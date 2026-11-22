Volte a uma decisão que tomou sob pressão e tente lembrar o que estava pesando na hora: talvez você tenha aprovado uma despesa para acabar com uma discussão, aceitado um prazo que a operação teria dificuldade de cumprir, deixado uma decisão em aberto porque ninguém estava cobrando uma resposta ou aceitado uma sociedade com pessoas de visões diferentes da sua apenas porque o produto era bom. Agora que já conhece parte das consequências, pergunte o que teria feito com mais tempo para pensar, que informações teria pedido e de quem teria ouvido uma opinião contrária. Esse exercício mostra quais decisões tinham fundamentos corretos e quais foram resolvidas pelo desconforto do momento — e o que mais temos no mundo hoje é desconforto.

Analise os resultados que mais comemorou recentemente. Se foi uma venda, veja qual foi a margem, que prazo de pagamento você aceitou e quanto a empresa desembolsou antes de receber. Se foi um projeto que você aprovou, veja quem o executou, de onde saiu o dinheiro e qual entrega teve de esperar. Se foi uma negociação difícil, analise as condições que teve de ceder. Depois, faça a pergunta certa: “Qual escolha sua melhorou o resultado e qual custou mais do que você percebeu na hora? ”. Decisões certas têm um preço, mas as erradas também, e costumam sair mais caras em um mundo de juros altos e competição com a China.

Examine também as decisões que terminaram bem apesar de terem sido mal preparadas. Talvez você tenha assumido um risco maior do que o caixa suportava e recebido antes do previsto. Talvez tenha prometido uma entrega sem consultar a equipe e contado com quem resolveu tudo na última hora. Quando a análise terminou na comemoração, que parte do resultado você atribuiu à sua decisão? Com o dinheiro que tinha, os dados de que dispunha e o prejuízo que a empresa podia suportar, aquela decisão fazia sentido quando você a tomou? É importante não confundir sorte com processos corretos. Mesmo que você consiga atravessar uma rua movimentada de carros com os olhos vendados, não significa que conseguirá atravessar uma segunda vez.

Repare no preço de dizer sim sem uma análise correta. Aquela reunião de uma hora ocupou uma hora de cada pessoa presente. O projeto que pareceu pequeno quando você o aprovou pode ter tomado as melhores horas de quem já tinha uma entrega atrasada. Uma meta pode ter continuado a receber dinheiro meses depois de perder a razão de existir, drenando o caixa da empresa e a produtividade da equipe. Abra a agenda e o orçamento e veja o que recebeu tempo e recursos. No planejamento do próximo ano, pergunte-se se aprovou os mesmos projetos e o que essas decisões dizem sobre competitividade, pessoas e caixa.

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Faça a mesma leitura fora da empresa. Pense em quem recebeu mais a sua atenção e no compromisso consigo mesmo que remarcou pela terceira vez. Compare o que fez com os objetivos que disse ter. Sua agenda registrou quem ocupou seu tempo e quais compromissos você priorizou. O que as escolhas que você fez naquela semana dizem sobre a atenção que você disse querer dar a pessoas, projetos e objetivos? Porque, no mundo da IA, as pessoas importam e suas decisões devem refletir isso; e, como o capitalismo ensina, planejamento sem execução correta não adianta absolutamente nada.

É aqui que as reflexões corretas pesam nos negócios. Você tolerou uma margem ruim porque se acostumou a comemorar o volume? Insistiu numa meta porque revê-la exigiria explicar à equipe o que havia mudado? Pensar com clareza passa por voltar ao momento em que você decidiu seguir em frente e perguntar quanto dinheiro ainda faltava aportar, que margem era razoável e qual o prazo-limite do retorno do dinheiro ao caixa. Quando as respostas mudaram, em que momento você reviu a decisão? Ou melhor: “Em que momento a sua maturidade profissional evoluiu para melhores decisões? ”. A resposta vem com a capacidade de resolver problemas cada vez maiores e mais difíceis.

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Entenda: o que as decisões que você tomou disseram sobre os objetivos que afirmou perseguir? Escreva os resultados que queria alcançar e a escolha que adiou. Se o objetivo era gerar caixa, abra a carteira de recebíveis e veja qual cobrança você postergou, qual renegociação conduziu e quais condições de vendas aceitou. Quanto essas decisões mudaram o saldo? Se o objetivo era recuperar margens, descubra quais contratos perderam rentabilidade e quanto custou mantê-los nas condições que você aceitou. Se decidiu investir, reveja de onde esperava que viesse o retorno, quanto capital decidiu arriscar e que informações teriam justificado reduzir, adiar ou cancelar o desembolso.

Faça a mesma conta com seu tempo. A quem você queria dar atenção e qual compromisso manteve mesmo sabendo que ele ocupava o espaço que pretendia reservar para essa pessoa? Escolha uma decisão que tomou e recupere a data, quem ficou responsável e qual resultado você esperava verificar.

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Compare essa expectativa com o que de fato aconteceu e inclua o que a escolha custou à equipe, ao caixa e à sua vida fora da empresa. Entre as decisões dos últimos seis meses, quais deixaram mais dinheiro no caixa, devolveram tempo à sua agenda ou fortaleceram as relações que você diz valorizar?

Um mundo turbulento traz consigo algumas antíteses: reuniões demais não significam produtividade. Informações demais não significam estar atualizado. IA demais não significa ter todas as respostas. Escala não necessariamente significa caixa e Ebitda não significa uma operação saudável. Por isso a reflexão é importante para tirar o ruído e responder à pergunta mais importante para o mundo dos negócios:

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“As decisões realmente refletem o que é importante para ter uma empresa saudável e competitiva? ”. Mas, antes de responder, olhe para o lado e lembre-se: “sua empresa não está sozinha no mercado”. E, se você se esquecer disso, não se preocupe: o capitalismo e a China irão fazer questão de lhe lembrar… isso!