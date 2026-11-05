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Júlio Damião é estrategista, investidor e conselheiro de empresas, especialista em nova economia e geração de valor. Estrategista Chefe da SM Partner
Economia

Sua empresa está preparada para o futuro ou só esperando para ser substituída?

A IA redefine o mercado, exigindo das empresas reinvenção estratégica, produtividade e foco em valor para sobreviver na era digital

Por Júlio Damião 5 nov 2026, 07h43 | Atualizado em 5 nov 2026, 07h44
PRODUTIVIDADE - Novas tecnologias vão aumentar a eficiência do trabalhador
A IA talvez não substitua sua empresa. Mas um concorrente que saiba utilizá-la pode substituir (jittawit.21/iStock/Getty Images)
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Sua empresa está preparada para o futuro ou só esperando para ser substituída? Priorize VEJA no Google

Acorde! O mundo mudou, e não está esperando sua empresa acompanhar porque o capitalismo não pede permissão. A inteligência artificial está derrubando custos, eliminando barreiras de entrada e permitindo que empresas pequenas desafiem gigantes, seu concorrente agora pode ser mais rápido, mais inteligente e muito mais barato. Enquanto alguns executivos discutem ferramentas de IA, outros estão reinventando seus modelos de negócios, e a pergunta não é quantas tecnologias sua empresa utiliza, mas quanto valor consegue gerar com elas, e sim, IA tem ROI (retorno sobre o investimento).

Tecnologia sem estratégia é despesa. IA sem produtividade é apenas mais uma linha sem impacto no DRE, e crescimento sem margem e caixa? É uma perigosa ilusão de sucesso, esqueça a velha vantagem competitiva, o oceano azul já não é tão azul assim. O consumidor compara preços em segundos, exige experiências extraordinárias e encontra alternativas em qualquer lugar do planeta. A concorrência chinesa, os novos ecossistemas digitais e a inteligência artificial estão redefinindo as regras na nova economia. Qualidade virou obrigação, tamanho deixou de ser proteção e tradição não garante sobrevivência. A verdade é que a nova economia não respeita empresas grandes, respeita empresas relevantes, produtivas e capazes de entregar valor. Posicionamento no digital deixou de ser prioridade de marketing para se tornar uma decisão estratégica sobre clientes, diferenciação, produtividade e rentabilidade.

Agora vem a parte desconfortável: Você teria coragem de criar hoje uma empresa para concorrer com a sua, utilizando inteligência artificial, menos pessoas, menos capital e custos radicalmente menores?

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Se a resposta for sim, por que ainda não transformou seu próprio negócio? O futuro é construído com líderes que questionam o passado, tomam decisões difíceis e combinam tecnologia com inteligência humana (e sim, se quiser ter sucesso você precisa entender de gente) acrescido de criatividade, reputação, capacidade de negociação e leitura de cenários para se posicionar neste novo mundo. Não basta usar a IA, é preciso reinventar processos, reduzir custos, manter as margens e gerar caixa.

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A IA talvez não substitua sua empresa. Mas um concorrente que saiba utilizá-la pode substituir, e mais rápido do que você imagina, por que novamente, “o capitalismo não pede permissão”.

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Economia
Inteligencia Artificial
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