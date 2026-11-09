Você quer ser competitivo até 2030? Quais são as 9 regras da competição?

Júlio Damião é estrategista, investidor e conselheiro de empresas, especialista em nova economia e geração de valor. Estrategista Chefe da SM Partner

Júlio Damião é estrategista, investidor e conselheiro de empresas, especialista em nova economia e geração de valor. Estrategista Chefe da SM Partner

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Nove pontos essenciais para repensar o futuro dos negócios até 2030. Em um mundo cada vez mais competitivo e caro, a forma de gerir empresas exige uma profunda revisão. Este artigo provoca líderes a questionar suas estratégias atuais e a realocar recursos para onde o crescimento sustentável é possível, focando em inteligência artificial, personalização e parcerias estratégicas. Uma leitura imperdível para empresários que buscam vantagem competitiva.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Todo empresário quer saber como será o mercado e muitas empresas estão fazendo o planejamento até 2030. Comece com uma pergunta incômoda: “Se você fosse montar sua empresa hoje, colocaria dinheiro no mesmo produto, na mesma estrutura e nos mesmos canais de venda?”. Se a resposta for “depende”, abra o orçamento: ele mostra quanto dinheiro você está colocando na empresa que quer ter e quanto ainda gasta para manter processos que já perderam o sentido.

Imagine a cena. O comercial pede desconto para fechar um pedido grande. A fábrica pede uma máquina para aumentar a capacidade. Compras quer antecipar um lote para negociar melhor. Cada área tem um bom argumento. Some as três decisões e talvez você tenha menos margem (devido aos descontos), maior endividamento (compra da máquina) e menos caixa (aumento da compra com pagamento à vista). Quem fez a conta inteira?

É assim que um mundo caro chega à empresa, e é aí que a pressão da China, a disputa pela atenção do cliente e o avanço da inteligência artificial deixam de ser assuntos secundários. Tudo isso muda a forma de competir e onde vale colocar dinheiro.

1) Qualidade virou obrigação. Mostre por que o cliente não deve tratá-lo como commodity.

Você conhece cada detalhe do seu produto. O cliente vê duas ofertas no celular e quer saber quanto custa, quando chega e quem resolve se der problema. Quando as duas opções parecem equivalentes, ele decide pelo que consegue comparar. É o que eu chamo de mesmice de qualidade. Converse com quem comprou e, principalmente, com quem escolheu o concorrente. Se a diferença que você defende é a durabilidade, mostre quanto tempo o produto dura no uso real. Se é a assistência, mostre em quanto tempo resolve um problema. E faça a pergunta que pouca gente gosta de fazer: “Quanto custa entregar essa diferença e quanto o cliente aceita pagar por ela? ”

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2) Margem curta exige escolher o segmento e clientes certos.

Quer entender a pressão da China no seu mercado? Compre o produto que está tirando as suas vendas. Descubra se a diferença de preço vem da escala, de um produto mais simples, do canal de venda ou de uma operação que custa menos. Depois faça a mesma investigação na sua empresa. Quanto do seu preço paga por variedade que quase ninguém compra, estoque parado ou retrabalho? Em quais clientes você pode concorrer com o preço porque entrega algo que eles valorizam? Em quais vendas o desconto só adia a decisão de redesenhar o produto ou sair daquela disputa?

Olhe a margem por produto, cliente e canal. Coloque na conta os descontos, o frete, as devoluções e o custo de atender e financiar aquela venda. Antes de comemorar que vendeu mais, descubra o que sobrou.

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3) Em um mundo caro, saiba quanto custa o preço da omissão.

Você compra à vista, segura o estoque por dois meses e recebe do cliente em 90 dias. Quem financia esse intervalo? Quanto ele custa? E o que acontece quando você dobra a venda nessas condições? Coloque no mesmo quadro o dinheiro preso no estoque, o prazo de recebimento e o custo do crédito. Simule o efeito de um dólar mais alto, de uma demanda mais fraca ou de um fornecedor que encurta o prazo. Combine antes qual compra será suspensa, qual contrato será revisto e em que momento o comercial precisará pedir entrada. Com tempo, você negocia; com o caixa apertado, começa a aceitar as condições que os outros colocam na mesa. Tenha a coragem de inverter esta ordem. Não se esqueça: na nova economia, “cash is more king”.

4) Atenção é disputada. Descubra o que acontece depois que você a conquista.

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Antes de aumentar a verba de marketing, peça a alguém de fora para encontrar seu produto, entender a oferta e tentar comprar. Faça o mesmo com o concorrente. Você pode descobrir que pagou para atrair um cliente e, quando ele finalmente chegou, pediu que preenchesse um formulário para receber o preço no dia seguinte.

E se, até 2030, parte dos seus clientes delegar a primeira pesquisa a um agente de IA? Ele consegue encontrar seu catálogo, verificar disponibilidade, comparar prazos e entender a garantia? Deixar essas informações claras já melhora a compra de quem está do outro lado da tela hoje. Meça quantos clientes avançam depois do primeiro contato e onde os demais desistem. Aí você decide se precisa comprar mais atenção ou aproveitar melhor a que já conquistou.

5) Personalizar é entender o momento do cliente.

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Por que alguém que acabou de comprar recebe a mesma mensagem de quem ainda está pesquisando? Por que um cliente que compra de você todo mês precisa explicar o histórico dele cada vez que liga? Use os dados que já tem para reconhecer situações em que uma oferta ou um atendimento diferente resolve um problema. Uma distribuidora pode avisar o cliente antes da provável falta de um item. Teste com um grupo de clientes e compare recompra, margem e custo de atendimento. A personalização começa a valer dinheiro quando o cliente percebe que ficou mais fácil comprar de você.

6) Escolha quem pode crescer junto com você.

Um fornecedor pode ajudar a redesenhar um componente; um cliente pode testar uma solução antes de você produzir em escala; um parceiro pode colocar sua empresa em um canal que levaria anos para construir; a China pode ser sua concorrente no produto final e sua parceira em uma parte da operação. Quer saber se a parceria tem futuro? Coloque as contas na mesa. Quem traz o cliente? Quem investe? Quem responde quando a entrega falha? Como cada parte ganha dinheiro? Se essas respostas cabem na primeira conversa, vocês já têm condições de testar uma oferta juntos.

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7) Saiba selecionar os investimentos em um mundo caro.

Na reunião de Capex, toda área tem um projeto urgente: a fábrica quer investimentos, o comercial quer abrir uma unidade. Pergunte qual problema está sendo resolvido e de onde vem o dinheiro que ele vai devolver. Se o retorno demorar o dobro do previsto, o caixa aguenta? Defina o que precisa acontecer para liberar a próxima etapa e em que momento você interrompe o projeto. Uma empresa que gera caixa e aplica bem o capital consegue pagar a próxima melhoria com o resultado da anterior. É assim que ela sobrevive.

8) Empresa pequena pode competir como grande e a grande precisa competir com a pequena.

Uma empresa menor pode automatizar pedidos, contratar especialistas conforme a necessidade e usar parceiros para entregar em regiões onde seria caro abrir uma unidade. A pergunta é onde precisa ter domínio próprio porque o cliente depende daquela competência.

Se o que faz o cliente voltar é a assistência, desenvolva gente e processos para resolver rápido. Se dobrar de tamanho exigir dobrar equipe, estoque e capital de giro, faça a conta antes de chamar isso de escala.

9) IA com gente boa. É essa a combinação da nova economia.

Seu time ganhou horas com inteligência artificial. Onde colocou essas horas? O cliente recebeu a proposta mais rápido? A fábrica perdeu menos material? Compras errou menos na reposição? Se você mede só quantas pessoas usam a ferramenta, ainda falta medir o efeito na operação. Deixe a IA cruzar dados, acelerar análises e sugerir caminhos. Prepare gente para fazer boas perguntas, conferir respostas, criar soluções e assumir responsabilidade pelas decisões. A ferramenta pode recomendar um desconto porque a chance de fechar aumenta. Alguém precisa entender se aquela venda merece o capital que vai consumir e explicar a decisão para quem responde pelo caixa.

Quando alguém pedir mais uma apresentação sobre como será o mercado em 2030, mostre estes nove pontos e faça a seguinte pergunta:

“Qual decisão os acionistas estão dispostos a tomar agora que vai mudar a capacidade da sua empresa de competir até lá? ” A resposta muda tudo, inclusive o futuro até… 2030.

Júlio Damião, investidor, conselheiro de empresas e estrategista-chefe da SM Partner.