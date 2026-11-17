Na nova economia, parcerias estratégicas podem definir a sobrevivência de uma empresa. Enquanto você investe dinheiro do caixa ou contrai endividamento para montar um canal de vendas, desenvolver tecnologia ou ampliar a distribuição, um concorrente pode acessar essas capacidades por meio de um parceiro e chegar primeiro ao cliente. Antes de assinar a abertura de dez lojas ou a expansão de um centro de distribuição, compare quanto capital cada escolha exige, em quanto tempo a operação começa a vender e qual a margem esperada. Por favor, faça uma pergunta que raramente aparece na planilha de investimento, “Quando chegar a hora da próxima venda, quem vai conhecer melhor o cliente e estar em posição de atendê-lo? Ou melhor, como ‘Capturar’ a atenção do cliente?”

Parcerias estratégicas são a nova forma de competir, estar sozinho em um mundo de alta competição e conectado é um risco.

Stellantis e Leapmotor. O grupo dono de Fiat, Jeep e Peugeot criou com a montadora chinesa, a Leapmotor International, uma empresa conjunta da qual detém 51%. A Stellantis amplia sua oferta de veículos eletrificados com modelos que a Leapmotor já desenvolveu, e ganha tempo, dinheiro e posicionamento junto ao consumidor. A Leapmotor ganha acesso à estrutura comercial e de pós-venda de um grupo com presença internacional. No Brasil, a parceria já colocou no mercado os SUVs C10 e B10. Na Europa, a empresa conjunta informou mais de 40 mil veículos embarcados em 2025. Para o cliente, a rede de assistência influencia na decisão de comprar uma marca recém-chegada. Para o acionista, a pergunta é o retorno do investimento depois de logística, câmbio, descontos e garantia, e quanto capital foi necessário para chegar a esse volume. Na nova economia, escala em conjunto é valor.

Volkswagen e XPeng. A Volkswagen fez uma aposta diferente na China. Desenvolveu com a XPeng um veículo elétrico sob a marca Volkswagen. O primeiro modelo, o SUV ID.UNYX 08, chegou à produção em série em março de 2026, após 24 meses de desenvolvimento, mais uma vez, parceria que economizou tempo, dinheiro e ainda proporcionou transferência de tecnologia. A Volkswagen participou da definição do produto, da validação técnica e dos padrões de qualidade. A XPeng levou sua experiência em veículos elétricos conectados e ganhou escala potencial para sua engenharia ao participar de um programa da Volkswagen. As duas também trabalharam em um projeto eletrônico que pode ser usada em vários modelos, ou seja, economia em escala junto com agilidade. Quanto mais carros usarem a mesma base, maior a possibilidade de diluir os custos por veículo e vender com maiores margens. Os dados desta parceria podem ser aproveitados, a montadora consegue priorizar atualizações de software com base nas funções que o motorista usa, nas falhas que precisa corrigir e nas evoluções de tecnologias para o consumidor. Na nova economia, é necessário aprender junto com o seu concorrente.

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BYD e KFC. Na China, a BYD e a KFC lançaram em abril de 2026 uma parceria para combinar recarga rápida de veículos elétricos e retirada de refeições no drive-thru. O primeiro modelo da BYD a integrar o serviço, o Fangchengbao Ti7, permite ao motorista fazer o pedido, pagar e programar a retirada por comando de voz. A proposta das empresas é reunir a recarga e a retirada em uma parada de cerca de nove minutos. Para a BYD, a parceria permite ampliar os pontos de recarga em locais que já recebem motoristas. Para o KFC, cria um motivo a mais para o cliente escolher onde parar. Os dois ganham em escala. A conta da BYD é quantas recargas por dia justificam o investimento por ponto. A do KFC é quanta margem os pedidos adicionais geram e se a operação mantém o tempo de atendimento nos horários de pico. Na nova economia, a mesma parada pode gerar receita para duas empresas de setores diferentes.

iFood e Uber. O iFood abriu espaço para corridas da Uber, a Uber passou a incorporar as entregas do iFood e as duas anunciaram uma assinatura que reúne Clube iFood e Uber One. O iFood ganhou distribuição no aplicativo que o cliente já usa para se deslocar. A Uber ganhou mais ocasiões de uso com refeições, supermercado e farmácia. O potencial econômico está em conquistar clientes e aumentar a frequência com menor dependência de mídia paga e com maior recorrência. Se o cliente não mudou de aplicativo para fazer o mesmo pedido, quanto valor a operação ganhou? Na nova economia, escala deve vir acompanhada de facilidade para o cliente.

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Waze e Garmin. Quando um ciclista ativa o compartilhamento de localização em um dispositivo Garmin compatível, o Waze pode alertar motoristas próximos em tempo real. A Garmin dá ao ciclista mais um motivo para escolher seu aparelho. O Waze amplia a utilidade da navegação com uma informação que vem de fora do aplicativo e que pode ser monetizavel. Para a Garmin, o efeito comercial pode aparecer na conversão e no mix de aparelhos vendidos. Para o Waze, a vantagem começa pela adoção e pela utilidade dos alertas transformados em dados. O dado tem valor porque chega ao motorista no momento em que ele pode agir. Na nova economia, dados não são mais coisas de TI, são assunto do CEO e conselho.

Walmart e OpenAI. O Walmart levou seu assistente de compras, Sparky, ao ChatGPT. A conversa pode começar ali e seguir para o ambiente do Walmart, onde o cliente pode vincular a conta e concluir a compra. O varejista entra na escolha antes de o consumidor definir a marca ou a loja, e isto tem um valor imenso no mundo tecnológico. O ChatGPT ganha um catálogo real para responder a quem já tem intenção de comprar. Toda consulta do cliente pode ser transformado em dados, conseguindo sugerir produtos disponíveis e aproveitar a demanda para revisar produto com maiores aceitações, melhorando a reposição, o estoque, e controlando melhor o caixa. Para a empresa, o benefício passa por mais conversão, maiores margens por produtos e recorrência. Uma boa recomendação pelo ChaGpt pode mudar o caixa de uma empresa. Na nova economia, visibilidade e narrativa são ativos monetizáveis.

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Magalu e Americanas. Às vésperas da Black Friday de 2025, as duas anunciaram um acordo para vender nos marketplaces uma da outra. O Magalu ganhou outro ponto de distribuição para bens duráveis, como eletrodomésticos. A Americanas passou a alcançar a audiência do Magalu com itens de consumo diário e utilidades domésticas. Na apresentação do terceiro trimestre de 2026, o Magalu afirmou que sua estratégia mais ampla de vender em marketplaces parceiros apresentou margem de contribuição superior à das vendas em canais próprios adquiridas via mídia paga. Na nova economia, seu concorrente faz parte da sua estratégia de crescimento.

Target e Starbucks. Nos Estados Unidos, quem vai retirar uma compra no estacionamento da Target pode acrescentar um pedido do Starbucks e receber os dois no carro. A Target cria uma oportunidade de aumentar o tíquete em uma visita que já aconteceria. O Starbucks ganha acesso ao cliente que foi ao local buscar outra coisa. A margem adicional por retirada e o tempo de atendimento mostram em quais lojas e horários a oferta faz sentido. Na nova economia, escala pode vir de produtos diferentes, mas da mesma atenção do cliente.

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Marriott e Uber. Nos Estados Unidos, clientes que vinculam as contas podem acumular pontos Marriott Bonvoy em corridas e pedidos elegíveis. A Marriott ganha presença entre uma hospedagem e outra. A Uber ganha um motivo para o cliente escolher seu aplicativo quando precisa de uma corrida ou de uma entrega. Para a Marriott, a conta é quantas reservas adicionais aparecem em relação ao custo dos pontos. Para a Uber, é quanto cresce a frequência de uso depois de considerar o incentivo. Se os pontos forem distribuídos principalmente para quem já compraria, as empresas pagam para premiar um comportamento que já existia. Na nova economia, serviço personalizado é um diferencial, mas recorrência é caixa.

Entenda: o maior erro que vejo nas empresas é apenas olhar para dentro, imaginando que o mercado irá se ajustar ao seu tamanho, ao seu produto e até a sua ineficiência. O cliente hoje está mais empoderado, com ferramentas de IA no celular, conectado as redes socias e com mais informações. A China e juros altos devem ser colocados com tendência para competir nos próximos anos, e o ritmo das mudanças dos hábitos dos consumidores trazem um desafio ao modelo de negócios das empresas assim como o risco de perda de vantagem competitiva pela IA. Neste cenário, levante a cabeça, analise o mercado e os concorrentes e procure oportunidades em conjunto, você não precisa dividir o seu segredo industrial, você precisa atingir mais consumidores em escala com novos ecossistemas. Todas as empresas que estão fazendo isso estão progredindo neste mundo turbulento, porque o capitalismo tem uma máxima que muitas empresas esquecem, o capitalismo definitivamente não pede……permissão!!!!