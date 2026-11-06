Você quer fazer diferença, mas por que o cliente deveria escolher você?

Júlio Damião é estrategista, investidor e conselheiro de empresas, especialista em nova economia e geração de valor. Estrategista Chefe da SM Partner

Júlio Damião é estrategista, investidor e conselheiro de empresas, especialista em nova economia e geração de valor. Estrategista Chefe da SM Partner

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Na era da IA, fazer a diferença exige mais que experiência. O artigo explora cinco regras essenciais: resolver problemas que importam, justificar o investimento em tecnologia, dar motivos para o cliente escolher você, atualizar certezas e valorizar as pessoas. Descubra como decisões estratégicas e resultados tangíveis impulsionam o sucesso.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Todo mundo quer fazer diferença. Ótimo! Agora vem a pergunta que realmente gera desconforto: qual problema você resolve tão bem que alguém está disposto a pagar por isso?

Essa provocação vale para a empresa que disputa clientes e para o profissional que deseja crescer. Ter experiência, um bom produto ou um currículo respeitável ajuda, mas, no mundo com IA, isso não é mais suficiente. O cliente quer saber o que melhora na vida dele, e a empresa quer saber qual resultado melhora com você.

Na nova economia, essa resposta precisa ser clara. O consumidor compara ofertas pelo celular, a atenção é disputada a cada segundo e produtos semelhantes aparecem por todos os lados, e isso se chama “mesmice de qualidade”, que é quando o cliente não percebe mais valor na qualidade. A concorrência chinesa pressiona preços e desafia os seus custos, seu diferencial precisa sobreviver a esse ambiente, e seu cliente precisa saber disso.

A primeira regra: “Resolva um problema que importa”.

Sua empresa pode vender mais e terminar o mês com menos dinheiro. Você pode trabalhar doze horas e deixar intacto o problema que mais prejudica o negócio. Agenda cheia impressiona até alguém perguntar pelo resultado. O cliente conseguiu comprar com mais facilidade? O prazo diminuiu? O erro deixou de acontecer? A operação gerou mais caixa? É aí que o valor aparece. Na melhoria que alguém consegue perceber, comprovar e reconhecer. Comece por ela, porque no final do dia é isso que importa.

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A segunda regra: “Faça a tecnologia merecer o investimento”.

Distribuir acessos à inteligência artificial e organizar treinamentos é apenas o começo. Escolha um problema, defina uma meta, atribua responsabilidade e acompanhe o resultado. Quantas horas foram liberadas? Quanto retrabalho desapareceu? A qualidade melhorou?

E tenha coragem de fazer uma pergunta antes de automatizar qualquer processo: “Isso precisa existir? ”, porque o seu concorrente está fazendo essa mesma pergunta. Há empresas tentando usar IA para produzir mais relatórios que ninguém lê. Mais aprovações que ninguém questiona. Mais controles cuja utilidade ninguém consegue explicar. Automatizar desperdício também custa dinheiro.

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“Seu caixa reage à qualidade das suas decisões, e não à quantidade das suas decisões”.

Para o profissional, o desafio vai além de aprender prompts. À medida que a IA amplia o acesso ao conhecimento, cresce a importância de compreender o cenário, formular boas perguntas, verificar respostas e assumir responsabilidade pelas decisões. A ferramenta entrega uma resposta. Você precisa avaliar se ela serve ao problema.

A terceira regra: “Dê ao cliente uma razão para escolher você”.

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Qualidade, atendimento, logística, preço. Se essas palavras aparecem na apresentação de todos os concorrentes, quanto elas explicam sobre sua empresa? Mostre o que você faz. Para quem. Com qual benefício. Traga exemplos, evidências e resultados. Ajude o cliente a entender por que sua entrega merece o investimento.

Quando essa diferença fica invisível, o preço se transforma em valor e em margens. O maior risco é uma empresa que reduz preços sem conhecer custos, margens e produtividade crescendo sem caixa.

O mesmo vale para a carreira. As pessoas precisam compreender sua contribuição. Que decisão melhorou com sua análise? Que cliente permaneceu por causa da sua atuação? Que problema deixou de se repetir? Torne sua entrega reconhecível.

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A quarta regra: “Atualize suas certezas”.

Experiência é valiosa, principalmente quando vem acompanhada de resultados. O problema começa quando uma vitória antiga vira justificativa para repetir a mesma resposta diante de um mercado diferente. O cliente mudou? O concorrente encontrou uma forma mais eficiente de operar? A tecnologia com IA tornou uma etapa dispensável? Observe. Pergunte. Teste. Aprenda.

Quem trabalha em finanças precisa conhecer o cliente, quem vende precisa entender a margem e quem lidera qualquer área precisa compreender o retorno dos recursos que utiliza.

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Conhecer sua especialidade é o ponto de partida. Entender como o negócio gera valor amplia sua capacidade de contribuir.

A quinta regra: “Leve gente a sério”.

Uma estratégia depende de pessoas para sair da apresentação e chegar ao cliente. Gente que entende a prioridade, que recebe preparo, que pode apontar um erro e que tem autonomia para resolver e responsabilidade para entregar.

Escutar, negociar, construir confiança e conduzir mudanças são competências que fazem o conhecimento produzir resultado. Merecem atenção diária. Liderar exige explicar escolhas, desenvolver pessoas, cobrar acordos e enfrentar decisões difíceis.

O cliente sente as consequências de tudo isso. Na demora de uma resposta, na solução de uma reclamação, no cuidado com uma entrega.

Agora olhe para onde vão seu tempo e seu dinheiro.

Qual produto continua no portfólio mesmo consumindo recursos sem retorno? Qual processo sobrevive porque ninguém teve disposição para questioná-lo? Qual reunião ocupa a agenda sem melhorar uma decisão?

E você? Qual competência precisa desenvolver para resolver os problemas que sua organização enfrenta hoje?

As respostas exigem escolhas. Encerrar uma iniciativa, simplificar uma rotina, preparar uma pessoa e rever um investimento.

É assim que a adaptação acontece, em decisões concretas, acompanhadas até a entrega. Você quer fazer diferença? Comece com uma pergunta ao fim de cada dia:

“O que ficou melhor para o cliente por causa do nosso trabalho? ”

Busque uma resposta específica, com evidências, e depois faça dessa resposta o ponto de partida para o dia seguinte.

Júlio Damião, investidor, conselheiro de empresas e estrategista-chefe da SM Partner.