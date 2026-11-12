Você está colocando a China no seu planejamento?

Júlio Damião é estrategista, investidor e conselheiro de empresas, especialista em nova economia e geração de valor. Estrategista Chefe da SM Partner

Júlio Damião é estrategista, investidor e conselheiro de empresas, especialista em nova economia e geração de valor. Estrategista Chefe da SM Partner

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A concorrência chinesa redefine o cenário de negócios, exigindo que empresas repensem suas estratégias de produção, precificação e parcerias. A China mudou a percepção de valor do consumidor e apertou as margens. Entenda como se adaptar e buscar oportunidades para garantir a competitividade no mercado atual.

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Se você fosse investir dinheiro do seu bolso para montar a sua empresa hoje, compraria as mesmas máquinas, fabricaria os mesmos produtos, venderia pelos mesmos canais de distribuição, faria o mesmo marketing e cobraria os mesmos preços?

Faça essa pergunta antes de aprovar o próximo orçamento. Mas, por favor, coloque a China na equação. A concorrência chinesa pode mudar o retorno de uma fábrica, de uma linha de produtos ou de uma rede de lojas enquanto o seu plano ainda conta com os preços e as margens de ontem.

Imagine que as vendas da sua principal linha caiam 30%. O comercial pede desconto para recuperar volume. A fábrica quer manter a produção para diluir o custo fixo. O financeiro avisa que o estoque já cresceu. Se você der o desconto e mantiver a produção sem fazer a conta do impacto no caixa, pode vender com menos margem, pôr mais dinheiro no estoque e perder previsibilidade quando precisa analisar onde investir. Quanto tempo seu caixa aguenta essa estratégia? Quanto tempo até você descobrir que o seu cliente gosta dos produtos chineses?

Antes de autorizar o desconto, descubra o que mudou na percepção de valor do cliente. Ele encontrou o mesmo produto por menos? Encontrou um produto melhor pelo mesmo preço? Ou descobriu que pode comprar em outro lugar, com mais opções e um prazo que atende à necessidade dele? As três respostas pedem decisões diferentes. Se você confundir perda de valor percebido com problema de preço, pode entregar margem e continuar perdendo vendas.

Anote aí: “Curto prazo sem estratégia é longo prazo sem valor. ”

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Durante anos, muitas empresas foram produzir na China pelo custo da mão de obra. A indústria chinesa ganhou acesso à tecnologia, desenvolveu fornecedores, investiu em infraestrutura e usou o tamanho do mercado interno para ganhar escala. Depois, levou suas marcas para fora. As plataformas de comércio eletrônico colocaram essa oferta no celular do consumidor. O cliente ganhou opções e passou a questionar se está pagando caro demais pelo seu produto. Muitas vezes, ele simplesmente muda de hábito. E o seu caixa sente isso.

Veja como três montadoras responderam. A Stellantis investiu na Leapmotor e anunciou a produção de dois SUVs da marca chinesa em Goiana, Pernambuco. A Renault trouxe a Geely para a sociedade no Brasil, com 26,4% da operação e acesso à fábrica do Paraná e à rede comercial. A Volkswagen foi disputar o consumidor chinês com um SUV elétrico desenvolvido em parceria com a XPeng. Segundo a Volkswagen, o projeto levou 24 meses até entrar em produção. Cada empresa colocou na mesa um ativo que já tinha e buscou no parceiro uma capacidade que levaria menos tempo e dinheiro para desenvolver. Em algumas frentes, uma empresa chinesa pode ser a sua concorrente. Em outras, pode ser copiloto da sua estratégia.

O que eu colocaria na mesa dos CEOs e acionistas? Analise os produtos que mais geram caixa e o capital que cada um exige em máquinas, estoque e prazo dado ao cliente. Para cada linha, simule o que acontece se você vender menos, se tiver de baixar o preço e se precisar investir, em um mundo caro, para renovar os produtos. Olhe o caixa mês a mês. Qual linha ainda merece receber dinheiro? Qual pode ganhar competitividade com uma parceria? Qual só continua no orçamento porque sempre esteve lá? E por que fazer isso? Porque o seu concorrente pode estar fazendo essa conta agora. Você não está sozinho no mundo.

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Como a China mudou o mercado?

1. A China mudou a referência de preço do consumidor. Quando ele encontra um produto que resolve o mesmo problema por menos, passa a questionar quanto vale pagar a mais pelo seu.

2. Apertou as margens. Se você baixa o preço para recuperar volume e o custo continua igual, cada venda deixa menos dinheiro para pagar a estrutura e financiar o próximo investimento.

3. Expôs ineficiência que a margem escondia. Quando o preço de mercado cai, fica mais difícil repassar ao cliente os custos de produção, impactando a geração de caixa.

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4. Encurtou o tempo para lançar produtos. Mais opções chegam ao cliente em menos tempo. Sua empresa precisa analisar onde investir para renovar a oferta e quanto estoque será necessário em um mundo de capital caro.

5. Levou a logística do comércio eletrônico a outra escala. Plataformas como AliExpress, Temu e Shein passaram a movimentar grandes volumes de pequenos pedidos. O cliente compara o preço com o frete e o prazo na mesma tela do celular, de forma rápida e pragmática. Se o seu frete custa mais e você absorve a diferença para fechar a venda, adivinhe de onde sai o dinheiro? Das suas margens, impactando o seu caixa.

Colocar a China na equação também significa procurar oportunidades. Faça parceria com quem já desenvolveu a tecnologia de que você precisa. Negocie a transferência de tecnologia e defina o que a sua equipe terá de aprender a fazer. Avalie um acordo para produzir no Brasil usando a fábrica, os fornecedores e a rede comercial que você já tem.

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Antes de assinar o acordo, faça as contas. Quanto tempo essa parceria economiza, quanto de capital economiza e o que muda para o cliente? É dessa resposta que sai a decisão de onde colocar o seu dinheiro.

A China não irá pedir permissão, melhor estar do mesmo lado da mesa de negociação, porque, no final do dia, seu caixa irá dizer se está tomando as decisões certas, porque não se esqueça: “Caixa é o rei”.

Júlio Damião, investidor, conselheiro de empresas e estrategista-chefe da SM Partner