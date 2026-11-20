A forma de fazer negócios e ser mais produtivo está mudando rapidamente. Já existem plataformas de inteligência artificial que conseguem oferecer a milhares de empresas, quase ao mesmo tempo, um trabalho que antes exigia a contratação de uma equipe. O cliente já pode abrir uma planilha, esboçar uma campanha ou fazer a primeira leitura de um contrato antes de falar com um especialista, e isso muda quanto ele aceita pagar pelo serviço, muda a percepção de valor e muda a forma “das entregas” das empresas e profissionais. Os US$ 399 foram o preço de lançamento da placa GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB da Nvidia e dão tamanho à provocação. Se o cliente consegue fazer uma parte do trabalho por conta própria, a pergunta certa é: “Quanto da sua receita depende de ele continuar comprando o serviço inteiro? ”, porque a palavra “depende” está sendo substituída por “IA”.

O ChatGPT para Excel trabalha dentro da planilha, o GitHub Copilot pode implementar uma mudança no código e submetê-la à revisão, e o Harvey ajuda equipes jurídicas a examinar grandes volumes de documentos. Isso tudo se transforma em uma regra da nova economia: “efetivamente, hoje você consegue fazer mais com menos, e com menos custos e menos gente”. Uma empresa pode fazer com a IA a consolidação de números que dependia de uma consultoria, renegociar um contrato de software cobrado por hora e chegar à reunião com o escritório jurídico com os documentos já analisados pela IA. E aqui a segunda regra da nova economia: “o cliente te testa e espera insights diferentes”. É importante fazer a conta e avaliar o impacto para os clientes antes de comemorar o ganho de produtividade. Se a sua equipe usa metade das horas para entregar o mesmo trabalho e o contrato é negociado por cada hora vendida, o faturamento pode cair justamente quando a operação ficou mais eficiente, porque o seu cliente também está mais eficiente. Terceira regra da nova economia: “IA é commodity”.

No financeiro, o Copilot do Power BI resume os dados dos relatórios e ajuda a diretoria a chegar à reunião sabendo onde a receita subiu e a margem caiu, com mais tempo para apurar quanto se perdeu em descontos, frete ou mudança na composição das vendas. No comercial, o Breeze Prospecting Agent, da HubSpot, ajuda a localizar empresas e contatos a partir de sinais escolhidos pela equipe, como a abertura de lojas por uma rede que você pretende atender. Encontrar o comprador ficou mais fácil, mas alguém ainda precisa entender a estratégia da expansão e montar uma proposta que caiba no orçamento do cliente, além de negociar um contrato que deixe margens. Anote aí: “A quarta regra da nova economia é o equilíbrio entre IA e humanos”.

O Canva adapta uma peça para diferentes formatos, enquanto o Adobe Firefly permite explorar cenários para imagens de produto antes de contratar a produção. Uma rede varejista pode testar duas ideias de campanha antes de investir a verba com fotos e mídia, e usar o Shopify Sidekick para consultar o que vendeu por produto e perfil de cliente. Se uma categoria disparou durante a promoção, vale apurar o resultado depois do desconto, do frete e das devoluções, porque a decisão de recomprar estoque compromete o caixa. A quinta regra da nova economia diz respeito à sustentabilidade financeira com IA.

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A disputa entre a OAB-RJ e a plataforma jurídica Enter põe em discussão a forma como o setor jurídico está mudando. À medida que pesquisa, análise de documentos e elaboração de minutas passam a exigir menos horas, os clientes ganham condições de internalizar parte do trabalho e passam a questionar o que pagam e qual a real contribuição da assessoria jurídica nas decisões. Isso pressiona a cobrança por hora e obriga escritórios e departamentos jurídicos a rever a composição das equipes e a formação dos profissionais, porque muitas das tarefas de hoje podem ser automatizadas… pelo cliente. A vantagem competitiva passa pela capacidade de interpretar questões complexas, orientar decisões sob incertezas e assumir responsabilidades pela qualidade das orientações. Se o cliente já consegue produzir a primeira análise, quanto vale a sua capacidade de dizer se a decisão tem chance de sucesso? A sexta regra da nova economia é que o seu cliente está empoderado com IA, e que esse poder pode tirar o seu caixa.

Quando o cliente consegue fazer sozinho uma parte do trabalho, empresas e profissionais precisam repensar o que entregam e pelo que cobram. Uma consultoria financeira que vendia um relatório mensal pode passar a ajudar o cliente a renegociar prazos com fornecedores, reduzir o dinheiro parado em estoque e acompanhar quanto caixa essas decisões impactam na competitividade. Para o profissional, a mudança começa na conversa com quem pediu o relatório. Qual decisão você precisa tomar com esses números, quem precisa participar dela e quanto custa adiá-la? É essa resposta que deve orientar o que você entrega, como demonstrar os resultados e quanto pode cobrar. A sexta regra da nova economia é que a ferramenta é commodity, mas entender a “dor” do cliente não.

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Soft skills são as novas hard skills. O diploma dá repertório para ler um balanço, avaliar um contrato e fazer uma projeção, e esse repertório tem muito valor quando você precisa analisar uma premissa, negociar um contrato difícil e assumir a responsabilidade pela decisão. Uma simulação pode indicar que oferecer mais prazo aumenta as vendas, mas alguém precisa perguntar quanto desse dinheiro volta, em quanto tempo e a que custo. Se o comercial ganha bônus sobre o faturamento e o financeiro precisa tomar crédito para manter o prazo oferecido ao cliente, a habilidade está em pôr os dois na mesma estratégia e sair com uma política que preserve as vendas, as margens e o caixa. A sétima regra da nova economia: “independentemente da sua habilidade técnica, você precisa falar a linguagem dos negócios”.

Personalizar exige entender por que clientes diferentes compram o mesmo produto. Um distribuidor de alimentos pode vender para uma rede de supermercados com reposição frequente, reduzindo o estoque e as perdas nas lojas, e atender um restaurante independente com lotes menores, pedido mínimo compatível com seu giro e entrega antes do horário de maior movimento. O catálogo pode ser o mesmo, mas cada cliente paga por uma conveniência diferente, e cabe ao distribuidor calcular esse impacto na competitividade e no caixa. Oitava regra da nova economia: “IA escala, mas segmentação e personalização trazem margens”.

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A experiência do cliente muitas vezes é mais percebida quando alguma coisa sai do combinado. O Salesforce Agentforce pode consultar um pedido e informar o status da entrega, enquanto o Fin, da Intercom, responde a dúvidas e encaminha casos à equipe de atendimento. Se o varejista prometeu entregar na sexta e descobriu na quarta que o pedido vai atrasar, o cliente é percebido como especial quando recebe o aviso junto com uma solução, como a retirada em outra loja, escolher uma nova data ou cancelar a compra. Analise o custo do atendimento, o tempo até a solução e a taxa de recompra transformada em índice de recorrência. Esta regra não é nova, mas é fundamental: “o cliente quer respeito”, e ele sabe separar exatamente o que é respeito e o que é IA.

Entenda: um concorrente pode contratar a mesma plataforma que você amanhã. O que leva tempo é reunir o histórico de vendas e pagamentos dos seus clientes, o conhecimento de quando eles precisam repor estoque e uma rede de parceiros que complementa a sua vantagem competitiva. Uma empresa pode usar esse histórico para sugerir pedidos compatíveis com o giro de cada cliente, conceder crédito com mais critério e chegar a novas regiões com um parceiro logístico, poupando o capital que ficaria imobilizado num centro de distribuição, como o Ifood, por exemplo. É uma forma de crescer sem deixar que o estoque, a inadimplência e a estrutura consumam o caixa. E isso tudo com um chip da Nvidia de US$ 399.

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O mundo mudou a velocidade com que uma ideia vira produto, um concorrente chega ao seu cliente e uma profissão perde parte do que a tornava rara. A adaptabilidade começa quando você percebe esses movimentos cedo o suficiente para rever o que vende, como trabalha e por que alguém escolhe você. Para uma empresa, isso pode significar mudar a forma de cobrar antes que o cliente questione o preço, firmar uma parceria antes que o concorrente ocupe o canal de distribuição ou melhorar a experiência de compra dos clientes. Para um profissional, significa aprender a usar as novas ferramentas, questionar o que elas entregam e tomar decisões que exigem julgamento. Se o seu cliente já mudou a forma de comprar e o seu concorrente já mudou a forma de entregar, o que você ainda está esperando para mudar?

Nona e última regra da nova economia: “O capitalismo está mais agressivo e ele nunca pediu e, agora, com certeza, não pedirá permissão”. Adapte-se.