa brasileira de software de logística, isso pode significar vender a previsão de atraso de entregas dentro do sistema de gestão. Para o acionista, o cálculo é quanto custa conquistar o cliente por essa diferenciação, qual margem com esta nova solução e como remunerar o ecossistema. Na nova economia, não é mais apenas o produto, mas a solução direta, sem burocracia.

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O seu produto pode incorporar IA e o concorrente também. O prospecto mostra que a Anthropic quer ganhar receita com outras empresas construindo produtos sobre a sua plataforma. Uma fornecedora de software pode usar um modelo de terceiros para explicar por que certa máquina consome mais energia ou sugerir em que momento vale parar a linha para manutenção. Se os concorrentes têm acesso ao mesmo modelo, o cliente terá motivos para pagar mais a quem reúne o histórico das máquinas, entende o processo da fábrica e consegue transformar o diagnóstico em economia comprovada. Importante: na nova economia, não é a quantidade de informações, mas as informações que importam de forma consolidada; os clientes não querem dashboards grandes, querem informações relevantes.

Crescer exige caixa, inclusive para quem vende IA. No trimestre encerrado em setembro de 2026, a Anthropic informou que a receita cresceu 1. 127% sobre o mesmo trimestre do ano anterior, enquanto as despesas com computação e infraestrutura subiram 382%. O mesmo documento informa que compromissos de capacidade computacional geralmente precisam ser honrados independentemente do uso ou da receita. Essa combinação interessa a qualquer CEO, acionistas e conselho de administração. Se você contrata um volume mínimo para conseguir um preço melhor, quanto desse ganho será prejudicado se o consumo ficar abaixo do previsto? E, se o uso disparar, sua empresa consegue repassar o custo ou será obrigada a absorvê-lo na margem? Na nova economia, a estrutura de capital é fundamental para o curto prazo sustentável, porque sem curto prazo não existe longo prazo.

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A autonomia do agente é uma decisão de negócio. Um agente pode preparar uma proposta, sugerir um desconto e redigir a mensagem para o cliente e enviá-la, mas a pergunta certa é: “Quem define a margem mínima? Quem pode abrir uma exceção? Quem responde se o estoque indicado pelo sistema já estiver reservado para outro pedido? ” O valor da IA aumenta quando ela entra no processo e é nessa hora que a empresa precisa deixar claro quem tem autoridade para decidir e como vai medir o resultado. Na nova economia, não existe IA sem controle; grande parte da diferenciação vem de alinhar “olho no olho” com escala.

Entenda: coloque os três serviços que mais contribuem para a margem da empresa. Em cada um, identifique quanto o cliente paga pela execução, quanto paga pelo seu conhecimento e quanto paga porque confia em você para assumir a responsabilidade pela entrega. Depois, pergunte onde um concorrente, usando IA e um bom parceiro comercial, poderia oferecer a mesma entrega em metade do tempo. O documento de IPO da Antrophic mostra que o seu cliente tem mais informações e o seu concorrente tem mais ferramentas para competir com você. Seu cliente não vai lhe pagar pela sua estrutura, ele vai lhe pagar pela redução da burocracia dele e pela entrega da solução pronta usando IA e dados. Esta é a nova entrega de valor, sem… ruídos!